XXL-TEST: Yamaha WS-B1A - kompakter Bluetooth-Lautsprecher im ansprechenden Design

Mit dem WS-B1A bietet Yamaha einen neuen kompakten Bluetooth-Lautsprecher an, der für einen Kaufpreis von 119 EUR im Handel erhältlich ist. Dem Käufer stehen neben der klassischen schwarzen Farbvariante (in dieser ist unser Testsample aufgeführt) noch die Variante Carbongrau, mit Akzenten in Roségold und die Variante Hellgrau, ebenfalls mit Akzenten in Roségold, zur Disposition.

Durch die sehr kompakten Abmessungen von 105 mm Höhe, 88 mm Breite sowie 88 mm Tiefe findet der Bluetooth-Lautsprecher in jedem Rucksack oder auch in der Badetasche sein Plätzchen. Mit seinem Stückgewicht von gerade einmal 490 Gramm kann er aber auch problemlos in einer größeren Jackentasche transportiert werden. Die Einsatzmöglichkeiten gestalten sich durch die kompakten Abmessungen demnach sehr vielfältig.

Umlaufender Zierring auf der Oberseite

Um den Bluetooth-Lautsprecher effektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen und auch resistent gegen Wasserspitzer im Schwimmbad zu machen, bringt er ein IP67 Zertifikat mit. Dies bedeutet, dass der kompakte Lautsprecher staubdicht ist und zudem Wasser für einen bestimmten Zeitraum am Eindringen hindern kann.

Bedientaster auf der Oberseite

Die Designsprache des Yamaha WS-B1A möchten wir als schlicht, aber schick bezeichnen. Der 55 mm messende Fullrange-Treiber und die beiden Passivradiatoren werden umlaufend von einem Kunststoffgeflecht geschützt. Das Geflecht macht einen stabilen Eindruck und der Stoff sitzt bombenfest.

Auf der gummierten Oberseite des Bluetooth-Lautsprechers befinden sich die Bedienelemente. Die Oberflächenbeschaffenheit macht haptisch einen überzeugenden Eindruck und die Bedienelemente haben einen knackigen Druckpunkt. Auf der Oberseite finden wir einen Aluminium-Taster für das An- und Ausschalten des Speakers und daneben ist eine mehrfarbige LED platziert, die Auskunft über den Betriebszustand gibt. Beim Einschalten des kompakten Lautsprecher zeigt diese LED den Akkustand an. Ein weißes Blinken bedeutet, dass die Kapazität noch über die Hälfte beträgt. Ein orangefarbenes Blinken sagt aus, dass der Batterieladezustand auf weniger als die Hälfte gesunken ist. Blinkt die LED blau, wird ist das Bluetooth-Pairing aktiv und leuchtet diese, ist eine Verbindung mit einem Smartdevice hergestellt.

Ein-/Aus-Taster im Aluminiumfinish

Ein Etage tiefer sitzt der "Play"-Button. Dieser startet bzw. pausiert die Wiedergabe, besitzt aber zusätzlich weitere Funktionen. Wird er während der Wiedergabe zweimal kurz betätigt, beginnt die Wiedergabe des nächsten Titels, wird das Funktionselement dreimal kurz betätigt, beginnt die Wiedergabe des aktuellen Song von neuem gestartet bzw. es wird der vorhergehende Track abgespielt. Der darauffolgende Knopf aktiviert die "Clear-Voice" Funktion, welche die Verständlichkeit von Stimmen optimiert. Gerade fürs Hören von Podcasts und Nachrichten eine sinnvolle Funktion. Daneben sitzen noch zwei Taster für das Anpassen der Lautstärke. Umlaufend auf der Oberseite untergebracht wurde noch ein grauer Zierring.

Die weiteren Taster auf der gummierten Oberseite

Der integrierte Akku garantiert Wiedergabezeiten von bis zu 12 Stunden, natürlich bei moderaten Pegeln - ein guter, aber kein überdurchschnittlicher Wert. Geht dem Akku einmal die Puste aus, kann er mittels des USB-Kabels aus dem Lieferumfang geladen werden. Ein Netzteil befindet sich, wie üblicherweise, nicht im Lieferumfang. Um den integrierten Akku vollständig zu laden vergehen circa drei Stunden, was doch relativ lange ist.

Ein USB-Ladekabel ist ebenso im Lieferumfang enthalten

Aufnahme für die Ladestation

Auf der Unterseite verfügt der Yamaha WS-B1A über eine spezielle Adapterfläche. Für die Verwendung ist eine optionale Ladestation mit der Bezeichnung CC-T1A für schlanke 29 EUR im Handel käuflich erwerbbar. Dadurch lässt sich der Bluetooth Speaker nicht nur komfortabel laden, sondern er kann dadurch auch als stationärer Speaker im Haushalt eingesetzt werden. Egal ob es der Küchenbereich, das Badezimmer oder das Wohnzimmer ist.

Optional erhältlich: Ladestation CC-T1A

Rückseite des WS-B1A

Wenden wir uns nun der Rückseite des Bluetooth-Speakers aus dem Hause Yamaha zu. Die Rückseite ist ebenfalls mit dem bereits bekannten Akustikstoff bezogen, und im Mittelteil befindet sich ein Steg, in dem der USB-C Ladeanschluss untergrabcht ist. Was uns etwas verwundert, dass die Ladebuchse nicht geschützt wird, von einer Gummikappe oder Ähnliches.

USB-Ladeanschluss im Detail

Bohrung im oberen Teil des Mittelstegs

Insgesamt präsentiert sich der WS-B1A als grundsolide und optisch attraktiv. Echte Innovationen sucht man bei einem Bluetooth-Lautsprecher für diesen Kaufpreis verständlicherweise vergebens. Leider fehlt eine Freisprecheinrichtung in der Ausstattungliste, die zahlreiche Kontrahenten anbieten.

