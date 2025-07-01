Händlerportrait: Media@Home Schöne in Leipzig - ELAC-Spezialisten aus Tradition

Im Rahmen unserer ELAC-Händlertour Sommer 2025 haben wir auch bei Media@Home in Leipzig und dem dortigen Chef, Sascha Schöne, Station gemacht. Der charismatische Ladenbesitzer ist uns kein Unbekannter, schon bei anderen "Rundreisen" haben wir ihn besucht. Als erstes gibt uns Sascha Schöne einen Überblick rund um alles, was Media@Home betrifft.

ELAC-Experte Benjamin Wehner und Geschäftsführer Sascha Schöne

Das Geschäft existiert seit über 60 Jahren in dritter Generation. Seit Oktober 2024 ist Media@Home Leipzig am jetzigen Standort in der Katharinenstraße 17, in bester Lage mitten in der Innenstadt. Da kann man auch beim Bummeln vorbeischauen und sich den neuen Smart-TV, die neuen Lautsprecher oder den neuen Verstärker aussuchen. Media@Home Schöne befindet sich seit Anfang an in Familienbesitz, und es wird ausschließlich das Ladengeschäft in der Leipziger Innenstadt betrieben.

Ein Teil der insgesamt 350 Quadratmeter Gesamtfläche

Hier kann man entspannt Probe hören

Anzeige

Auch beim Thema TV liegt Media@Home Schöne weit vorn

Die aktuellen Geschäftsräume bieten eine Gesamtfläche von 350 Quadratmetern, aufgeteilt in mehrere Ausstellungsräume und ein Studio. Insgesamt sind mit dem Chef fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Verkaufsschwerpunkte nennt Sascha Schöne HiFi und Premium-HiFi sowie TV, Multiroom, aber auch Custom Installations. Sascha Schöne sieht die aktuelle Entwicklung den Fachhandel betreffend als sehr positiv an. Da die Kundschaft, so führt er aus, stets auf der Suche nach speziellen, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen ist, sind derartige Wünsche & Anfragen im Fachhandel genau richtig aufgehoben.

Gerade, wenn Kunden neu bauen oder aufwändig renovieren und dann Lösungen fürs ganze Haus suchen - Stichworte sind hier CI-Lautsprecher und Multiroom-Installationen und TV-Bestückung -, merkt Sascha Schöne, dass dieses Marktsegment immer mehr an Bedeutung gewinnt. "Wir haben hier auch absolut fähige Architekten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten", führt der Chef weiter aus.

Hochwertiges Equipment liegt im Trend

Wie sieht der erfahrene Experte die Lage hinsichtlich der Tatsache, dass man heute zu teurerem Equipment greift als noch vor wenigen Jahren? Kommt der Kunde deshalb in den Fachhandel? Hier hat Sascha Schöne eindeutige Ansichten: "Der Kunde kommt zu uns, weil er etwas Hochwertiges, Nachhaltiges erwerben möchte. Produkte aus dem Einstiegssegment eignen sich hier weniger." Generell, so führt Schöne aus, geben die Leute auch wegen der allgemeinen Preisentwicklung mehr Geld aus, weil auch alles deutlich preisintensiver geworden ist. "Da hat man gar keine andere Wahl, möchte man sehr gute Qualität".

Anzeige

