XXL-SPECIAL: "Vor-Advents-Schnäppchen" im HiFi-Outlet bei audiolust.de

Kommendes Wochenende startet die "heiße Phase" der Vorweihnachtszeit mit dem ersten Advent. Nach dem Motto "der frühe Vogel fängt den Wurm" startet das HiFi Outlet auf audiolust.de aber schon früher durch, und so haben wir die Möglichkeit, Ihnen bereits jetzt besonders interessante Produkte zu sehr attraktiven Kondidtionen aus dem reichhaltigen Portfolio zu präsentieren. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen & Stöbern.

Mission LX Connect DAC

Mission LX Connect DAC

Der Mission Connect DAC fungiert als erstaunlich präzise arbeitender DAC mit hochwertigem ES9018K2M-Chip aus der ESS Sabre32 Reference-Familie. Er setzt auf die 32-Bit-HyperStream-Architektur von ESS Technology und den Time Domain Jitter Eliminator. Dank einfacher Bedienung und hoher Klangqualität ist dieses Multitalent ideal für Ein- und Aufsteiger geeignet ist. Zum Preis von 279 Euro (statt 499 Euro) ein echtes Vor-Advents-Schnüppchen. Im einzelnen handelt es sich beim LX Connect DAC um einen eigenständigen D/A-Wandler, Vorverstärker und Kopfhörerverstärker. Neben analogen Eingängen, optischen und koaxialen Digitaleingängen verfügt das kompakt bauende Device erfreulicherweise auch über HDMI ARC an Bord. Der LX Connect DAC ist Roon Tested und integriert sich daher nahtlos in Roon Systeme.

Mission ZX Serie

Mission ZX4 in weißer Ausführung

Wenden wir uns dem nächsten vielversprechenden Kandidaten zu - eigentlich handelt es sich um eine ganze Delegation, die unter dem Namen "Mission ZX Serie" nicht nur euphorische "Wahlversprechen" abgibt, sondern diese auch in der Praxis hält. Die Mission ZX Lautsprecher-Serie überzeugt mit moderner Technik sowie fundiertem, lebendigen Sound. Mit ihrem eleganten Design und satten 65% Rabatt kann man die Flaggschiffe im Mission-Sortiment nahezu uneingeschränkt empfehlen.

Beii audiolust.de gibt es aktuell folgende Mission ZX-Modelle im Angebot:

Verfügbar sind die Schallwandler in High Gloss White und in High Gloss Black.

Mission ZX-3

Was zeichnet diese optisch durchaus als elegant-progressiv zu bezeichnenden Schallwandler aus?

Kernmerkmal ist zum Beispiel der Hochtöner mit Ringkuppel: Diese Konstruktion kontert den Problemen, die bei herkömmlichen Kalotten auftreten. Die Mitte der Kalotte ist fixiert und die Schwingspule wurde über einem Teil der Kalotte angebracht. Die Kalotte wird zu zwei Ringen geformt, wobei sich die Schwingspule im Zentrum befindet, sodass sie die Kalotte präziser ansteuern kann. Das Ergebnis sind äußerst geringe Verzerrungen und eine hervorragende Performance bei Frequenzen bis zu 30 kHz sowie darüber hinaus. Das Einschwingverhalten verbessert sich deutlich, ebenso die Detailtreue, im Speziellen bei Instrumentenobertönen und harmonischen Oberwellen.

Typisch sind auch die DiaDrive-Tiefmitteltöner, bei denen die übliche Anordnung von Konus und Staubkappe durch eine nahtlos gekrümmte Membran ersetzt wird. Die Membran wird direkt von einem sekundären Subkonus angetrieben, der mit der Schwingspule verbunden ist, was die Efﬁzienz des Antriebs auf ein höheres Niveau hebt und eine bessere Kontrolle über die Membran garantiert. Mission hat die DiaDrive Technologie Schritt für Schritt weiter optimiert, und in der ZX-Serie kommt eine hochentwickelte Form dieser Technologie zum Einsatz. Die nahtlose Membran besteht aus einer speziellen Aluminiummatrix, während die Subkonusmembran belüftet ist, um dahinter eingeschlossene Luft zu eliminieren, was Resonanzen reduziert und die akustische Reinheit im Mitteltonbereich hochsetzt.

Mission ZX-2

Rückseite

In der gesamten Serie wird die 130 mm-Membran verwendet. Beim kompakten Standmodell ZX-1 ist die DiaDrive-Einheit nach der Mission Inverted Driver Geometry (IDG) positioniert - der Bass-/Mitteltöner sitzt über dem Hochtöner und nicht darunter, um die zeitliche Abstimmung zu erleichtern. Diese ungewöhnliche Anordnung ist schon seit den 1980er Jahren ein Markenzeichen von Mission. Die Platzierung des Bass-/Mitteltöners näher am Ohr mit dem Hochtöner darunter ermöglicht es, die Weglängen von den akustischen Zentren der beiden Treiber auszugleichen, sodass die Schallwellen auf Kopfhöhe des Zuhörers zusammentreffen.

Die anderen Stereomodelle erweitern IDG zu einem vollständigen D'Appolito-Array, wobei die Hochtoneinheit zwischen einem Paar DiaDrive-Einheiten platziert ist - eine darüber, eine darunter. Der ZX-2 und der ZX-3 sind als Zwei-Wege-Lautsprecher konzipiert, wobei beide DiaDrive-Einheiten den Bass- und Mitteltonbereich abdecken. Die ZX-4 fügt zusätzliche Tieftöner in einer Drei-Wege-Konﬁguration hinzu, mit separaten Treibern für die tiefen und mittleren Frequenzen.

Mission ZX-1

Neben den Treibereinheiten ist auch eine clever konstruierte Frequenzweiche elementar wichtig für hochwertigen Klang.

Die besten Frequenzweichen sind einfach in der Signalführung, aber ausgeklügelt in Bezug aufs Schaltungsdesign. Missions IDG-Konﬁguration stellt sicher, dass die Weglängen von Bass-/Mittel- und Hochtoneinheiten partiell ausgeglichen sind, wenn die Transienten jedes Treibers das Ohr des Zuhörers erreichen. Monatelange Tests waren auf der Tagesordnung, um sorgfältig optimierte Frequenzweichen zu produzieren, die die Treiberkonfigurationen der ZX-Serie nahtlos ergänzen.

Mission QX MkII

Edles, ästhetisches Design in Kombination mit hoher Leistungsfähigkeit und innovativer Technologie zeichnen die Mission QX Lautsprecher aus. Für die hohe Performance zeichnen spezielle Materialien und Eigenentwicklungen des britischen Herstellers verantwortlich. Für einen ausgewogenen, stets harmonischen und kraftvollen Klang. Aktuell sind auch die QX MkII Modelle im audiolust HiFi-Outlet mit 65% Rabatt erhältlich. Perfekt für anspruchsvolle Musikliebhaber und Heimkinofans.

Die Mission QX MkII Serie im Audiolust HiFi-Outlet:

Uns haben die QX MkII-Modelle in überarbeiteter Neuauflage absolut überzeugt. Eine zeitlos elegante Formensprache und Optik wurde aus der vorherigen Serie beibehalten, dennoch gab es klare Verbesserungen beim Finish und aus technischer Sicht. Unter anderem ein neues Membranmaterial der Tieftöner und eine überarbeitete Frequenzweiche für mehr Detailreichtum und ausgeprägte Räumlichkeit.

Mission QX-5 MkII

Die QX MkII Serie liegt genau zwischen der preislich besonders attraktiven LX-Einsteigerserie und den High-End-Modellen aus der ZX-Baureihe. Die QX-1 MkII und QX-2 MkII empfehlen sich als performante Regallautsprecher als Stereo-Lösung für kleinere Räume oder im Surround-Bereich anspruchsvoller Heimkino-Konfigurationen. Noch mehr Leistungsfähigkeit gibt es bei den größeren Standlautsprechern QX-3 MkII und QX-4 MkII, die als Zweiwege-Systeme ausfgeführt sind, sowie beim 3-Wege-Topmodell QX-5 MkII. Letzterer sorgt mit einem seitlich angebrachten Tieftöner mit 30cm Durchmesser für eine untere Grenzfrequenz von 27Hz. Im Heimkino darf der QX-C MkII Centerlautsprecher nicht fehlen, der sich durch exzellente Dialogverständlichkeit, Transparenz und Klarheit auszeichnet.

Ebenfalls 30cm Durchmesser weist das Chassis im QX-12 SUB MkII auf. Es basiert auf einer neu entwickelten Zellstoff-Faser mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften. Im mehrfach verstrebten, vibrationsarmen Gehäuse steckt außerdem die kraftvolle 400 Watt Class-D-Endstufe mit justierbarem Low-Pass-Filter, Phasenumkehrschalter und separatem LFE-Eingang.

Mission QX-3 MkII

Rückseite

Für den Hochtonbereich sind die QX MkII Komponenten mit einem neuen Ring Dome-Tweeter ausgestattet. Mission nutzt eine ringförmige Membran, die auch in ihrem Zentrum an einem Phasenplug fixiert ist. Die Schwingspule sitzt in der Mitte der gewebten Polyesterfolie und sorgt für einen gleichmäßigen Antrieb der gesamten Fläche. Im Gegensatz zu den häufig nur am Rand angetriebenen, traditionellen Kalottenhochtönern werden Partialschwingungen effektiv vermieden.

Auf der Rückseite strahlt der Hochtöner zudem in eine eigene bedämpfte Kammer, um Wechselwirkungen mit den anderen Chassis zu verhindern. Geringste Verzerrungen und eine lineare Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrum bis über 20kHz sind die Folge.

Mission QX-2 MkII

Im Tieftonbereich setzt man auf das bewährte DiaDrive Bass-Chassis, welches auch bei der ZX-Serie zum Einsatz kommt und im obigen Abschnitt beschrieben wurde. Der Konus mit Staubschutzkalotte arbeitet mit einer gleichmäßig gekrümmten Membran, die Partialschwingungen minimiert und sehr präzise und impulstreu arbeitet. Im Mittenbereich agiert der Töner ebenfalls enorm sauber. In der MkII-Version der QX-Serie finden sich weitere Optimierungen, darunter ein langfaseriges Acrylfiber-Material mit hoher Steifigkeit und sehr guter Eigendämpfung.

In den schalltoten Messräumen des Herstellers wurde auch die Frequenzweiche nachhaltig verbessert. Mission setzt aber nicht nur auf objektive Messungen, sondern nimmt die Lautsprecher bei zahlreichen Hörtests mit Musik aus allen Stilrichtungen unter die Lupe. Die Inverted Driver Geometry, bei Mission seit 1980 im Einsatz, sorgt für ein zeitgleiches Eintreffen der Höhen und Tiefen beim Zuhörer. Bei den Zweiwege-Standlautsprechern QX-3 MkII und QX-4 MkII wird dieses Prinzip mit einem zusätzlichen, unterhalb des Hochtöners angebrachten Bass-Chassis als volles D'Appolito-System erweitert.

Ein elegantes Oberflächen-Finish mit gerundeten Gehäusekanten, gezahnten Lautsprechereinfassungen und massiven Aluminium-Elementen für hohe Stabilität runden das eindrucksvolle Paket aller Mission QX MkII-Lautsprecher ab.

Audiolab 6000A und 6000N Bundle

Der 6000A-Verstärker, kombiniert mit dem 6000N Netzwerk-Player, bietet eine vielseitige Lösung für Musikliebhaber. Flexible Streaming-Eigenschaften und authentischer Klang zum fairen Preis. Das Bundle der beiden hochwertigen Audiolab HiFi-Komponenten ist aktuell für nur 1.099 Euro verfügbar.

Um auf den günstigen Preis zu kommen, muss man im Warenkorb den Gutscheincode 6000BUNDLE eingeben!

Der Audiolab 6000A und 6000N im Audiolust HiFi-Outlet:

Audiolab 6000A

Rückseite

Dank seinem audiophilen Aufbau und hochwertigen Bauteilen verarbeitet der 6000A Stereo-Vollverstärker sowohl analoge als auch digitale Quellen mit außerordentlich hoher Präzision. Herzstück ist hier der ESS Sabre 32 ES9018K2M D/A-Wandlerchip für geringstmöglichen Jitter und hoher Auflösung. An Leistung stehen 2 x 50 Watt an 8 Ohm zur Verfügung. Der 6000A steht für einen durchhörbaren, klaren Sound mit ausgeprägter Detaillierung und Ausgewogenheit. Zusätzlich bringt der schlanke Verstärker im minimalistischen Design eine Phono-Vorstufe für den direkten Anschluss eines Plattenspielers sowie Bluetooth-Konnektivität mit.

Hauptmerkmale:

Leistung: 2 x 50 W an 8 Ohm

DAC: ESS Sabre32 ES9018K2M

Eingänge: 3 x Line-Eingänge, 1 x Phono-Eingang (MM), 4 x

Digitaleingänge (2 x Koaxial, 2 x Optisch), Bluetooth

Ausgänge: 1 x Pre-Out, 1 x Kopfhörerausgang

Unterstützte Formate: PCM bis 24-bit/192kHz

Audiolab 6000N Play

Der 6000N Play komplettiert als flexibler und leistungsstarker Netzwerk-Streamer das preislich attraktive HiFi-System. Mit DTS Play-Fi stehen eine Vielzahl an Musikstreaming-Angeboten (u.a. Tidal, Qobuz, Spotify), Internetradio und natürlich die Wiedergabe von Audiodateien aus dem Netzwerk komfortabel zur Verfügung. Der ESS Sabre DAC ist auch hier für eine präzise Signalverarbeitung an Bord. Per WLAN oder kabelgebunden ins Heimnetzwerk integriert, bietet der 6000N Play eine exzellente akustische Performance, auch bei hochauflösenden Dateien, und hohen Bedienkomfort. Auch Kompatibilität mit Roon ist gegeben.

Audiolab Omnia

Das Omnia All-in-One-Musiksystem von Audiolab vereint CD-Player, Streaming, Verstärker und vieles mehr in einem kompakten Gerät. Es liefert satten, dynamischen Sound und ist eine umfassende Lösung für moderne Musikliebhaber. Aktuell ist es zum absoluten Schnäppchenpreis von nur 999 Euro (UVP: 1.799 Euro) erhältlich.

Das Omnia All-in-One-Musiksystem im Audiolust HiFi-Outlet:

Das Omnia System haben wir einem ausführlichen Test unterzogen. Als vollausgestattete All-in-One-Komponente mit zahlreichen Wiedergabemöglichkeiten hat es uns praktisch restlos überzeugt. Neben der Integration von DTS Play Fi besitzt der Audiolab noch Bluetooth, einen USB-DAC, einen hochwertigen Kopfhörerverstärker sowie ein CD-Laufwerk. Mit den sehr präzisen Premium-D/A-Wandlern von ESS ist die Signalverarbeitung exzellent bestückt. Aber auch äußerlich macht das Omnia einen sehr massiven und hochwertigen Eindruck. Die Front und der Gehäusedeckel bestechen mit einer massiven Aluminiumplatte, auch das CD-Laufwerk begeistert mit sehr guter Haptik und kaum wahrnehmbaren Lesegeräuschen. Klanglich kraftvoll, mit sehr harmonischer Ausprägung und gekennzeichnet von tadelloser Balance eignet sich der Tausendsassa perfekt für ausgiebige Hör-Sessions. Hier kommen flexible Wiedergabe-Eigenschaften mit hervorragendem Klang und einer sehr soliden Verarbeitung zusammen. Zum günstigen Preis im Audiolust HiFi-Outlet ist der Audiolab Omnia ein echtes Schnäppchen!

Lumin D2

Erstklassige Streaming-Optionen und eine exzellente Klangqualität vereint der Lumin D2 mit einem sehr edlen, minimalistischen Design und hervorragender Verarbeitungsqualität. Mit vielseitigen Hi-Res-Streaming-Features hievt er das persönliche Musikerlebnis auf ein neues Niveau. Zum Aktionspreis ist der Lumin D2 für 1.490 Euro statt 2.290 Euro erhältlich.

Der Lumin D2 im Audiolust HiFi-Outlet:

Rückseite

Innenleben

Als erfolgreiche Weiterentwicklung des D1 ist der Lumin D2 der perfekte Einstieg in die Welt des audiophilen High-End-Audiostreamings. Ausgestattet mit mehr Rechenpower als der Vorgänger verarbeitet der Streamer und Netzwerk-Player nicht nur FLAC- und WAV-Dateien, sondern auch DSD bis 5.6MHz und kann MQA dekodieren.

TIDAL, Qobuz, und Spotify werden nativ unterstützt und auch AirPlay ist beim D2 an Bord. Für Klangverbesserungen sorgt das neue interne Netzteil samt überarbeitetem Platinenlayout. Je ein Wolfson WM8741 DAC pro Kanal garantiert hohe Präzision bei der Signalverarbeitung. Der Lumin D2 ist vollständig symmetrisch aufgebaut und bietet auch XLR-Schnittstellen. Trotz seiner überdurchschnittlich hohen Performance weist er ein kompaktes Gehäuse auf. Haptisch erstklassig ist die CNC-gefräste Frontplatte aus massivem Aluminium, die im Lumin-Rohsilber besonders edel und elegant erscheint. Zur Steuerung kommt die intuitive Lumin-App für iOS und Android zum Zug.

Proficient Subwoofer

Die kraftvoll, präzise und nachdrücklich agierenden Proficient-Subwoofer ergänzen audiophile Stereo-Setups und Mehrkanal-Konfigurationen in Perfektion. Aktuell sind die aktiven Bassisten mit erstaunlichen 50% Rabatt im Audiolust HiFi-Outlet erhältlich:

Proficient Subwoofer sind identisch und baugleich mit den Modellen von Speakercraft, die aus der US-amerikanischen Traditionsschmiede Sunfire stammen und seit einiger Zeit unter neuem Markennamen angeboten werden. Dies allein ist ein klares Qualitätsmerkmal, sind die bassgewaltigen Subs der Woofer-Schmiede um Entwickler Bob Carver wohl jedem Heimkino-Fan und Bass-Enthusiasten ein Begriff. Abseits von schierer Kraft zeichnen sich die Modelle auch mit Präzision, Impulstreue und Differenzierung in den tiefsten Regionen aus.

Proficient FDS-10

Rückseite

Sämtliche neuen Subwoofer-Serien unter neuem Namen wurden auf Basis der innovativen Sunfire Technologien entwickelt. Darunter das High-Back-EMF Chassis mit außerordentlich großem Hub. Extrastarke Magnete, lange Schwingspulen und spezielle Membran- und Sickenmaterialien kombinieren dies zu weitgehend verzerrungsfreien, zuverlässigen Systemen. Aufgrund des ausgeprägten Membranhubs fließen sehr hohe Ströme zum Verstärker zurück, was zur Entwicklung der Tracking-Down-Converter Technologie führte. Die Netzteilspannung wird automatisch dem Leistungsbedarf angepasst. Das wiederum macht die für High-Back-EMF Lautsprecher benötigten sehr starken und effizienten Verstärker erst möglich.

Der Proficient FTEQ-12 hat sich im Test absolut bewährt und ist ein ganz besonders attraktives Schnäppchen

Die Proficient-Subwoofer basieren allesamt auf diesen Sunfire Schlüsseltechnologien. Die neuen Serien wurden darüber hinaus konsequent weiterentwickelt und kombinieren bewährte Tugenden mit innovativen Technologien. Die Einrichtung und Steuerung gelingt mit der App besonders komfortabel: von der Einstellung von Crossover-Frequenz und Phase bis hin zu Lautstärke und Preset-Wahl für unterschiedliche Szenarien bietet die App, je nach Subwoofer, Zugriff auf alle Funktionen.

Wer nach kraftvollem Support in anspruchsvollen Stereo-Aufbauten oder hochwertigen Mehrkanal-Konfigurationen Ausschau hält, findet hier zweifellos den richtigen Partner.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: IAD, audiolust.de, Sven Wunderlich

Datum: 23.11.2024