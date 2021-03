Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Angebot: TV und Kunstwerk in Einem - Der Samsung The Frame zum Bestpreis bei den Sound Brothers

Mit einem Top-Angebot der Sound Brothers in die neue Woche starten? Nichts leichter als das: Die Klang- und Bildexperten aus Kassel warten mit einem absoluten Tiefpreis auf: Der Samsung The Frame GQ55LS03 in 55" ist für nur 888 Euro erhältlich. Der 4K TV mit hochwertigem QLED-Panel ist mit der One Connect-Box, WLAN inklusive sämtlichen Smart TV-Features und einem Triple-Tuner für den TV-Empfang ausgestattet. Darüber hinaus gibt es optional zahlreiche Wechselrahmen. Wird der Fernseher nicht verwendet, dient er direkt als Kunstwerk im Wohnzimmer und integriert sich hervorragend in jede Wohnumgebung.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Samsung The Frame

Auswahl im Art Store

Der Samsung The Frame ist nicht nur ein exzellenter Fernseher, sondern verwandelt sich im "Art Mode" direkt in ein Kunstwerk. Der Nutzer kann aus über 1.000 Bildern im Art Store wählen, darunter auch aus zahlreichen populären Werken bekannter Meister.

Dank QLED Panel brilliert er mit ausgezeichneten visuellen Eigenschaften, hoher Farbauthentizität, breitem Betrachtungswinkel, ausgeprägtem Kontrast und bringt darüber hinaus hohe Rechenleistung mit, mit der ein tadelloses Upscaling niedriger auflösender Inhalte möglich ist.

Seitenansicht Rahmen (des 65-Zöllers)

Kunstmodus

Unabhängig der aktuellen Umgebungshelligkeit bietet der Samsung The Frame hohen Kontrast, 100% Farbvolumen und überragende Bilddynamik. Verantwortlich dafür zeichnet u.a. "Adaptive Picture", dass mithilfe eines Helligkeitssensors die Bildeinstellungen kontinuierlich an die Gegebenheiten des Raumes anpasst.

Der The Frame wirkt optisch schlichtweg enorm elegant, dank seiner glatten Rückseite eignet er sich auch perfekt für die Montage an der Wand. Geringes Panelrauschen, hohe Maximalhelligkeit und eine homogene Hintergrundbeleuchtung zeichnen den 55-Zöller ebenfalls aus.

Wir hatten den The Frame (in 65 Zoll) bereits im Test und zogen im August 2020 folgendes Fazit:

The Frame 2020 führt die Linie der Vorgänger weiter. Nicht nur ein Ultra HD-TV mit tadellosem Bild, auch ein flexibles Kunstwerk im Wohnzimmer möchte er sein. Das gelingt auch in der aktuellen Generation wieder überzeugend. Natürlich ist The Frame kein Massenprodukt, sondern geht gezielt in eine bestimmte Nische - ästhetisch anspruchsvolle Menschen, die ihre Liebe zur Kunst auf moderne Art und Weise ausleben möchten und zu diesem "digitalen Kunstträger" noch einen bildstarken Ultra HD-TV suchen, werden hier fündig. Die Optik im Bauhaus-Stil passt optimal. Hinten ist The Frame zudem absolut plan und eignet sich perfekt für die Befestigung an der Wand.

Das QLED-Panel stellt eine dynamische und facettenreiche Farbwiedergabe sicher. Für die nicht einmal besonders aufwändige Hintergrundbeleuchtung sind Schwarzwert und Homogenität der Hintergrundbeleuchtung richtig gut. Hier werden auch durchaus anspruchsvolle Bildliebhaber sehr zufrieden sein. Das sehr geringe Panelrauschen und die ausgezeichnete maximale Panel-Helligkeit sind weitere Vorzüge, die für Samsungs QLEDs typisch sind. Dazu gehört auch, dass keine Gefahr durch Einbrenneffekte besteht. Das Handling ist prima, nach kurzer Eingewöhnung kommt man ohne Hürden mit The Frame 2020 zurecht. Wer möchte, kann den ganzen TV nicht nur über die Smart Things App steuern, sondern sogar über die App die erste Einrichtung vornehmen. Alternativ passiert das durch Remote und OSD-Screens mit Hilfetexten.

Akustisch erfüllt der TV normale Ansprüche ohne Schwierigkeiten, wer aber häufiger Filme oder Dokumentationen sowie Konzerte anhören möchte, sollte zusätzlich eine Soundbar erstehen. Kritikpunkte: Kein Dolby Vision an Bord, nur USB 2.0 (und das nur 2 x) an der Smart Connect Box und eine farblich nicht zum Hauptgerät passende Fernbedienung.

Sehr hochwertige Mischung aus leistungsstarkem QLED Ultra HD-TV und digitalem Kunstwerk - das ist The Frame 2020

Text: Philipp Kind

Fotos: Philipp Kind, Sound Brothers

Datum: 15.03.2021