Händlerportrait: Projekt Akustik in Bad Schwartau - erstklassige ELAC-Partner mit dem besonderen Angebot

Wir befinden uns hier bei Projekt Akustik in Bad Schwartau und wir sind nun gespannt, was uns Torge Schönberg, einer der drei Geschäftsführer, über sein wirklich schön gestaltetes Geschäft und seine Einstellung zur Marke ELAC erzählen wird. Die beiden anderen Mitglieder der aktuellen Geschäftsführung umfassen Torges Bruder Tobias Schönberg und ihren Vater, den Firmengründer Birger Schönberg.

Torge (links) und Tobias Schönberg aus der Geschäftsführung

1985 wurde Projekt Akustik von Birger Schönberg gegründet, und zwar in der Innenstadt von Bad Schwartau. 5 Jahre später erfolgte dann der Umzug an den heutigen Standort. Torges Bruder Tobias ist dann Ende des Jahres 1995 in die Firma eingestiegen, Torge selbst hat in diesen Zeiten noch bei der renommierten Firma Dräger (weltweit führend bei Medizin- und Sicherheitstechnik) seine Lehre gemacht. Anfang 2000 ist er dann auch zu seinem Bruder und seinem Vater gestoßen, sodass alle drei nun die Geschicke von Projekt Akustik leiten. 40 Jahre gibt es Projekt Akustik in diesem Jahr, ein beachtliches Jubiläum in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, in der viele Unternehmen kommen und gehen. In Bad Schwartau aber herrscht Beständigkeit, und das ist ein hohes Gut in unsteten Zeiten.

Schöne Geschäftsräume mit hohem Wohlfühlfaktor

Bereits in zweiter Generation wird hier ein stattliches Audiogeschäft betrieben. „Auch eine Generation 3 gibt es in jedem Fall“, verrät Torge, ob da allerdings Interesse besteht, wird sich noch zeigen, führt er weiter aus: „Noch ist der Nachwuchs zu jung, um eine solche Entscheidung fällen zu können.“

Es gab von 2000 bis 2007 eine Filiale in Hamburg, mittlerweile konzentriert man sich wieder voll aufs Hauptgeschäft in Bad Schwartau. „Beide Läden sind stetig gewachsen, das war vom Arbeitspensum einfach nicht mehr zu bewältigen“, erläutert uns Torge. „Darum haben wir uns entschlossen, die Filiale in Hamburg aufzugeben und alles mit gebündelter Kraft von hier aus zu machen.“

In verschiedenen Räumen und Studios kann man Vorführungen genießen und sich beraten lassen

Und darum beschäftigen wir uns nun auch mit den wichtigen Grunddaten zum Geschäft in Bad Schwartau. 15 Mitarbeiter sind bei Projekt Akustik beschäftigt, und die Tätigkeitsbereich sind vielseitig: Verkauf, Content- und Videoproduktion, Programmierung, Kundenservice, Versand und Buchhaltung sind hier wichtige Positionen. „Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen“, erzählt uns Torge nicht ohne Stolz.

Insgesamt gibt es eine Grundfläche von circa 250 Quadratmetern, und das Ganze besteht aus einer Showfläche sowie vier Studios. Ein Haupt-Stereoraum, in dem die Erstberatung gemacht wird, wenn Kunden ins Geschäft kommen, hier kann dann eine Vorführung individuell aufgebaut werden, je nach dem, was sich aus dem Beratungsgespräch ergibt. Dann gibt es einen Bereich, der mit Komponenten von Focal sowie Naim bestückt ist, weiter geht es mit dem großen Raum hinten für umfassende Vorführungen. Hier werden individuelle Setups oft schon Tage zuvor vorbereitet und eingespielt, damit dann alles perfekt abläuft, wenn der Kunde vor Ort im Geschäft ist. Zugleich wird der große Raum auch für Veranstaltungen verwendet – auf der Homepage werden immer wieder neue Veranstaltungen zusammen mit Industriepartnern angekündigt, wo beispielsweise neue Produkte direkt bei Projekt Akustik vorgeführt werden. Auch Workshops finden dort statt.

Auch einen Raum speziell für Mehrkanal-Vorführungen gibt es. Hier stehen aktuell Komponenten aus der ELAC Debut 3.0-Serie

Mehrkanal-Kino mit Dolby Atmos, hier ELAC Debut 3.0 Top Firing-Module, ist in Bad Schwartau auch ein Thema

Hinzu kommt noch ein Heimkinoraum, mit Dolby Atmos-Option und bis zu 5.1.6 aufgebaut werden kann. Es gibt zudem noch einen Kopfhörerbereich rund 30 vorführbereiten Modellen.

Schwerpunkte bei Projekt Akustik umfassen eine ausführliche, kompetente Beratung bei den Themen Stereo und Heimkino/Mehrkanal. Kopfhörer nehmen ebenfalls einen wichtigen Part ein, ebenso Streaming als moderne Wiedergabemöglichkeit für Quellen, aber eben auch das klassische Analoge: „Plattenspieler laufen wirklich gut bei uns“, betont der Geschäftsführer. Was bei Projekt Akustik aus dem Alltagsgeschäft herausfällt, ist der Bereich TV. „Das können wir zwar machen, hat aber keinen Fokus in der Ausstellung.“

Bei Projekt Akustik wird dem Kunden viel geboten, und es wird viel dafür getan, das edle Geschäft im Gespräch zu halten

Wie sieht Torge Schönberg die Entwicklung des Fachhandels? „Ein schwieriger Punkt“, führt er aus, „wir sehen das Fachhandelssterben, selbst in großen Städten wie zum Beispiel in Hamburg, wo allein 2025 zwei Geschäfte aufgeben mussten, fallen wichtige Händler weg. Wir sehen deutlich, dass der Fachhandel sich reduziert.“ Aber die Fachhändler, die sich breit aufstellen und in den Bereichen Social Media und Veranstaltungen sehr aktiv sind, haben eine Chance, weiter erfolgreich zu sein. „Diese Händler haben zu tun und denen geht es gut.“ Wichtig ist laut dem Bad Schwartauer Geschäftsmann, dass der Fachhandel bereit ist, zu investieren, bereit ist, etwas zu bewegen. „Der Fachhandel, der darauf wartet, dass einfach so Kunden ins Geschäft kommen, den wir es nicht mehr geben“.

Bei Projekt Akustik merkt man klar eine Veränderung, die laut Torge noch aus den Corono-Zeiten resultiert. „Da gab es ganz starke Veränderungen, auch hinsichtlich der Anforderungen der Kunden.“ Für Projekt Akustik waren und sind es keine schlechten Jahre. Man wächst, wird größer und feiert Erfolge – eben weil man sich auch am Kunden engagiert und darüber hinaus den Laden immer wieder, wie schon erwähnt beispielsweise durch Veranstaltungen, ins Gespräch bringt.

Gutes HiFi ist nach wie vor beliebt, hier eine Kombination aus ELAC Solano BS 283.2 und Cambridge Audio HiFi-Komponenten

Torge Schönberg bestätigt auch, dass Kunden wieder verstärkt Interesse am Fachhandel haben – er merkt dies, aber er geht natürlich auch genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kundschaft ein. Hinsichtlich dessen, was gekauft wird, fokussiert sich der Umsatz nicht hauptsächlich auf sehr hochwertige Produkte, sondern präsentiert sich breit gefächert. Natürlich sind hochwertige Produkte auch ein Thema, aber dadurch, so betont er, dass die Generation 70+, leider langsam ausstirbt, verändert sich vieles. Die älteren Herrschaften waren diejenigen, so Torge, die noch „die großen Komponenten zuhause stehen hatten.“

Attraktiv, individuell, kompakt und stylish - das ist die neue Audio-Welt

Das hat sich massiv geändert. Zwar gibt es nach wie vor diejenigen, die nach optisch ausladenden Ketten verlangen, aber diese Kundschaft reduziert sich immer weiter. „Der Trend geht zu hochwertigen, kompakten Lösungen“ führt das Mitglied der Geschäftsführung weiter aus. „Hier ist die Industrie gefordert, so etwas auch zu liefern.“ Torge ergänzt noch, dass viele Anfragen von Kunden auch über E-Mails und WhatsApp-Chats oder das Chatportal auf der Website hereinkommen, das klassische Telefongespräch findet nicht mehr so häufig statt.

