IFA 2024 SPECIAL: Sharp präsentiert leistungsstarke, schicke Soundbars und neue AQUOS TVs

Sharp ist auf der IFA in Halle 22 mit sehr interessanten neuen Soundbars und leistungsstarken AWQUOS TVs vertreten. In diesem Special stellen wir zunächst zwei neue Top-Soundbars vor, später folgen dann drei TV-Neuheiten mit hochwertiger Ausstattung.

Oben, direkt unter dem TV, befindet sich die HT-SBW55121

Wir stellen hier die Sharp HT-SBW53121 Soundbar und die Sharp HT-SBW55121 Soundbar vor. Die Sharp Q Soundbars lassen sich vor allem mit Sharp Q TVs (FQ-Serie) harmonisch kombinieren und fügen sich nahtlos ins Gesamtbild ein. Die Soundbars sind auch mit Optionen für niedrige Füße und Wandhalterungen zu haben, um eine flexible Platzierung zu garantieren. Die Soundbars bieten einen minimalistischen Look im skandinavischen Stil und jedes Modell ist in 2 Farboptionen erhältlich - Carbon Black (mit Aegean Blue) und Smoke Grey (mit Satin Silver). Beide neuen Soundbar/Subwoofer-Systeme unterstützen DTS:X und Dolby Atmos, zudem wurden sie von Devialet abgestimmt. Optional zu den beiden hier vorgestellen Soundbars kann man die Sharp HT-SPR 52021 RearSpeaker bekommen.

3.1.2 Modell Sharp HT-SBW53121

Neben Dolby Atmos wird auch DTS:X unterstützt

Bedienelemente oben

Subwoofer und optionale Wireless Rears

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Wireless Rears im Detail

Das 3.1.2-Modell verfügt über eine durchaus kräftige Gesamtleistung von 550 W, während das 5.1.2-Modell mit 650 W dienen kann - und das, bevor die optionalen 200-W-Rear-Surround-Lautsprecher Sharp HT-SPR52021 in das Setup integriert werden. Die 2.0.2-Rear-Surround-Lautsprecher, die separat erhältlich sind, lassen sich kabellos direkt mit der Soundbar verbinden und erzeugen eine sehr dichte, zugöeich erstaunlich exakte Surroundkulisse. Im Lieferumfang der Soundbar ist überdies ein leistungsstarker kabelloser Subwoofer enthalten, der für nachdrückliche Bässe verantwortlich ist und das "Kinoerlebnis zu Hause" vervollständigt.

Devialet Sound-Tuning

Bei der Abstimmung der Sharp Q Soundbars konnte Sharp auf die enorme akustische Expertise von Devialet zurückgreifen. Als äußerst renommiertes sowie innovatives Unternehmen in der Audiobranche sind die französischen Soundexperten seit vielen Jahren bestens bekannt. Devialets Spezialisten haben die Sharp Q Soundbars klanglich aufs mögliche Maximum getuned und daher tragen sie "Tuned by Devialet“ Siegel.

5.1.2 Modell aus seitlicher Perspektive

Nochmals eine komplette Ansicht von oben

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Bedienelemente

Edler Stoffbezug

Wireless Subwoofer (Mitte)

Subwoofer aus schräger Perspektive

Detail Fusskonstruktion 1

Detail Fusskonstruktion 2

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Wireless Rears

Schräge Ansicht

Detail unten

Beim ersten Kennenlernen mit dem großen 5.1.2 Modell inklusive Wireless Rears (die ebenfalls über Top Firing Module verfügen) war die klangliche Performance gerade in Anbetracht der Preisklasse hervorragend. Beim Dolby Atmos „Horizon“ Trailer beeindruckte uns vor allem das Zusammenspiel mit den Wireless Rears, aber auch die Pegelfestigkeit kann man als exzellent bezeichnen. Die schicke, sehr gut verarbeitete Soundbar harmoniert nahtlos mit dem aktiven Wireless-Subwoofer, der im übrigen auch richtig gut aussieht. Selbst die Überkopfebene wird prima eingebunden und ist deutlich präsent, was bei einem Soundbarsystem alles andere als selbstverständlich ist.

Wenden wir uns noch den Preisen und der Verfügbarkeit zu. Die Sharp HT-SBW53121 Soundbar wird ab Januar 2025 in Europa erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 399 Euro. Die Sharp HT-SBW55121 Soundbar wird ab Januar 2025 in Europa erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 549 Euro. Der Sharp HT-SPR52021 Rear-Speaker ist ab Januar 2025 in Europa erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 239 Euro. Alle Modelle werden in den Farben Black/Blue oder Grey/Silver verfügbar sein.

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