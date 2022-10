XXL-SPECIAL: GROBI Produkt-Highlights sofort oder in Kürze verfügbar - AV-Prozessoren, Beamer, Aktiv-LS, Soundbar-System, Kino-LS und HiFi-Vollverstärker

Beim Experten GROBI.TV in Kaarst sind derzeit sehr beliebte und entsprechende nachgefragte Highlights aus den Bereichen Lautsprecher, Projektion, HiFi/Stereo, Soundbar und AV-Mehrkanal-Vor/Endstufen entweder sofort lieferfähig oder in Kürze erhältloch. Hier unser Überblick unserer Favoriten-Produkte.

LG CineBeam HU915QE

Für 5.999 Euro gibt es bei GROBI.TV den LG CineBeam HU915QE. Dahinter verbirgt sich ein Premium Laser Ultrakurzdistanzprojektor mit nativer 4K-UHD-Auflösung, präziser gesagt bringt er eine native Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln mit. Liveübertragungen, Filme, Serien und Videospiele können auf einer großen Bilddiagonale von bis zu 120 Zoll (304,8 Zentimeter) präsentiert werden.

Lichtstark und gut zu bedienen

Die leuchtstarke Projektion macht dabei viele Details und Feinheiten sichtbar. Dafür sorgt neben 3.700 ANSI Lumen Helligkeit die kontrastreiche Darstellung mit Unterstützung für HDR 10 und Dynamic Tone Mapping. Durch die langlebigen Leuchtmittel mit einer Betriebszeit von bis zu 20.000 Stunden sorgt der Projektor auch aus ökonomischer Sicht nicht für Verdruss.

Für welchen Anwendungsbereich ist der LG Cinebeam HU915QE denn besonders geeignet? Der LG Cinebeam HU915QE wendet sich an Kunden, die hochauflösende Inhalte direkt an die Wand ihres Heimkinos oder auf eine spezielle Leinwand projizieren möchten. Der Beamer ist kompakt sowie einfach aufzustellen und macht nicht nur in Innenräumen eine gute Figur, sondern nach Sonnenuntergang auch auf der Terrasse und im Garten. Zudem ist er perfekt für Filmliebhaber, die Wert auf einen hochwertigen Einrichtungsstil legen: Gekleidet ist er in einen hochwertigen Stoff des dänischen Textilunternehmens Kvadrat. Die Harmonie von Kvadrats Re-wool, einem reichhaltigen Polstertextil mit nachhaltigem Profil, das mit dem EU Ecolabel, Greenguard Gold, HPD und EPD zertifiziert ist, kombiniert mit der eleganten weißen Farbgebung des Projektors.

Rückseite

Anzeige

Die besonderen Eigenschaften des LG Cinebeam HU915QE in der Übersicht:

Kinobild-optimierter Projektor mit höchster Bildqualität auch aus kürzester Entfernung

3-Kanal-Laser, Real 4K, Ultra Short Throw, 3700 ANSI Lumen Helligkeit, DCI-P3 94%, 2.000.000 : 1 Kontrastverhältnis, bis zu 120-Zoll-Bildschirmgröße

Der HU915QE ist ein 4K-Projektor mit der hervorragenden 3Ch-Laserlichtquellen-Technologie, die ein Höchstmaß an Farbwiedergabe und Helligkeit offeriert. Vergleichbare Werte können mit einem LED-Projektor nicht erreicht werden.

Der umgebungsoptimierte Projektor ist mit erweitertem Helligkeitsoptimierer und verschiedenen Komfortfunktionen ausgestattet - hier die Übersicht:

Brightness Optimizer II (Automatische Helligkeit/ IRIS-Modus/ Adaptiver Kontrast)

4/9/15 Point Warping

Innenraumfreundliches Design

Unabhängig davon, wie dunkel der Kinoraum ist oder welche Inhalte angesehen werden: Der Beamer erzeugt stets ein ausgezeichnetes Bild. Der HU915QE verfügt über alle Funktionen des Brightness Optimizer mit Auto Brightness + IRIS Mode, der die Helligkeit des Projektors an die Umgebungsbeleuchtung anpasst, und Adaptive Contrast, der die Helligkeit des Bildinhalts analysiert, um die Lichtquelle und die Verarbeitungsfähigkeiten des Projektors anzupassen, und unterstützt verschiedene praktische Funktionen für die Einrichtung der Leinwand, wie z. B. 15-Punkt-Warping.

MagicRemote-Fernbedienung

Zudem ist es ein Entertainment-optimierter Projektor mit Sound in Heimkino-Qualität und Unterstützung für kabelgebundene und kabellose Verbindungen:

Anzeige

Smart-Plattform (webOS)

Apple AirPlay2 & HomeKit

Screenshare

2.2Ch 40W Sound

Bluetooth Surround Ready

Der Projektor HU915QE ist mit einem 40-Watt-Soundsystem ausgestattet, und unterstützt sogar Bluetooth-Lautsprecher, sodass man zwei Bluetooth-Lautsprecher anschließen kann, um einen gefälligen Sound zu erzeugen. Der Projektor ist außerdem mit webOS ausgestattet, das Smart TV-Funktionen sowie AirPlay2 und Screenshare unterstützt. Es ist überdies besonders einfach, eine Verbindung zu einem Peripheriegerät herzustellen.

JVC DLA-NP5

6.999 EUR kostet der überragende Heimkino-D-ILA-Projektor JCV DLA-NP5.

Wirkt in weißer Variante edel: DLA-NP5, sehr gut auch fürs Wohnzimmer geeignet in dieser Farbe

Bei GROBI.TV ist der DLA-NP5 installiert und vorführbereit. In der aktuellen Heimkino-Welt ist der JVC DLA-NP5 ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gekonnt ein lampenbasierter Projektor agieren kann. Sowohl die SDR- als auch die HDR-Leistung sind ausgezeichnet, besonders, wenn Frame Adapt HDR oder die neue HDR10+ Unterstützung von JVC zum Einsatz kommt. Und die Beibehaltung der 3D-Unterstützung wird sicherlich zahlreiche Käufer erfreuen. Den JVC DLA-NP5 erhält man bei GROBI natürlich direkt profikalibriert inklusive. Protokoll sowie zusätzlich mit 24 plus 12 Monate JVC Garantie.

Anzeige

Schick auch von oben

Wenden wir uns dem Gerät im einzelnen zu. Der D-ILA-Heimkinoprojektor JVC DLA-NP5 ist in ein attraktives Design gehüllt, das mit modernen Projektionsfunktionen ausgestattet ist. Mit der aktuellen 0,69-Zoll-D-ILA-Einheit mit nativer 4K-Auflösung kann der Projektor beispielsweise hochauflösende Bilder in nativer 4K-Auflösung (4096 x 2160) über sein Vollglas-Linsensystem mit 65 mm Durchmesser präsentieren. HDR10-Inhalte können mit der Auto Tone Mapping-Funktion, die die Einstellungen automatisch auf Basis der Mastering-Informationen anpasst, in optimaler Qualität projiziert werden.

Frontansicht

Mit einer Helligkeit von 1.900 lm und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 400.000:1 erzeugt der Projektor naturgetreue Bilder für Inhalte auch in HDR10, HDR10+ und Hybrid Log Gamma. JVCs selbst entwickelte Motion-Control-Technologie, Clear Motion Drive, wurde im NP5 komplett optimiert. Zusammen mit Motion Enhance, das die Ansteuerung der D-ILA-Vorrichtung entsprechend der Bewegung des Bildes verbessert, wird die Bewegungsunschärfe im Vergleich zu herkömmlichen Projektoren und dem Vorgängermodell N5 spürbar herabgesetzt.

Lampe

Das leistungsstarke Device verfügt über zwei HDMI 2.1-Eingänge, die eine Bandbreite von 48 Gb pro Sekunde bieten und die Kompatibilität mit 4K/120 Hz-Signalen ermöglichen, was den JVC DLA-NP5 auch zu einer besonders guten Wahl für Heimkino-Spiele macht.

Besondere Merkmale des JVC DLA-NP5 in der Übersicht:

Entspricht dem neuesten HDMI/HDCP 2.2-Standard und ermöglicht einen 4K-Signaleingang mit 18 Gbps Übertragungsbandbreite (4K60P 4:4:4, 4K60P 4:2:2/36-bit, 4K24P 4:4:4/36-bit)

Lichtquelle: 265 Watt UHP-Lampe

Auflösung: 4096 x 2160 Pixel

Eingangsanschlüsse: HDMI x 2 (3D, Deep Color/HDCP 2.2)

Ausgangs- und Steuerungsanschlüsse: RS-232C (D-Sub 9pin) x 1, LAN (RJ-45) x 1, Trigger x 1 (Mini-Buchse), 3D Sync x 1 (Mini-DIN 3pin)

Ausgangs- und Steuerungsanschlüsse: RS-232C (D-Sub 9pin) x 1, LAN (RJ-45) x 1, Trigger x 1 (Mini-Buchse), 3D Sync x 1 (Mini-DIN 3pin) 3D-Formate: Frame Packing, Side-by-Side (Half), und Top and Bottom

0,69 Zoll 4K D-ILA-Panel (4096 x 2160)

Hochauflösende Anzeige mit 4K-Auflösung (4096 x 2160)

Hochwertiges Ganzglasobjektiv mit 17 Elementen und 15 Gruppen und einem Durchmesser von 65 mm

Multiple-Pixel-Control-Bildprozessor zur originalgetreuen Wiedergabe von Bildern

Außergewöhnlich hohe 1.900 lm bedeuten helle, hochauflösende Bilder

Tiefe Schwarztöne werden durch ein hohes natives Kontrastverhältnis von 40.000:1 erreicht (dynamisches Kontrastverhältnis 400.000:1)

Kompatibel mit der HDR10-Technologie. Die Auto Tone Mapping-Funktion passt die Einstellungen automatisch für eine optimale HDR10-Bildqualität an. Für eine einfache Wiedergabe schaltet der Projektor automatisch in den HDR-Bildmodus, wenn HDR10-Signale empfangen werden. Anzeige der MaxCLL- und MaxFALL-Mastering-Daten, die für HDR-Inhalte auf einigen UHD-Blu-ray-Discs verfügbar sind

Kompatibel mit HDR10+

Kompatibel mit Hybrid Log-Gamma (HLG)

Kompatibel mit Hybrid Log-Gamma (HLG) Im Installationsmodus können neun Einstellungen für die Installation zentral verwaltet werden, um das für die jeweilige Umgebung am besten geeignete Video zu genießen. Zu den neun Einstellungen des Installationsmodus gehören Lens Control, Pixel Adjustment, Mask, Anamorphic on or off, Screen Adjust, Installation Style, Keystone, Pincushion und Aspect; gespeicherte Installationsmodi für verschiedene Umgebungen können abgerufen werden.

Erneuertes Clear Motion Drive, das 4K60P (4:4:4) Signale unterstützt, verbessert bewegte Bilder mehr als zuvor.

Die Motion Enhance-Technologie reduziert Restbilder und Unschärfen, die häufig bei sich schnell bewegenden Bildern auftreten, indem sie den Antrieb der D-ILA-Geräte optimal steuert.

Low Latency Mode unterdrückt die Anzeigeverzögerung für eine schnellere Reaktion beim Empfang von Signalen von PC und Spielkonsolen

Farbmanagement-System mit 6-Achsen-Matrix.

Farbmanagement-System mit 6-Achsen-Matrix. Die Auto-Kalibrierungsfunktion, die einen optischen Sensor verwendet, ist in der Lage, wesentliche Elemente des Bildes zu optimieren, einschließlich Farbbalance, Gamma-Charakteristik, Farbraum und Farbverfolgung

ISF C3 (Certified Calibration Controls)-Modus zur Reproduktion einer hervorragenden, für bestimmte Umgebungen optimierten Bildqualität.

ISF C3 (Certified Calibration Controls)-Modus zur Reproduktion einer hervorragenden, für bestimmte Umgebungen optimierten Bildqualität. Drahtlose Übertragungsoptionen für die 3D-Anzeige: RF (Radiofrequenz) Systemübertragung mit PK-AG3 3D-Brille für 100 Stunden Dauerbetrieb und PK-EM2 3D Synchro Emitter.

Rückseite

Mit dem JVC DLA-NP5 beginnt zu einem vertretbaren Kaufpreis bereits der Einstieg in die Königsklasse der Heimkino-Projektoren. Wie wir auch aus zahlreichen Erfahrungen wissen, erzeugen JVCs D-ILA-Beamer ein fesselndes, intensives Bild mit toller Feinzeichnung und einem tiefen Schwarzwert.

Anzeige

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Denon