XXL-TEST: LG 2023er Soundbar-System DCS9 in 3.1.3-Konfiguration

Das LG Soundbar-/Subwoofer-System DCS9 arbeitet in 3.1.3-Konfiguration, bringt satte 400 Watt Systemleistung mit und wird direkt auf der LG-Website für aktuell (Stand Juli 2023) für 899 EUR angeboten. Decodiert werden natürlich Dolby Atmos sowie DTS:X, hinzu kommt IMAX Enhanced. Besonderheit ist eine exklusive Halterung für die LG OLED evo C3- und C2-Modelle in 55, 65 sowie 77 Zoll, sodass Soundbar und OLED-TV eine perfekte optische Erscheinung zusammen abgeben können.

Versteht sich von selbst, dass dieses "Teamwork" auch aus technischer Perspektive optimal funktioniert: Dafür sorgen WOW Orchestra, das WOW Interface, WOWCAST plus der TV Sound Mode Share für das perfekte Zusammenspiel mit LG TVs. WOW Orchestra ist bei LG 2023 neu hinzugekommen und nimmt eine Idee auf, die auch der Kontrahent Samsung verfolgt. Das Soundsystem im TV und die Soundbar arbeiten hier im Sinne maximaler Räumlichkeit Hand in Hand.

Übersicht

Stellen wir nun die wichtigen Ausstattungsmerkmale unseres Testkandidaten vor und starten sogleich: Was verbirgt sich hinter dem WOW Interface sowie hinter LG WOWCAST?

Hier geht es um maximalen Komfort: Man kann die LG-Soundbar über den LG TV mit nur einer Fernbedienung steuern. Mit dem entsprechenden Tastendruck ist es möglich, sich z.B. das Soundbar-Menü und sämtliche Einstellungen auf dem Fernsehbildschirm anzeigen zu lassen. Ob Lautstärke, Verbindungsstatus oder Klangmodus – alles kann bequem gehandhabt werden. Hinzu kommt LG WOWCAST. Dieses Feature verbindet die LG Soundbar und den LG TV kabellos miteinander - und auch die Übertragung z.B. von Dolby Atmos-Signalen ist auf diesem Weg möglich.

Was die Ausgabe von 3D-Audiosignalen betrifft, geht LG einen eigenen Weg. Auf der Oberseite der DCS9 finden sich gleich drei Height-Lautsprecher. Die Südkoreaner versprechen sich von dieser Maßnahme, die bereits im letzten Modelljahr eingeführt wurde, ein noch räumlicheres, plastischeres Hörerlebnis mittels "Triple Level-Raumklang".

Mittiges Top Firing-Modul

Das Feature sorgt für ein immersives und präzises Klangerlebnis und arbeitet mit Hilfe einer 3D-Engine, die mit HRTF (Head Related Transfer Function) verfügt. So schafft die DCS9 eine virtuelle mittlere akustische Schicht. Mit an Bord ist auch der LG Smart Upmixer, der aus normalen 2-Kanal-Quellen ein überzeugendes virtuelles Surround-Panorama kreieren soll.

Die LG Soundbar passt den Sound an die Hörumgebung an an. 2023 wurde die "AI Room Calibration" erneut optimiert. Mit Referenzfrequenzen in einem erweiterten Bereich von 400 Hz kann der Raum genau untersucht werden. Anschließend werden, so verspricht LG, raumakustische Probleme effektiv herabgesetzt.

Und es gibt noch mehr "Artificial Intelligence" an Bord der DCS9, dafür zeichnet AI Sound Pro verantwortlich. Der intelligente Algorithmus analysiert den aktuellen Inhalte, um den dazu passenden Klang Sound zu generieren, z.B. bei Filmen, einer Nachrichtensendung oder bei Musik.

HDMI-Our mit eARC, 1 x HDMI-In, USB-A

Optischer Digitaleingang plus Eingang fürs externe Netzteil

Anschlussseitig werden neben 4K Passthrough auch die HDMI 2.1 Gaming-Features ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) unterstützt. Verbaut ist zudem eine Streaming-Sektion mit Chromecast built-in für maximale Kompatibilität, die beispielsweise die beliebten Dienste Tidal und Spotify unterstützt. Richtig gut finden wir, dass die DCS9 auch zu MQA-Dateien kompatibel ist.

Übrigens - wer eine LG-Soundbar kauft, braucht auch aus Sicht der Umwelt kein schlechtes Gewissen zu haben, denn: Von der Produktion bis hin zum Versand ist der gesamte Herstellungsprozess der aktuellen LG-Soundbars umweltzertifiziert.UL hat die LG Soundbar als ECV-Produkt (Environmental Claims Validation) ausgewiesen, da einige Teile der Soundbar aus recyceltem Kunststoff bestehen. Die Verpackungen bestehen aus recycelbaren Kartons. Sie wurden auf das Minimum reduziert, das nötig ist, damit das Gerät sicher ankommt.

Verarbeitung

Das DCS9-System kann mit einer tadellosen Verarbeitung überzeugen, das betrifft sowohl die Soundbar, als auch den aktiven drahtlosen Subwoofer.

Soundbar - Frontansicht: Elegant & zeitlos

Soundbar: Ansicht von hinten

Optisch tritt die Soundbar in ihrer anthrazitfarbenen Ausführung zurückhaltend-schlicht auf. Sie wurde auch hinsichtlich des Designs so gestaltet, dass sie perfekt zu LGs noblen C2/C3 OLED evo-Modellen passt.

Status-LED plus präzise Passungen

Verarbeitung vorne/seitllich

Die Soundbar überzeugt uns mit sehr geringen Spaltmaßen und einer guten Materialqualität. Die Zeiten, in denen Soundbars aus Südkorea vergleichsweise einfach verarbeitet waren und keinen Augenschmaus darstellen, sind schon länger vorbei.

Top-Firing-Modul links oben

Bedienelemente/Anzeigen oben - Standby, Eingangswahl, Lautstörke, Play/Pause, Bluetooth, WLAN. Optisch schick gelöst

Die Soundbar kann also auch im Detail überzeugen, was das Finish angeht. Wie sieht es mit dem aktiven Subwoofer aus? Eingangs erwähnten wir schon, dass auch er sich nicht zu verstecken braucht.

Subwoofer im unaufdringlichen Design - hier von/seitlich

Schräg von der Seite/von hinten. Hier ist das Finish zwar einfacher, aber ohne Mängel

Detail vorn, Ecke rechts

Geringe Spaltmaße

Pairing-Taste (zur Kopplung mit der Soundbar) plus Anschluss fürs Netzkabel

Insgesamt wirkt der aktive Subwoofer zwar einfacher verarbeitet als die Soundbar, allerdings ist das Finish gerade vorn auch im Detail sehr gut.

Fernbedienung

Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene, länglich-kompakte Fernbedienung wurde nicht neu entwickelt. Das Layout der Tasten sowie die Bauform kennen wir bereits von älteren LG-Soundbar-Modellen. Die hochglöänzende Oberfläche sieht schick aus, ist aber empfindlich gegenüber Staub und Fingerabdrücken. Für sämtliche Lautstärke- sowie Klangregelungs-Optionen finden sich Knöpfe auf der Remote, ebenso für die Bluetooth-Kopplung. Mit der Zahnrad-Taste unten links kommt man in die Systemeinstellungen.

