Händlerportrait: HiFi-Referenz in Düsseldorf - ELAC-Kompetenz in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt

In den angenehm temperierten Räumlichkeiten von HiFi-Referenz haben wir uns inmitten der bislang heißesten Tage des Jahres 2025 eingefunden. Wir sind heute bei Station 5 unserer ELAC-Händlerreise durch Deutschland und legen heute in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt einen Stopp ein. Seit 1990 gibt es das Geschäft bereits, und immer am selben Standort inmitten der Düsseldorfer City - also stoßen wir hier auf mehr als 35 Jahre geballte Beratungskompetenz.

HiFi-Referenz befindet sich mitten in der Düsseldorfer Innenstadt

Es gibt nur das eigene Hauptgeschäft, auf das man sich voll und ganz konzertiert. Frank Bauer, der uns für ein ausführliches Gespräch bereitstand, und sein Geschäftspartner André Hennig leiten gemeinsam seit 10 Jahren die Geschicke des sehr gut sortierten Ladens, den sie von HiFi-Referenz-Gründer Hans Weiß übernommen haben. Insgesamt stehen rund 140 Quadratmeter Fläche bereit.

Blick in ein Hörstudio

In diesem Ambiente führt man gerne ausführliche Hörsessions durch

Es finden sich ein großes Highend-Studio und ein kleineres Studio, in dem auch mal Soundbars oder kleinere aktive oder passive Lautsprecher-Lösungen präsentiert werden. Die beiden Geschäftsführer managen den Betrieb alleine, es finden sich daher keine weiteren Mitarbeiter.

Frank Bauer, einer der beiden Besitzer von HiFi-Referenz

Die Schwerpunkte beim Verkauf teilen sich die Herren gerecht auf. Während Frank Bauer der "Mann fürs Analoge" ist, übernimmt André Hennig dann eher die "digitale Komponente". Der Fokus liegt klar auf zweikanligem HiFi, Mehrkanal-Lösungen gibt es auf Zuruf. "Aufwändige Mehrkanal-Lösungen sind für ein Geschäft, das von zwei Leuten bestritten wird, enorm viel Aufwand", erklärt uns Frank. CI-Lautsprecher gehören nicht zum Portfolio, der klassische HiFi-Kunde ist eher der typische Ladenbesucher, der sich dann eine schöne Stereo-Kette heraussuchen beziehungsweise eine bestehende Lösung durch neue Komponenten auffrischen lassen kann.

Hochwertiges Zubehör findet sich in Düsseldorf ebenfalls

Streaming und Multiroom sind auch einmal Thema, auch All-In-One-Lösungen, bei denen man keine oder nur wenig Peripherie mehr benötigt. Entweder kompakte aktive Lautsprecher-Sets mit integrierter Streaming-Funktion oder aber Streaming-Verstärker, zu denen man einfach zwei Lautsprecher kombinieren kann - sowas interessiert die Kundschaft, erläutert uns der HiFi-Spezialist vom Rhein.

Große Auswahl an edler Elektronik

Die Entwicklung des Fachhandels sieht Frank so, dass das Interesse der potentiellen Kundschaft und der Audio-Liebhaber gleichbleibend ist - sich also nicht signifikant nach oben oder unten verändert. Die Leute, die gezielt zum Fachhändler gehen möchten, tun dies auch. Was die Preisklassen anbetrifft, auf die die Kundschaft gerne zugreift, erklärt uns Frank: "Wir können nicht nachvollziehen, dass ein stärkerer Zuspruch bei sehr teureren Produkten vorhanden ist. Was wir allerdings beobachten: Im unteren Preissegment läuft nicht mehr viel, gerade bei Geräten unterhalb der 1.000 EUR. Da wird primär im Netz gekauft."

Frank hat stets eine Vielzahl an Kombinationen vorführbereit

Beratungsintensive Produkte, oder der Wunsch, vergleichen zu können, führt den Kunden dann in den Fachhandel. Frank nennt uns Preisspannen zwischen 2.000 und 6.000 EUR, in denen dann auch tatsächlich Produkte gekauft werden. Die 6.000 EUR beziehen sich hier, betont der HiFi-Experte, auf eine komplette Lösung, z.B. aus einem Verstärker und zwei Lautsprechern sowie teilweise einem Zuspieler. Natürlich haben die Kunden zum Teil auch bereits Equipment zuhause, von dem manches auch weiterhin verwendet werden kann. Viele, so wird uns erklärt, erneuern ihre Kette auch Schritt für Schritt.

