SPECIAL: Drei Kenwood-Neuheiten - Smart Radios CR-ST500S, CR-ST90S und Party-Lautsprecher AS-200BT

Kenwood präsentiert drei Neuheiten im Produkt-Portfolio. Dabei handelt es sich um die smarten Radio CR-ST500S und CR-ST90S sowie um den Party-Lautsprecher AS-200BT. In diesem Special stellen wir die essentiellen Eigenschaften der drei neuen Devices vor und zeigen zudem erste Pressebilder.

Kenwood CR-ST500S

Spezieller Formfaktor

Kenwood erweitert sein Smart-Radio-Sortiment um das hochformatige Stereo-Modell CR-ST500S mit WLAN- und Bluetooth®-Streaming sowie DAB+ Radio. Natürlich lässt sich das neue Device auch komfortabel per App bedienen. Kenwood bietet die eben genannten Wiedergabe-Optionen und Funktionen, setzt zugleich aber mit seinem schlanken Gehäuseformat und einem 10 Zentimeter großen Farbdisplay zudem auch frische optische Akzente.

Rückseite mit Antenne

Sämtliche wichtigen Bedien-Elemente befinden sich auf der leicht nach vorn geneigten Oberseite. Zudem lässt sich das Device alternativ über die zum Lieferumfang gehörende Infrarot-Fernbedienung oder die sowohl für Android als auch Apple kostenlos verfügbaren Smartphone-Apps UNDOK und OKTIV steuern. Mit Mobiltelefonen oder Tablets lassen sich via Bluetooth®-Verbindung zudem alle gängigen Streaming-Dienste einspielen – während das Kenwood Smart-Radio die Verbindungen zu Spotify Connect, Spotify HiFi und Deezer direkt selbst herstellt.

Ansicht von oben

Für einen angesichts der kompakten Abmessungen erstaunlich vollen Sound sorgt ein kräftiger 30 Watt-Verstärker, der zwei in der Front montierte 50 mm Mittelhochtöner und einen nach unten abstrahlenden 100 mm-Subwoofer beliefert. Darüber hinaus findet sich ein passiver Radiator auf der Rückseite, der die Qualität der Basswiedergabe optimiert.

Passiver Radiator hinten

Den störungsfreien Empfang von UKW- und DAB+ Radioprogrammen ermöglicht die zum Lieferumfang gehörende Stabantenne, die sich im stationären Betrieb abnehmen und durch eine per Kabel angeschlossene externe Antenne ersetzen lässt. Das Kenwood Smart-Radio CR-ST500S ist ab Juli 2024 für einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 279,– € im Fachhandel erhältlich.

Kenwood CR-ST90S

Neues smartes Radio vom Traditionshersteller aus Japan

Die zweite Neuheit ist ebenfalls ein kompaktes Smart-Radio: Das Kenwood CR-ST90S ist mit leistungsstarkem Li-Ion-Akku WLAN-Internetradio, Bluetooth®-Streaming sowie digitalen und analogen Radio-Empfang ausgestattet - echte Flexibilität ist somit garantiert. Das kompakte, lediglich 250 mm breite und 140 mm hohe Stereogerät stellt mit seinem 1.800 mAh-Akku eine Spielzeit von bis zu acht Stunden sicher.

Ansicht von oben

Dabei versteht sich der elegant gestaltete Newcomer auf ein vielseitiges Programmangebot: Neben dem Empfang analoger UKW- und digitaler DAB+ Radiosender lassen sich per WLAN zahllose Podcasts und Internetradio- Stationen hören sowie Musik per Spotify Connect streamen. Dazu kann sich der Kenwood CR-ST90S per Bluetooth® mit einem Smartphone, Tablet oder Computer koppeln und so alle auf dem jeweiligen Gerät gespeicherten Audiodaten und auch die Inhalte abonnierter Streaming-Dienste und aller anderen Audiodaten wiedergeben.

Ansicht von hinten

Informationen zum laufenden Programm zeigt das Device im sieben Zentimeter großen Farbdisplay an, mit dessen Hilfe sich auch alle erforderlichen Geräte-Einstellungen zügig durchführen lassen. Kontrolliert werden alle Funktionen über ein Tastenfeld und zwei Drehregler auf der nach vorn hin abgeschrägten Oberseite oder über die kostenlosen Smartphones-Apps UNDOK oder OKTIV.

Umfangreiche Ausstattung

Für einen angesichts der kompakten Gehäuseabmessungen kräftigen Klang sorgt ein hinter der Stoffbespannung verstecktes Bassreflexsystem mit zwei 75 mm großen Vollbereichslautsprechern, die ein Verstärker mit 2 x 5 Watt RMS-Leistung antreibt. Das Kenwood Smart-Radio CR-ST90S ist ab Juli 2024 für einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 139,– € im Fachhandel erhältlich.

Kenwood AS-200BT

Neuer Party-Lautsprecher

Sommerzeit - Party-Zeit: Kenwoods neuer aktiver Lautsprecher AS-P200BT liefert einen kräftigen, lebendigen Sound und die dazu passende Visualisierung dank der dazu passenden farbenfrohen Lightshow.

Merkmale des Spaß-Förderers sind ein Zweiwege-System, ein DSP-optimierter 50 Watt-Verstärker, ein integrierter Lithium-Akku und zahlreiche Anschlüsse. Das auf dem Smartphone gespeicherte oder live gestreamte Musikprogramm findet drahtlos via Bluetooth® seinen Weg zum Lautsprecher, dazu ist der Kenwood AS-P200BT mit einem SD-Karten-Slot, einem USB-Port sowie Buchsen für den Anschluss eines Mikrofons und einer analogen Musikquelle ausgestattet. Das garantiert viele Freiheiten bei der Medienwiedergabe.

Anschlussauswahl

Für einen druckvollen Sound sorgen ein 165 mm großer Tieftöner und zwei 25 mm-Hochtöner. Bei Bedarf lassen sich zudem zwei der Kenwood-Lautsprecher im TWS-Modus zu einem Stereopaar koppeln. Im heimischen Partykeller ist der AS-P200BT an einer Steckdose betriebsbereit, außerhalb übernimmt der integrierte 3.600 mAh-Lithium-Akku die Stromversorgung. Der Stromspeicher ist innerhalb von vier Stunden zu 100 % geladen und offeriert dann eine Spielzeit von bis zu 10 Stunden.

Mit integrierter Lightshow

Wie eingangs bereits erwähnt, hat der Party-Speaker auch die passende Lightshow mit an Bord. Zwei senkrechte Leuchtbänder links und rechts neben dem Basslautsprecher und eine Beleuchtung dahinter sorgen für stimmige optische Effekte. Ein digitaler Soundprozessor steuert dabei die verschiedenen Darbietungen und Farben jeweils passend zum laufenden Musikprogramm. Der Party-Lautsprecher Kenwood AS-P200BT ist ab Juli 2024 für einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 149,– € im Fachhandel erhältlich.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Fotos: JVCKENWOOD Presse

Datum: 10. Juli 2024