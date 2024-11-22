XXL-TEST: Kenwood CR-ST90S - smartes Radio aus dem Einstiegssegment mit einer Vielzahl von Wiedergabemöglichkeiten und Farbdisplay

Nach wie vor ist die Nachfrage nach preislich fair kalkulierten All-In One Devices mit modernen Streamingfeatures auf einem hohen Niveau, und diese Geräte finden immer mehr Verwendung im heimischen Wohnzimmer, im Home Office oder in der Küche.

Bereits im Juli diesen Jahres hat Kenwood die smarten Radios CR-ST500S und CR-ST90S sowie den Party-Lautsprecher AS-200BT angekündigt, wir berichteten bereits darüber: Klick

Nachdem wir den großen Bruder, den CR-ST500S, bereits im Einzeltest hatten, möchten wir uns in diesem Test das smarte Radio CR-ST90S mit WLAN- und Bluetooth-Streaming sowie DAB+ Tuner genauer ansehen. Das kompakte Multitalent ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für schmale 139 EUR im Handel erhältlich.

Dank einer integrierten Netzwerkschnittstelle kann das CR-ST90S komfortabel ins Heimnetzwerk eingebunden werden. Selbstverständlich ist Music-Streaming über eine klassische Bluetooth-Verbindung ebenfalls möglich, erfreulicherweise in der modernen Variante 5.2. Weitere Dienste wie beispielsweise Internet-Radio, Podcasts sowie Spotify Connect sowie Spotify HiFi werden ebenfalls unterstützt. Leider fehlt auch bei diesem Kenwood Device AirPlay2 sowie die Möglichkeit zur Sprachsteuerung in der Ausstattungsliste. Dafür wurden dem Kenwood-Device aber ein klassischer FM- sowie DAB+ Tuner spendiert.

Sauber aufgebrachtes Kunststoffgeflecht auf der Front des Radios

Das vielseitige Radio aus dem Hause Kenwood verfügt über sehr kompakte Abmessungen. Mit einer Breite von 250 mm, einer Höhe von 140 mm sowie einer Tiefe von 82 mm findet das Device fast überall da Platz, wo es benötigt wird. Selbst im Wohnzimmer, in der Küche oder im Kinderzimmer macht das CR-ST90S stets eine gute Figur. Dank des integrierten Akkupack mit einer Leistung von 1.800 mAh, kann das Radio am Pool oder beim Kicken mit den Freunden verwendet werden. Mit einem voll geladenen Akku sind Wiedergabezeiten von bis zu 8 Stunden möglich, wenn man mit moderaten Pegeln hört. Geht dem Lithium-Ionen Akku die Puste aus, vergehen bis zu 4 Stunden, bis dieser wieder vollständig geladen ist - was unserer Meinung nach etwas zu lange dauert. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Netzteils kann das Device aber direkt mit Strom versorgt werden und weiter genutzt werden.

Hervorragende Verarbeitungsqualität auch bei den Übergängen

Kommen wir nun zur Verarbeitungsqualität des Kenwood-Device. Das Gehäuse des CR-ST90S besteht aus schwarz/grau matten Kunststoff und auf der Vorderseite ist ein Kunststoffgeflecht mit Akustikgewebe angebracht. In Anbetracht des günstigen Kaufpreis, ist die Verarbeitung unseres Testsamples als hervorragend zu bewerten. Die Übergänge sowie Kantenverarbeitung möchten wir als tadellos einstufen. Das aufgebrachte Akkustikgewebe im Frontbereich sind bombenfest und sieht optisch sehr stimmig aus. Die Frontblende wertet zudem ein verchromter Kenwood-Schriftzug auf.

Verchromter Kenwood Schriftzug auf der Frontblende

Detailansicht des TFT-Farbdisplays mit 6 cm Bilddiagonale

Auf der abgeschrägten Oberseite befindet sich mittig platziert das große TFT-Farbdisplay mit 6 cm Bilddiagonale. Zahlreiche Informationen wie z.B. die ausgewählte Wiedergabe, die Güte des WLAN-Signals sowie die Uhrzeit lassen sich am Farbdisplay ablesen. Zudem kann durch Betätigen der "Menü/Info"-Taste das Unterhaltungsprogramm der Sender angezeigt werden. Sehr gut gefällt uns, dass bei der Spotify-Wiedergabe der Interpret, der Titel sowie das Albumcover präsentiert werden. Das Display ist sehr gut abzulesen, ist aber nicht dimmbar.

Stationäre Bedienelemente, links neben dem Farbdisplay

Wenden wir uns nun der Bedienung des Kenwood CR-ST90S zu. Für eine Bedienung direkt am Gerät verfügt es über zahlreiche stationäre Bedienelemente, die sich auf der Oberseite des Soundsystem befinden. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit den Tastern, die sich links neben dem Farbdisplay positionieren. Die ersten drei Buttons, sind für ein Speichern von Lieblingssendern oder auch Podcasts. Eine Etage tiefer befinden sich ebenfalls drei Knöpfe, die für die Wiedergabesteuerung zuständig sind. Durch betätigen des ersten Bedienelements wird der vorhergehende Titel abgespielt und darauf folgt ein Taster fürs Pausieren bzw. Starten der Wiedergabe. Der letzte Knopf in dieser Reihe ist zum Skippen des darauffolgenden Titels gedacht. Ein Skippen von Radiosendern ist allerdings nicht möglich. Die letzten drei Funktionselemente im linken Bedienfeld des CR-ST90S sind der "Source" Taster, für das Aufrufen der Quellenauswahl, der "Menü/Info" sowie die "Back"-Taste, für ein Navigieren im Hauptmenü.

.... sowie die weiteren Bedienelemente rechts vom Display

Auch im rechten Teil der Oberseite befinden sich zentrale Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Das "Navigate/Set" Bedieneinheit ist als Dreh-/Drückregler ausgeführt. Wird dieser bei der Radiowiedergabe gedreht, erscheinen die verfügbaren Sender im Farbdisplay und durch ein Drücken dieses Buttons wird der gewählte Sender abgespielt. Weiter geht es mit dem "Volume"-Dreh/Drückregler. Wie es der Name bereits verrät, kann mit einer Drehbewegung die Lautstärke verändert und angepasst werden. Wird das Bedienelement während der Wiedergabe gedrückt, wird die Mute-Schaltung aktiv. Den Abschluss der Bedienelemte bildet der "On/Off" Knopf, mit dem das Radio ein- sowie ausgeschaltet wird. Die Tasten haben alle einen guten Druckpunkt. Kritik gibt es aber leider bei den Dreh/Drückreglern, da diese eine deutliche Unwucht bei der Drehbewegung haben. Bei solchen Details merkt man dann eben doch die Preisklasse.

Integrierter Einrichtungsassistent

Die Rückseite unseres Kenwood Testsamples

Kommen wir nun zur Rückseite des Radios. Diese dominiert schwarz/matter Kunststoff, und im oberen Teil des Speakers, befindet sich die Teleskopantenne, die für einen guten Empfang bei der FM- und DAB+ Wiedergabe sorgt. Darunter befindet sich eine Bassreflexöffnung und im unteren Teil ist die Anschlusssektion des Kenwood CR-ST90S untergebracht. Hier finden wir einen Aux-In für den Anschluss weiterer Zuspieler sowie eine USB-Buchse für die Wiedergabe von USB-Speichermedien. Den Abschluss der Anschlüsse bildet eine USB-C Buchse, um das Radio mit dem dazugehörigen Netzteil aufzuladen. Über eine Powerbank-Funktion verfügt das Kenwood Radio leider nicht.

Die ausziehbare Antenne sorgt für einen guten Empfang bei der FM/DAB+ Wiedergabe

Die Bassreflexöffnung in der Detailansicht

.... sowie die Anschlusssektion im Detail

