High End 2024: Erste Klangeindrücke der neuen Dali Rubikore-Lautsprecherserie (Rubikore 8)

Wir haben bereits ein großes Special zur neuen Dali Rubikore-Serie veröffentlicht. Nun folgen Live-Bilder und erste Höreindrücke direkt von der High End 2024. Der Name "Rubikore" entstand aus Rubicon + Kore/Epikore. Der Fokus bei der neuen Lautsprecher-Baureihe liegt auf Flexibilität und Vielseitigkeit, bezogen auf das Musikgenre, aber auch in Bezug auf die verwendete Elektronik. Unabhängig vom persönlichen Musikgeschmacks oder vom genutzten Verstärker sollen die Rubikore Lautsprecher grundsätzlich eine exzellente akustische Performance bieten. Die hervorragende Verarbeitungsqualität und die edle Optik kann man auf unseren Live-Bildern nachvollziehen.

Klangeindrücke Rubikore 8

Dali Rubikore 8 Aufbau

Dänischer Gitarrist Jacob Gurevitsch - Luna Love:

Bei der Akustikgitarre (unplugged) erleben wir eine erstaunliche Dynamik, Klarheit und Transparenz. Das Anschlagen der Saiten kommt klar heraus, was für eine ungemein präzise, auf den Punkt kommende Wiedergabe spricht. Wir notieren ferner eine breite, tiefe, sauber gestaffelte Bühne. Trotz des eher geringem Pegels erleben wir eine dichte Atmosphäre. Als das Schlagzeug einsetzt, ertönt dieses sehr präzise sowie kraftvoll, aber nicht überbetont. Unseren ersten Eindrücken nach sind die Rubikore 8 durchweg lebendig, zugleich aber sehr harmonisch, ausgewogen abgestimmt.

Die Rubikore 8 in Natural-Walnut

Hybrid-Hochtonmodul in der Rubikore 8 in Hochglanz-Schwarz

Detailbild

Tief- und Mitteltöner mit Clarity Cone-Technologie

Wir lauschen nun Bob Dylan - Love Sick.

Es handelt sich hier um eine eher mittelmäßige Produktion, aber dennoch können wir einen sehr gefälligen, erstaunlich offenen und transparenten Sound der Rubikore wahrnehmen. Heraus sticht die sehr charakteristische Stimmabbildung, fein nuanciert und detailliert. Die Bassgitarre im Hintergrund agiert tief und massiv, aber nicht unausgewogen, sondern bleibt stets präzise und klar.

Überhaupt: Klarheit, ausgeprägte Räumlichkeit und Dynamik stechen hervor. Der Tieftonbereich wirkt satt und impulstreu, exakt sowie mit dem richtigen Maß an Volumen versehen. Für 3.500 Euro Paarpreis, so scheint schon jetzt durch, bietet die Rubikore 8 eine durchweg überdurchschnittliche Performance, indem eine hervorragende Balance zwischen brillanter Detaillierung und einem ausgewogenen, sehr angenehmen Sound erreicht wird.

Nicht nur pegelfest ist die Rubikore, auch die Dynamik bei geringer Lautstärke begeistert. Das ist eine Folge der Überarbeitung des Hybrid-Hochtonmoduls, welches deutlich schneller, impulstreuer und offener agiert als vorherige Modelle und sowohl in den oberen als auch niedrigeren Frequenzbereichen mit identischer Abstrahlcharalteristik arbeiten kann - hier wird kein Ferrofluid in der Magnetspalte verwendet.

Clarity Cone-Treiber in der Einzelansicht

Unterer Bereich und Sockel der Rubikore 8 in Hochglanz-Schwarz

Dritter Titel: Christel Alsos - If you knew me now

Die weibliche Vokalstimme kommt sauber und klar, gleichzeitig sehr emotional und feindynamisch nuanciert zum Auditorium. Das begleitende Schlagzeug macht sich sehr nachdrücklich bemerkbar, kommt dabei aber immer exakt auf den Punkt. Die Räumlichkeit befindet sich auf tadellosem Niveau, positiv notieren wir den vergleichsweise breiten Sweet Spot. Das gesamte akustische Erlebnis erweist sich als atmosphärisch dicht, was man auch an den harmonisch eingebetteten Glockenspiel-Klängen im Hintergrund bemerkt.

Unser erstes Fazit

Die neue Dali Rubikore 8 ist ein äußerst hochwertiger und klangstarker passiver Lautsprecher, der homogen, zugleich aber lebendig und detailreich klingt. Wir sind schon äußerst gespannt auf den ersten Test eines Rubicore-Lautsprechers in unserer Redaktion.

Special: Philipp Kind, Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 09. Mai 2024

