High End 2023: Dali präsentiert den Standlautsprecher Epicore 11 - Bindeglied zwischen Kore und Epicon

Dali schließt die große Lücke zwischen der normalen Dali Epicon-Serie und dem Luxus-Lautsprecher Kore mit der auf der High End 2023 in München erstmals präsentierten Epicore 11, einem optisch hervorragend gelungenen Standlautsprecher, der viele der für die KORE typischen technischen Merkmale übernimmt. Also genau passend zum 40-jährigen Dali-Jubiläum, und in den vier Jahrzehnten gab es zahlreiche luxuriöse Lautsprecher für audiophile Hörer, so die Dali 40 SE, das MegaLine-Konzept, dann die Modelle Euphonia, Epicon und natürlich die Kore.

Sanft geschwungene Formen, die Verwandtschaft zur Kore wird überall deutlich

Unterer Bereich

In bester Tradition wird auch die neue Epicore im Stammsitz in Dänemark entwickelt und gebaut. Gleich vier Acht-Zoll-Basstreiber sind verbaut, und diese sorgen für ein enormes Fundament und einen sehr guten Tiefgang. Beim kurzen akustischen Kennenlernen fiel uns auf, wie straff, aber zugleich nachdrücklich die Basswiedergabe ist, und wie nahtlos der Übergang vom Bassbereich in den Bereich der unteren Mitten vollzogen wird.

Hybrid-Hochtöner

Das liegt vermutlich auch am neu entwickelten 6,5 Zoll messenden Epicore Mittelton-Treiber, der zudem, wie wir hören konnten, eine sehr facettenreiche, zugleich aber auch mit der nötigen Entschlossenheit ausgestattete Wiedergabe des Präsenztonbereiches ermöglicht. Die klaren und seidigen Höhen, sehr brillant, aber nie aggressiv, die wir vernehmen durften, kommen natürlich auch nicht von ungefähr. Der "Advanced EVO-K Hybrid-Hochtöner" ist mit größter Sorgfalt konstruiert und umfasst, wie bei Dali oft üblich, einen Bändchenhochtöner für eine extrem impulstreue Wiedergabe von Details im höchsten Teil des Frequenzspektrums, zugleich aber auch eine große Kalotte für eine perfekte Anbindung an den Mitteltonbereich. Das hat ein sehr angenehmes, umhüllendes, in sich schlüssiges Klangbild zur Folge, gerade auch bei komplexen Musiktiteln.

Sockel

Terminals

Die Verarbeitung des edlen Gehäuses ist auf höchstem Niveau, das Echtholzfurnier sorgt für eine noble Gesamtwirkung.

