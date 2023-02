SPECIAL: Audio Reference auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Audio Reference nutzt die Norddeutschen HiFi-Tage am 18. und 19. Februar, um erstklassiuge High-End-Setups vorzuführen und das breite Vertriebsportfolio zu präsentieren. Neben bekannten Produkten von Bassocontinuo, Krell, Nordost, Perlisten, VPI, VTL und Wilson Audio sind erstmals in Deutschland die VI-Q Subwoofer von Velodyne Acoustics zu sehen. Ein zusätzliches Highlight sind zudem die exzellenten Audioprodukte von dCS. Hier hat der Hamburger Vertrieb erst kürzlich die Distribution in Deutschland übernommen.

dCS Vivaldi APEX DAC

Extrem hochwertiges Innenleben

Bei dCS handelt es sich um eine technisch innovative Nobel-Schmiede, deren Produktsortiment erstaunlich breit aufgestellt ist, wobei aber bei allen Produkten stets die extrem präzise Verarbeitung digitaler Daten im Mittelpunkt aller Bemühungen steht. CD- und SACD-Transport, Streaming-System, Lösungen zur Signalkonvertierung, und natürlich D/A-Wandler umfassen das Produktportfolio.

Und, um wieder zum Beginn der Meldung zurückzukommen, auf den Norddeutschen HiFi-Tagen kann man High-End-Klang von Wilson Audio, VTL und dCS live erleben.

Alexia V in verschiedenen Farben

Alexia V in typischer Wilson Audio-Optik

Gut erkennbar ist der modulare Aufbau

Unfassbarer Aufwand bis ins Detail

Am ersten Setup für die Hörproben sind die Wilson Audio Alexia V angeschlossen, die eine enorme akustische Präzision aufgrund der Möglichkeit der akribisch genauen Einstellung der einzelnen Lautsprecher-Module ermöglichen. Die Entwickler versprechen in der fünften Generation der Alexia somit eine noch feinere Positionierung der Treiber auf die Hörachse.

Highend-Vorstufe: VTL TL 5.5

Mono-Kraftwerk: VTL MB-450

Mit dem Vivaldi von dCS kommt auch gleich ein neues Produkt des Vertriebsportfolios zum Einsatz: Das Multitalent der britischen HiFi-Schmiede steht als DAC, Clock und Streamer zur Verfügung. Als analoger Zuspieler des Systems ist zudem der Plattenspieler VPI Avenger direct mit dem Phonovorverstärker VTL TP 6.5 im Vorführraum. Für herausragende Verstärkerleistung des Systems sind die Monoendstufen VTL MB-450 zusammen mit der Röhrenvorstufe VTL TL 5.5 eingebunden. Wer High-End-Klang besonders eindrucksvoll erleben will, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen!

