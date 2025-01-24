XXL-SPECIAL: JOWAWORLD - individuelle Rundum-Lösungen für exzellenten Klang und herausragende Ästhetik

Unter dem Motto "alles außer gewöhnlich" präsentiert JOWAWORLD ganzheitliche Lösungen für die optimale Akustik und eine erstklassige Ästhetik zuhause. Die JOWAWORLD besteht aus den drei Sub-Marken TOPABSORBER, JOWAFORM und JOWADESIGN. Der "Mann hinter den Kulissen" ist uns bestens bekannt: Walter Grädler, Außendienst-Koriphäe bei KEF, und "Sound-Magier" mit Passion. KEFs hochperformante Ci-Lautsprecher und außergewöhnliche Subwoofer-Lösungen wie 6er Stacking liegen ihm besonders am Herzen. Daher fließt in die JOWAWORLD sein gesamtes Wissen ein.

Der Mann hinter der JOWAWORLD: KEF-Koriphäe und Klang-Meister Walter Grädler

Die Kern-Betätigungsfelder der Marken umfassen eine hohe Problemlösungskompetenz inklusive Beratung, Planung und Projektierung. Zum Einsatz kommen modernste Materialien sowie Techniken, und die Veredelung bestehender Produkte ist ein weiterer Fokus. Im Zentrum stehen die Entwicklung und die Herstellung nachhaltiger Lösungen. Die Montage von Baugruppen und das Fungieren als Schnittstelle zwischen Architekt, Innenarchitekt und Audio-Fachhändler sind weitere Merkmale der JOWAWORLD.

TOPABSORBER

Raumakustik kann auch optisch attraktiv sein

Starten wir mit den Produkten von TOPABSORBER. Klare Worte direkt zu Beginn: "Gute Raumakustik bedeutet, dass der Schall gleichmäßig verteilt ist, ohne unangenehme Echos oder Nachhall." Ist die Raumakustik stimmig, werden Stimmen klarer und natürlicher wahrgenommen, Musik klingt detailreicher und authentischer.

Auch vor dem Badezimmer macht TOPABSORBER nicht halt

TOPABSORBER beweist mit seinen Projekten, dass guter Klang in wirklich jedem Raum möglich ist, sogar im Badezimmer. Hier wurde ein passender Absorber nach Kundenwunsch gefertigt. Als Materialien kamen zum Beispiel akustisch wirksames PET-Material und akustisch wirksamer Stoff zum Einsatz. Damit der Absorber gut aussieht, ist außen ein hochwertiger Digitaldruck mit Motiv nach Kundenwunsch zu sehen, damit das Ganze wie ein Bild und nicht wie ein Absorber-Element auftritt.

KEF-spefizischer Absorber mit eigenem, hochwertigen Druck

Da Walter Grädler schon seit langer Zeit glänzende Beziehnungen zu KEF unterhält, ist es wenig verwunderlich, dass auch hier gemeinsame Projekte angegangen wurden. Die Planung und die Fertigung von Absorbern nach Vorgabe von KEF/GP Acoustics aus akustisch wirksamen PET-Material und akustisch wirksamen Stoff, wiederum mit hochwertigem Digitaldruck außen für die richtige Wirkung, verliefen bei diesem kundenspezifischen Auftrag ebenfalls erfolgreich. Das Projekt "KEF-Logo als Absorber" in 3D-Optik ist rundherum gelungen, Marken-Image und eine hervorragende Akustik, in die störende räumlich bedingte Faktoren kaum noch einfließen, gehen hier Hand in Hand.

Absorber mit auswechselbaren Motiven

Deckensegel

Interessant ist auch die Option, einen Absorber zu planen und zu fertigen, der der mit einfach zu wechselnden Motiven ausgestattet ist. Basis ist hier ein Aluminiumrahmen mit Wechselkeder. Und damit auch von oben kein unheilvoller akustischer Einfluss durch den Hörraum entsteht, gibt es bei TOPABSORBER auch Deckensegel. Gefertigt wird es aus Akustikfilz und PET Dämpfungsmaterial. Hinzu kommen Metallschienen und die Abhängung aus Stahlseilen.

Insgesamt offerierert TOPABSORBER ein umfangreiches Portfolio für private sowie geschäftliche Zwecke. Sämtliche Flächen im jeweiligen Raum können verwendet werden, um Absorber zu platzieren. Dabei hat der Kunde bei Farben, Formen und Oberflächen eine gigantische Auswahlmöglichkeit. TOPABSORBER setzt zudem überwiegend auf Materialien aus deutscher Produktion.

