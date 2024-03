XXL-SPECIAL: LGs neue QNED-Serien 2024 auf der LG Convention

LG hat auch zahlreiche neue QNED-Serien auf der diesjährigen Convention präsentiert, die wir in diesem Special vorstellen möchten. Mit Bildschirmdiagonalen von 43 bis 98 Zoll wird eine enorme Flexibilität offeriert, von echtem "Kino zu Hause" mit großen Diagonalen bis zum idealen Zweit- oder Drittfernseher wird hier alles geboten. Tecnisc sorgen verbesserte KI-Prozessoren sowie optimierte Quantum Dot- und NanoCell-Farbtechnologien für eine tadellose Bildqualität.

Das Betriebssystem webOS24 ermöglicht hohen Bedienkomfort sowie den Zugriff auf viele relevante VoD-Dienste. Zudem können verschiedene User-Profile angelegt werden. Hervorzuheben sind die Modelle QNED99 (8K) und QNED91 (4K): Mittels MiniLED-Hintergrundbeleuchtung sorgen sie mit höheren Spitzenhelligkeiten und tieferen Schwarztönen für eine noch präzisere und detailliertere Darstellung als bei Standard-LCD-Fernsehern.

Hier geht es um die QNED-TVs Jahrgang 24. Wer alles über die neuen OLED-Baureihen 2024 wissen möchte, wechselt zum OLED-Special!

Neuer Alpha 8-Prozessor in zahlreichen QNED-Baureihen

Besonders erwähnenswert ist der komplett neu entwickelte α8 4K AI-Prozessor. Er verbessert die KI-Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Vorgänger α7 Gen 6 um 30 Prozent und verfügt über eine massiv um 130 Prozent gesteigerte Grafikleistung, während die Verarbeitungsgeschwindigkeit um üppige 60 Prozent erhöht werden konnte. Beim QNED99 (8K-TV) wird der α9 Gen 7 8K AI-Prozessor der siebten Generation eingesetzt, den wir aus der 2024er 4K OLED evo C4-Baureihe kennen. Bei den QNED99 und QNED91 Modellen profitiert durch die AI Sound Pro-Funktion auch die Audioqualität. Ein weiterer Vorteil von QNED99 und QNED91 ist die Funktion „Million Grey Scale“. Sie differenziert Grautöne und Abstufungen mit 20-Bit Genauigkeit und lässt so besonders lebendige und präzise Kontraste entstehen.

Quantum Dot- und Nano Cell-Technologie

QNED91 - besonders leistungsfähig

In allen QNED-Modellen setzt LG auf leistungsfähige Quantum Dot- und NanoCell-Farbtechnologien. Dies sorgt für eine Bildqualität, die sich in den jeweiligen Preisklassen sehen lassen kann. Für einen tadellosen Detailkontrast und einen tiefen Schwarzwert sorgen unterschiedliche Dimming-Technologien. In den Topmodellen kommt die Precision Dimming-Technologie zum Einsatz, Local Dimming steht in den weiteren QNED TVs für lebendige Kontraste und gute Helligkeit bereit. Darüber hinaus kommen die Features AI Picture Pro und Dynamic Tone Mapping Pro zum Einsatz. Der Deep-Learning-Algorithmus AI Picture Pro optimiert die gesamte visuelle Präsentation. Dynamic Tone Mapping Pro ist eine weitere Funktion, die unser Augenmerk verdient. Sie unterteilt das Bild in mehrere Bereiche und analysiert sie anschließend. Dabei werden die dunkelsten und hellsten Bereiche identifiziert und Details mit präziser HDR-Optimierung hervorgehoben.

Akustik

Die QNED TVs offerieren zudem aus ihren integrierten Lautsprechern virtuellen 9.1.2 Surround Sound. Und die Klangqualität lässt sich noch steigern, wenn der Sound per per kabelloser Verbindung über WOWCAST Built-in mit einer LG Soundbar ausgegeben wird: WOW Orchestra erzeugt dann ein besonders räumliches und demnach intensives Hörerlebnis, indem die TV-Lautsprecher und die Soundbar zu einem Audiosystem vereint werden. Die optimierte Tonausgabe wird dabei über KI-Klangalgorithmen von LG sichergestellt.

Die einzelnen Serien

Den Anfang macht die Serie QNED99 (8K). Hier die Merkmale in der Übersicht:

Lieferbare Größen: 86/75 Zoll

Design: MiniLED Cinema Screen

Display: 8K MiniLED-Display mit Precision Dimming Pro+ sowie Quantum Dot NanoCell Plus-Technologie

Prozessor: Alpha 9 Prozessor der 7. Generation mit 4K High Frame Rate, 8K AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro

AI-Funktionen: AI Picture Pro auf Deep Learning-Basis, AI Brightness Control, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning, AI Genre Selection, AI Picture Wizard und AI Concierge

Sprachassistenten: LG ThinQ, Amazon Alexa, Hands Free Voice Control, Always ready-Funktion, Intelligent Voice Recognition

Bildqualität: Filmmaker Mode, QNED Color Pro

HDR-Kompatiilität: Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG

Tonqualität: Dolby Atmos, virtuelles 9.1.2 Upmixing, 4.2 Soundsystem mit 60 Watt, Bluetooth Surround Ready, Auto Volume Leveling, WOW Orchestra, WOW Interface

Smart TV-Funktionen: webOS24 (AI ThinQ) mit Home Dashboard, Magic Remote-Fernbedienung, kompatibel zu Apple AirPlay 2 und Apple Home Kit, Google Chromecast

Gaming: AMD Freesync-kompatibel, HGiG-Support, VRR, ALLM, QMS

Anschlüsse: 4 x HDMI 2.1 (mit den unter Gaming aufgeführten Merkmalen sowie eARC), 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, WiFi 6, LAN, Bluetooth 5.1

Weiter geht es mit der QNED91-Serie.

Diese 4K QNED-TVs konnten wir uns live in Betrieb ansehen. Klar, ein Urteil kann man vollumfänglich nicht abgeben, da es zum einen keine optimalen Lichtbedingungen vor Ort gab, zum anderen lief gut präpariertes LG-Bildmaterial. Trotzdem ist wahrzunehmen, dass der 65-Zöller und der 75-Zöller der QNED91-Baureihe ein differenziertes, plastisches Bild anbieten können, das uns auch durch die sehr akkurate Farbwiedergabe richtig gut gefallen hat. Klar - es sind keine LG OLED-TVs. Gerade die OLED evo-Serien C4 und erst recht G4 sind, was Plastizität, Detailkontrast und auch Farb-Facettenreichtum angeht, nochmals besser. Aber das, was die Modelle der QNED91 Serie gezeigt haben, ist anerkennenswert.

QNED91, 65 Zoll

Fuss und Magic Remote

Anschlusse seitlich

QNED91, 75 Zoll

Farben bildet der QN91 ausgezeichnet ab. Klar, satt und tief

Die QNED91-Baureihe ist die Spitzen-Serie der 4K QNED-Smart-TVs.

Lieferbare Größen: 86/75/65 Zoll

Design: MiniLED Cinema Screen

Display: 4K MiniLED-Display mit Precision Dimming Pro+ sowie Quantum Dot NanoCell Plus-Technologie

Prozessor: Alpha 8 Prozessor mit 4K High Frame Rate, 4K AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro

AI-Funktionen: AI Picture Pro auf Deep Learning-Basis, AI Brightness Control, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning, AI Genre Selection, AI Picture Wizard und AI Concierge

Sprachassistenten: LG ThinQ, Amazon Alexa, Intelligent Voice Recognition

Bildqualität: Filmmaker Mode, QNED Color Pro

HDR-Kompatiilität: Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG

Tonqualität: Dolby Atmos, virtuelles 9.1.2 Upmixing, 2.2 Soundsystem mit 40 Watt, Bluetooth Surround Ready, Auto Volume Leveling, WOW Orchestra, WOW Interface

Smart TV-Funktionen: webOS24 (AI ThinQ) mit Home Dashboard, Magic Remote-Fernbedienung, kompatibel zu Apple AirPlay 2 und Apple Home Kit, Google Chromecast

Gaming: AMD Freesync-kompatibel, HGiG-Support, VRR, ALLM, QMS

Anschlüsse: 4 x HDMI 2.1 (mit den unter Gaming aufgeführten Merkmalen sowie eARC), 2 x USB 2.0, WiFi 5 (802.11ac), LAN, Bluetooth 5.1

