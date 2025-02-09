XXL-SPECIAL: IAD packt auf den Norddeutschen HiFi-Tagen "das große Besteck" aus - Anlage mit Westminster Lab und Wilson Benesch-Komponenten

Bei den Norddeutschen HiFi-Tagen, die am ersten februarwochenende inHamburg stattfanden, trumpfte der große Vertrieb IAD (International Audio Distribution) groß auf - nämlich mit einer hoch exklusiven Anlage, deren einzelne Komponenten wir in diesem Special ausführlich vorstellen.

Westminster Lab Vorstufe Quest

Im Setup enthalten war auch die Westminster Lab Quest Vorstufe

Die Westminster Lab Vorstufe Quest, 26.900 EUR kostend, bietet die "Hybrid Grounding Technology", die es dem Anwender ermöglicht, schnell zwischen zwei Erdungsmodi zu wechseln, damit die Vorstufe genau zur Kette passt. Das Innenleben wurde mit höchster Sorgfalt konstruiert. Zahlreiche Signalverarbeitungsrelais besitzen einen Softstart-Mechanismus.

Frontansicht

Verschiedene Sektionen innerhalb des Geräts sind isoliert und abgeschottet, wodurch sichergestellt wird, dass die gegenseitige Beeinflussung auf ein Minimum herabgesetzt wird. Kunden, die alles in Perfektion wollen, können die optionale Kohlefaserabschirmung im Inneren des Geräts auswählen.

Hochwertige Detailverarbeitung

Auch an die Zukunftsfähigkeit hat man gedacht.

Aufwändiges Innenleben

Rückseite mit Platz für Anschluss-Erweiterungsmodule

Auf der Rückseite der Vorstufe befinden sich zwei Steckplätze, in die man Erweiterungsmodule einsetzen kann. So kann man komfortabel weitere Eingangsfunktionen hinzuzufügen. Im Moment gibt es eine Cinch-Eingangskarte, und in Zukunft könnte es eine Phono-Eingangskarte oder ein digitales Eingangsmodul geben.

Westminster Lab Endstufe Rei

Rechts unten zu sehen sind die beiden Rei-Monoblöcke

Zur extrem hochwertigen Mono-Endstufe (Class A, Paarpreis 36.000 EUR, Gewicht pro Stück 16 kg) gibt es einiges zu sagen, daher fällt der Text hier üppig aus. Der REI Endverstärker bietet eine Leistung bis zu 400 Watt und setzt auf ein von Westminster Lab entwickeltes iBias- und CCS-System. Hier zunächst die wichtigsten Leistungsdaten: 100 Watt @ 8Ω, 200 Watt an 4Ω, und 400 Watt @ 2Ω. Die Leistung (gebrückt) liegt bei 400 Watt @ 8Ω und bei 800 Watt @ 4Ω.

Westminster Lab Rei

Er erreicht im Vergeich zu anderen Class A-Verstärkern deutlich zügiger die optimale Betriebstemperatur, und die iBias-Technologie variiert ständig die Vorspannung in Abhängigkeit vom Strom und der Belastung des Verstärkers. Das Ergebnis ist: Man kann die Pluspunkte von Class A-Verstärkung genießen, ohne aber die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Hochwertiges Finish

Detail innen

Aufwändig fällt auch die Anpassung der Transistoren aus. Nicht nur dass die Transistoren mit einer Genauigkeit von 1% angepasst werden, die Anpassung und das Pairing führt man bei Westminster Labs über mehrere Arbeitspunkte der Kennlinie durch. Sie werden stundenlang enorm belastet, um garantieren, dass die Bauteile auch unter hoher Belastung in der engen Toleranz bleiben. Dies ist einer der Gründe, warum Westminster Lab 400 Watt Class-A-Leistung in einem so kompakten Gehäuse darstellen kann.

Elementar wichtig sind auch die Stabilität und die Steifheit des gesamten Gerätes. Denn in einer stabilen Umgebung können Signale und Leistung einen ungestörten Fluss durchlaufen. Der von Westminster Labs gewählte mechanische Aufbau ist aufwändig. Anstatt nur einen Unibody zu nutzen, besteht das tragende Chassis des Rei-Verstärkers aus zwei äußerst steifen, CNC-gefrästen 6063-Aluminiumkomponenten in Luft- und Raumfahrtqualität.

Warum wurde dieser Aufbau bevorzugt? Die Westminster Labs Ingenieure können so die mechanischen Schwingungen zwischen den Stromversorgungskomponenten und der Verstärker-Elektronik trennen. Bei hausinternen Tests hat man festgestellt, dass das Netzteil eine mikromechanische Schwingung bei der Netzfrequenz und deren Oberwellen erzeugt, die sich deutlich von den anderen elektronischen Komponenten im Verstärker unterscheidet. Durch diese hoch spezifische Konstruktion wird dieses Phänomen auf ein Minimum herabgesetzt.

Sorgfältiges Design aller Komponenten

Speziell beim Rei Endverstärker kommt ein asymmetrisches Kühlkörperdesign zum Einsatz. Der Hauptkühlkörper ist ein sehr anspruchsvolles Bauteil, da er auch als Struktur verwendet wird. Daher muss er eine gewisse mechanische Steifigkeit aufweisen. Natürlich muss er auch als Kühlkörper arbeiten, das heißt. er muss bis zu einem gewissen Grad der Umgebung ausgesetzt sein. Das stellt durchaus ein Problem dar, da die Oberfläche, die benötigt wird, um als Kühlkörper zu agieren, einen erheblichen Einfluss auf den Klang haben kann, da er ein massiver Schallabsorber ist. Aus diesem Grund besitzt der Kühlkörper des Rei spezielle asymmetrische Lamellen, die den Resonanzeffekt reduzieren. Auch wird die Öffnung des Kühlkörpers durch andere Gehäuseteile kontrolliert, um die Auswirkung von Audio-Vibrationen so klein wie möglich zu halten.

Eine leistungsfähige Stromversorgung gehört natürlich auch dazu.

Stromversorgung

Das Layout der Stromversorgung ist im Verstärkerbau besonders wichtig. Viele Anwender oder auch Hersteller unterschätzen die Bedeutung eines leistungsfähigen Netzteils nach wie vor.. Das Netzteil muss nicht nur rauscharm arbeiten (sowohl Spannung als auch Strom), es muss auch in der Lage sein, diese Eigenschaften unter Last beizubehalten. Die Geschwindigkeit, mit der das Netzteil auf einen plötzlichen Lastsprung reagiert, ist auch der Schlüssel zu der exzellenten Sofortleistung, die der Rei liefern kann.

Lumin T3X Streamer/DAC/Vorstufe

Lumin T3X

Der Lumin Streamer/DAC/Vorstufe T3X war in der IAD-Kette als Streamer aktiv: Er ist ausgerüstet mit dualen ESS ES9028PRO DACs, an Bord ist auch ein großer Ringkerntransformator. Mit dazu gehören auch ein extrem schneller Prozessor. es werden bis zu DSD512 und bis zu 384 kHz/32-Bit PCM verarbeitet. Lumin liefert auch eine Audio-Upscaling-Funktion fürs Aufpolieren niedriger auflösender Dateien.

Rückseite

Neben Ethernet- und USB-Anschlüssen bietet der T3X einen SFP-Port für optische Netzwerkverbindungen, die eine elektrische Isolation gewährleisten und die Signalqualität maximieren. Die LUMIN App ermöglicht die Organisation der Musiksammlung und stellt den Zugriff auf Streaming-Dienste wie Qobuz, Tidal und Spotify Connect sicher. Auch gibt es TuneIn und ein Roon- sowie ein Audirvana-Zertifilkat. Anwender die eine physische Steuerung bevorzugen, können die optionale LUMIN Remote für 299 EUR erwerben.

