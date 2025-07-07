Händerportrait: Rauch und Schall GmbH in München - ELACs erfolgreiche Bastion in Deutschlands Süden

Wir sind bei hochsommerlichen Temperaturen weiter auf unserer ELAC-Händlertour 2025 - diesmal in München bei Rauch & Schall am Kapuzinerplatz 1, wo uns der unglaublich sympathische und charismatische Chef Stefan Rauch uns Frage und Antwort steht. Das Geschäft ist laut Stefan „der Aprilscherz des Jahres 2017“. Zwar war er schon lange Zeit davor in der Branche aktiv, aber Rauch & Schall existiert exakt seit dem ersten April 2017 als Neugründung. Es gibt das eine Hauptgeschäft, in dem mit Hingabe beraten und bedient wird, weitere Filialen finden sich nicht. Der Laden hat insgesamt 160 Quadratmeter Fläche. Das Ganze ist, wie sich Stefan ausdrückt, „etwas verschachtelt aufgebaut“.

Das vielseitig einsetzbare Kino-Studio wird aktuell umgebaut. Es ist für Mehrkanal-Vorführungen, aber auch für Zweikanal-Aufbauten perfekt geeignet

Es finden sich ein Kino-Studio, das aktuell umgebaut wird und für Mehrkanal-, aber auch für Zweikanal-Vorführungen eingesetzt wird, ein großer Hörraum, die „kleine Männerhöhle“ mit 10 Quadratmetern als kleines Studio, ein mittelgroßes Studio mit knapp 20 Quadratmetern und noch einige Hörmöglichkeiten für Kopfhörer beziehungsweise Wand- und Einbaulautsprecher.

Da schlägt das Herz des Audio-Fans höher

Hier könnte man stundenlang einfach nur stöbern

Auch Kopfhörer sind ein wichtiges Thema bei Rauch & Schall

Insgesamt sind acht Mitarbeiter beschäftigt, vier hauptberufliche Angestellte und vier Aushilfen, die ein- oder zweimal pro Woche mit eingreifen. Zum Thema "Schwerpunkte beim Verkauf" meint Stefan: „Das ist heute schwer zu sagen, eigentlich gibt es keine echten Schwerpunkte, da alles, was wir anbieten, nachgefragt ist“. Er selber ist bekennender Mehrkanal- und Heimkino-Fan und kam erst später mit dem Thema hochwertiges Stereo-/HiFi in Berührung: „Mir hat man erst im Laufe der Jahre erklärt, dass man auch mit zwei Lautsprechern etwas machen kann.“ Stefan „outet“ sich zudem als treuer AREA DVD-Leser, was uns natürlich sehr freut. Nach wie vor liebt er mehrkanalige Lösungen, auch wenn es gerade die letzten Jahre immer schwieriger geworden ist, wie er bemerkt.

Klassisches HiFi oder InWall-/On-Wall-Lösungen bietet Rauch & Schall ebenfalls mit wachsendem Erfolg an. Auch die Themen Streaming sowie Multiroom spielen eine beachtliche Rolle bei den Münchner Experten. Was Stefan auch weiß: „Rein analoge Lösungen mit Plattenspieler und passendem, rein analogen Verstärker gewinnen ebenfalls an Bedeutung.“ Die Kunden, betont er, sind sehr breit hinsichtlich ihrer Interessen aufgestellt.

Es geht wieder verstärkt zurück zum klassischen Fachhandel

Stefan Rauch hat mehr als dreißig Jahre Erfahrung, auch mit ELAC

Zur aktuellen Entwicklung des Fachhandels meint Stefan, dass es nach vielen schwierigen Jahren, in denen sehr große Anteile des gesamten Geschäfts in Richtung Online-Handel gegangen sind, inzwischen wieder mehr Rückbesinnung auf den klassischen Fachhandel gibt – was auch an den oftmals nicht guten Erfahrungen, z.B. hinsichtlich Kulanz oder Service, mit dem Online-Handel liegt. Allerdings stellt Stefan klar, dass es nie wieder so für den Fachhandel wird wie vor den Zeiten des Internets. „Eine kleine, feine Nische“ – so bezeichnet er die Situation des Fachhandels.

Stefan erzählt uns, dass die Kunden völlig unterschiedliche Produkte in völlig unterschiedlichen Preisklassen bei ihm kaufen: „Das ist komplett bunt gemischt.“ Er stellt zudem das Konzept seines Ladens vor: „Unsere Idee ist, von der guten Mittelklasse bis weit nach oben attraktive Lösungen anzubieten. Und wir versuchen auch, die vom Preis-/Leistungsverhältnis besonders interessanten Produkte mit abzudecken.“ Er nennt ein Szenario, in dem er Kunden erklärt, dass man zum Preis einer akustisch wenig performanten Soundbar durchaus schon zwei kleine HiFi-Boxen sowie einen kleinen klangstarken Verstärker kaufen kann. Stefan sieht sich auch auf einer Mission: „Wir möchten die Leute an das Thema HiFi als Hobby heranführen.“ Auch, die Anlage selbst einzurichten und zu erweitern.

