XXL-TEST: Buchardt Audio I150 - Kraftvoller Stereo-Vollverstärker mit Raumeinmessung und Bluetooth

Vom dänischen Lautsprecherspezialisten Buchardt Audio kommt unser nächstes Testsample. Mit dem I150 stellen die Dänen unter Beweis, dass sie keine reine Lautsprechermanufaktur sind, sondern auch elektronische Komponenten durchaus wirkungsvoll in Szene setzen können.

Beim Buchardt Audio I150 handelt es sich um einen Stereovollverstärker, der ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für 2.500 EUR bei Hifi Pilot erhältlich ist. Für Bestandskunden von Buchardt Audio gibt es noch ein besonderes Schmankerl: Wer bereits im Besitz von Lautsprechern der Serien P300, S300 oder S400 ist, erhält den I150 zum reduzierten Preis von 2.000 EUR.

Gehäusedeckel und Frontblende aus einem Stück

Der Buchardt Audio I150 setzt auf die Hypex Core-Verstärkertechnologie. Diese kombiniert die Stabilität des Class-D Konzepts mit verbesserter Lastunabhängigkeit, geringerer Verzerrung und niedrigerer Ausgangsimpedanz. Laut Hersteller soll die Hypex NCore Technologie für neue akustische Höhenflüge bei digitalen Endstufenkonzepten sorgen. Klarheit, Auflösung und vor allem auch die Muskalität, früher ein großes Problem, werden auf ein neues Niveau gehoben, verspricht man. Gleichzeitig bleiben alle Vorzüge digitaler Endstufen vollständig erhalten: Durch den geringeren Kühlbedarf müssen keine riesigen Kühlrippen installiert werden, das Gerät kann angenehm kompakt gehalten werden. Dass digitale Verstärker weniger Kühlung benötigen, liegt daran, dass im Verlauf des Verstärkungsprozesses weniger Verlustwärme entsteht. Das heißt: Mehr echte Leistung, weniger Erhitzung. Spezielle Vorzüge des NCore Prinzips sind die bereits angesprochene optimierte Lastunabhängigkkeit, äußerst geringe Verzerrungen und eine niedriger liegende Ausgangsimpedanz. Satte 300 Watt pro Kanal (4 Ohm, 2 Kanäle) stehen zur Verfügung und sollten auch für größere Hörraume ab 25 bis 30 Quadratmeter völlig ausreichend sein. Bluetooth 5.0 inkl. aptX-HD ist ebenfalls an Board.

Buchardt Schriftzug auf der Oberseite

Das Gehäuse des Buchardt I150 besteht aus massiven Metall und die Frontblende sowie der Gehäusedeckel sind aus einem Stück gefertigt. Für eine thermische Entlastung der digitalen Endstufen sorgen Kühlöffnungen in den beiden Seitenwangen. Die Verarbeitungsqualität des Stereovollverstärkers möchten wir als hervorragend einstufen, unsaubere oder scharfe Übergänge können wir bei unseren Testsample nicht feststellen.

Kühlöffnungen in den beiden Seitenwangen

Power Button, Lautstärke-Drehregler sowie die Taster für die Eingangswahl im Detail

Für einen Bedienung direkt am Gerät spendierten die dänischen Ingenieure dem I150 - mittig in die Front integriert - einen Drehregler für die Lautstärkeregulierung. Besagter Drehregler besteht ebenfalls aus Metall und lässt sich sehr gut dosieren, besitzt aber keine Rasterung. Links daneben platziert ist der Power-Button, mit der sich der Stereovollverstärker ein- sowie ausschalten lässt. Auf der rechten Seite des Drehreglers befindet sich ein Taster für die Eingangswahl. Die beiden Taster haben einen sehr guten Druckpunkt. Da der I150 über kein dediziertes Display verfügt, informieren in der Frontblende zahlreiche und tadellos eingelasse LEDs, über den Lautstärkepegel sowie den gewählten Eingang. Uns persönlich gefällt diese Lösung sehr gut. Die LEDs für die Lautstärke sind nicht dauerhaft beleuchtet, sondern nur, wenn der Pegel am Gerät oder mittels der Remote angepasst wird.

Status LEDs für die Lautstärke im Detail...

.... sowie für die Eingänge

Massiver Signalgeber, ebenfalls aus Metall

Um den Buchardt Stereovollverstärker aus der Ferne bedienen zu können, ist im Lieferumfang eine Fernbedienung enthalten. Auch hier schöpfen die dänischen Klangspezialisten aus dem Vollen. Der Handsender besteht nicht, wie üblicherweise, aus schnödem Kunststoff, sondern ist ebenfalls aus Aluminium hergestellt und schwarz-matt beschichtet. Auf der Remote befinden sich Taster für das Ein- und Ausschalten des I150 sowie eine Stummschaltung. Eine Etage tiefer informieren zahlreiche LEDs über den Lautstärkepegel sowie den gewählten Eingang. Die Remote greift das Design der Frontblende des I150 überragend auf und macht einen sehr hochwertigen Eindruck auf uns. Die LEDs der Remote leuchten ebenfalls nur bei Gebrauch auf.

Darunter befindet sich ein multifunktionales Steuerkreuz. Werden die Pfeiltasten nach links oder rechts betätigt, werden die Eingänge gewechselt. Werden die Taster mit Pfeil nach oben oder unten gedrückt, wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert.

Abschließend befinden sich noch Taster für Play/Pause sowie fürs Skippen auf der Fernbedienung. Die Bedienelemente haben einen sehr guten Druckpunkt und die Remote liegt auch sehr gut in der Hand.

Multifunktionales Steuerkreuz im Detail

Passend zum Hauptgerät, ebenfalls mit LEDs

Die Rückseite des Buchardt Audio I150

Bevor wir zu den inneren Werten des I150 kommen, wenden wir uns nun zunächst der Rückseite zu. Im rechten Teil der Anschlusssektion befindet sich der Stromanschluss sowie Schraubterminals für den Anschluss der Lautsprecherkabel. Die Terminals nehmen selbstverständlich Bananenstecker ebenfalls auf.

Im linken Teil der Anschlusssektion befinden sich die Audio-Eingänge (1 x Cinch, 1 x Digital-Koaxial, 2 x Digital-Optisch, 1 x USB-B für den Anschluss an PC/Notebook und die Verwendung des I150 als "externe Soundkarte"). An Audio-Ausgängen sind gleich zwei Subwoofer-Vorverstärkerausgänge vorhanden, zudem 1 x Cinch/Stereo-Pre-Out. Für eine stabile Verbindung zum Smartdevice sorgt eine externe Bluetooth-Antenne.

Lautsprecherschraubterminals im Detail

.... sowie die weiteren Anschlüsse

Schraubantenne, für eine stabile Bluetooth Verbindung

Das Innenleben in der Gesamtansicht

Nachdem wir den Gehäusedeckel entfernt haben, wird der Blick auf die inneren Werte des Buchardt Audio Stereovollverstärker, frei. Wie wir bereits erwähnt haben, setzt der I150 auf moderne, verlustarm arbeitende Verstärkertechnologie aus dem Hause Hypex. Hypex NCore soll für die negativen Einflüsse von digitalen Class D Endstufen ausmerzen und mit Klarheit und einem sehr guten Auflösevermögen punkten. Auf dies der Tatsache entspricht, gerne später mehr dazu in unserer Klangwertung.

Die Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal übernimmt ein SABRE-DAC von ESS. Zum Einsatz im I150 kommt der ES9028PRO, der eine präzise Rekonstruktion des analogen Signals garantiert.

Der Ringkerntrafo in der Detailansicht

Die Lautstärkeregelung des I150 erfolgt ebenfalls analog. Dies hat den Vorteil, dass der Dynamikbereich trotz der digitalen Technologie nicht verringert wird. Darüber hinaus ist die analoge Lautstärkeregelungsschaltung die ideale Ergänzung zu NCore-Class-D-Verstärkern, da sie in der Ausgangsstufe ein analoges Klangbild erzeugt.

Das Netzteildesign des I150 ist sehr innovativ gestaltet. Alle Signalpfade, die sich im analogen Bereich befinden, werden von einem großzügig dimensionierten Ringkerntrafo versorgt. Dies hat zur Folge, dass die analogen Signale inklusive der DA-Wandler-Schaltung weder durch Rauschen noch durch Schalten gestört werden. Akustisch heißt das, dass ein maximaler Signal-Rauschabstand von 121 dB erreicht wird. Der digitale Sektion ist komplett vom analogen Teil getrennt und wird durch ein eigenes Netzteil versorgt. Diese vollständige Trennung steht für höchste Impulstreue und extrem geringes Rauschen.

Akkurates Platinenlayout

Weitere Detailaufnahme

