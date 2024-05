XXL-SPECIAL: Trinnov "Cylindrical WaveForming" auf der High End 2024 mit Perlisten Premium-Lautsprecher-Setup

Mit einem Heimkino-Klang, den man in dieser immersiven Ausprägung wohl noch nie erlebt haben dürfte. verwöhnen Trinnov und Perlisten die Besucher der High End in München. Trinnov gibt es in Deutschland bei GROBI.TV - Geschäftsführer Patrick Schappert danken wir auch für die umfangreichen Informationen, die dieses Special ermöglichten. Perlisten Lautsprecher sind bei unseren Hamburger Partnern von Audio Reference im Vertrieb.

Kommen wir zunächst zu einer Zusammenfassung.

Enorm wichtig im Sinne eines außergewöhnlich überzeugenden akustischen Ergebnisses ist es im Heimkino, den Tieftonbereich in kontrollierter sowie in gleichmäßiger Form zu präsentieren. Nur dann kann man den Bassbereich in allen Facetten erleben, und kein störendes Dröhnen sorgt für Einschänkungen.

Trinnov-Kombination (Altitude 32 und Amplitude 16)

Der High End-Hersteller Trinnov, die mit den Altitude-Modellen mit die besten Mehrkanal-Vorstufen der Welt produzieren, hat nach em kompromisslosen planeren WaveForming nun eine Lösung im Portfolio, die auch durchaus praxistauglich ist: Das zylindrische WaveForming wird in München auf der High End 2024 in Form eines 11.1.6-Setups in einem Raum mit 18 Sitzen gezeigt. Mit einem kostenlosen Software-Update wird es möglich, die Platzierung von Subwoofern in jedem Raum für besten Klang zu perfektionieren, gleichzeitig aber einen machbaren Installationsaufwand zu realiseren. WaveForming ermöglicht es, tiefere Frequenzen mit untadeliger, bestechender Präzision zu präsentieren. Ohne störendes Dröhnen, ohne mangelhafte Präzision: Einfach ein brachialer, satter, reiner und dynamischer Bass.

Perlisten D15s

Um das zu realisieren, nutzt WaveForming in der in München präsentierten zylindrischen Ausprägung mehrere Subwoofer, deren Standort durch Raumabmessungen und gewünschte Bandbreitenabdeckung exakt bestimmt wird. Die Technologie berechnet selbstständig das optimale akustische Feld und die nötigen Filter, um die modale Signatur des Raums zu eliminieren und eine gleichmäßige Wellenfront zu erzeugen. Auf der High End 2024 wird als aktiver Subwoofer der Perlisten D15S eingesetzt, der sich als kompakt und enorm stark erweist. Im weiteren Verlauf dieses Artikels stellen wir den aktiven Subwoofer noch genauer vor.

Wenden wir uns dem WaveForming nun im Detail zu.

In Zusammenarbeit mit Perlisten wird Trinnov vom 9. bis 12. Mai auf der Münchner High-End-Messe eine neue Form des WaveForming vorstellen. Die Demonstration wird aus einem umfassenden Mehrkanal-System mit THX-Dominus-zertizierten Premium-Lautsprechern von Perlisten bestehen, das für eine perfekte Basswiedergabe nicht weniger als acht D15S Perlisten 15-Zoll-Aktiv-Subwoofer verwendet.

