XXL-PREVIEW: Streaming-Verstärker/All-In-One-Device HiFi-ROSE RS520 - der kompromisslose Alleskönner

Der HiFi-ROSE RS520 ist ein optisch äußerst edler Streaming-Vollverstärker für 3.699 EUR. Wahlweise gibt es das massiv verarbeitete Aluminium-Gehäuse in Schwarz oder, wie bei unserem Testgerät, in Silbern. Der RS520 ist nicht nur ein luxuriöser Streamer/DAC/Vorverstärker wie der bereits von uns getestete RS250, sondern besitzt zugleich äußerst leistungsfähige Verstärkereinheiten (Class AB), die pro Kanal nachdrückliche 250 Watt freisetzen. Er läuft unter HiFi-ROSES eigenem Betriebssystem ROSE OS.

Spotify-Wiedergabe

TIDAL-Wiedergabe über AirPlay 2

Die Streamingmerkmale sind umfassend: Apple AirPlay 2, Roon Ready sowie die Kompatibilität zu Spotify, qobuz, Apple Music und TIDAL wären beispielsweise zu nennen. HiRes-Audio kann mit bis zu 768 kHz/32-Bit präsentiert werden, auch Octa-DSD (DSD512) wird unterstützt. Ebenso besitzt das noble Gerät einen MQA-Decoder, auch wenn die Popularität von MQA derzeit deutlich abnimmt. Es dürfte aber noch genug Hi-Res-Liebhaber geben, die MQA-Files in ihrer Bibliothek haben und sich über die Wiedergabemöglichkeit freuen. An Wiedergabeformaten unterstützt werden AAC, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSD, DSF, MP3, MQA, OGG, WAV, WMA, PCM und M4A.

Für eine besonders exakte Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal sind ESS Sabre ES9038PRO D/A-Konverter der Premiumklasse an Bord. Als Hauptprozessor verbaut ist ein Hexa-Core-Unit (Dual-Core Cortex A72 mit bis zu 1,8 GHz & Quad Core Cortex A53 mit bis zu 1,4 GHz).

EQ und DSP-Modi

Mit dem RS520 kann man unter Zurhilfenahme eines externen CD-Laufwerks zudem problemlos CDs rippen. Upgradefähig durch eine SSD ist der RS520 auch und wird durch diese Option zum Musikserver. Der RS520 bringt einige interessante Features wie einen EQ oder zahlreiche DSP-Modi mit.

Den passenden Videoplayer gibt es im ROSE Store

Das riesige 12,6 Zoll messende Touchscreen-Display mit einer Auflösung von 1-920 x 515 Pixeln kann auch für die Darstellung von Videos (ROSE Tube) verwendet werden. Es ermöglicht die komfortable Bedienung am Device selber, alternativ stehen die App auf dem Smartphone oder die mitgelieferte Aluminium-Fernbedienung bereit.

Fernbedienung

Hardkeys oben

Ein paar Hardkeys finden sich zudem vorn oben auf dem aus dem Vollen gefrästen Aluminium-Gehäuse. Dieses bietet, so verspricht es der Hersteller, optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Unverkennbares Design von oben aus betrachtet

Im Detail

Firmenlogo

Hi-Res-Zertifikat der Japan Audio Society

Das Finish, das sei direkt erwähnt, ist von höchster Güte. Oben gefällt uns das spezielle, unverkennbare Design mit den Kühlöffnungen, hier sitzt wirklich jede Einzelheit. Unter dem RS520 untergebracht sind große Standfüße.

Rückseite

Sehr hochwertige Lautsprecher-Schraubanschlüsse

Umfassend gestaltet sich das Anschlussangebot. An einen der drei USB-A-Anschlüsse steckt man die mitgelieferte Hochleistungsantenne für WiFi und Bluetooth. Ein USB-B-Anschluss ist ebenfalls vorhanden. An analogen Ausgängen gibt es einen Cinch Preamp-Output, eingangsseitig steht ein Line-In (Cinch) bereit. Hinzu kommen an digitalen Eingängen 1 x optisch und 1 x koaxial. Auch ein koaxialer und ein optischer Digitalausgang stehen bereit, ebenso eine RJ45 Netzwerkbuchse für die kabelbasierte Einbindung ins Heimnetzwerk. HDMI-eARC ermöglicht eine komfortable Verbindung mit dem Smart-TV. Zusätzlich findet sich ein HDMI-Output. Trigger In/Out sowie IR-In sind weitere Buchsen auf der Rückseite.

App

Man benötigt für die Nutzung der App ein HiFi-ROSE Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort. Ist dies einmal erledigt, kann man schnell neue HiFi-ROSE Komponenten ins Netzwerk integrieren. Die App verfügt über einen großen Funktionsumfang, sodass man etwas Zeit benötigt, um sich überall zurechtzufinden. Der ebenfalls in mehrere Sektionen unterteilte Home Screen heißt "Rosenheim".

Rosenheim - Suche - Teil 1

Rosenheim - Suche - Teil 2

Rosenheim - Suche - Teil 3

Rosenheim - Suche - zuletzt gespielte Alben

App als Fernbedienung

Signalpfad

Einstellungen

Nach etwas Übung findet man sich innerhalb der App gut zurecht. Mittels spezieller Benutzeroberfläche kann man sie zudem auch als Fernbedienung verwenden.

Klang

Wir haben in neutraler EQ-Stellung gehört.

"Ain't No Sunshine" (Eva Cassidy" wird mit überragender Ausdruckskraft in den Hörraum transportiert, und zwar schon, bevor Eva ihre charismatische Stimme erhebt. Jedes akustische Element sitzt exakt an der richtigen Stelle, und der enorm ausladende, zugleich bestechend präzise Bass setzt hier klar Maßstäbe. Sicherlich, der RS520 kostet schon eine Stange Geld. Aber wie er sich mit den sehr leistungsstarken Endstufen hier in Szene setzt, das überrascht dann doch. Alles, wirklich alles wirkt wie aus eiem Guss, zugleich enorm fein auflösend. Das Klavier beeindruckt uns durch die hörbare Anschlagdynamik, und sämtlichen Instrumenten wird genau der passende Entfaltungsfreiraum gegeben. Klar fokussiert bleibt bei den vokalen Passagen stets Evas Stimme.

Wir freuen uns schon wieder auf den Frühling, Grund genug, diesen zumindest innerhalb von Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" auch jetzt im Winter schon einmal für einige Minuten beim ersten Allegro einkehren zu lassen (Solisti Di Zagreb unter Alexander Perovsky). Und mit einer überwältigen Spielfreude, aber auch mit kompromissloser Präzision lauschen wir dem beeindruckenden Musikstück aus dem weltberühmten Werk. Mit transparenter Durchhörbarkeit und einer unnachahmlichen Finesse macht sich das südkoreanische Talent daran, uns größtmögliche musikalische Freude zu bereiten. Ganz gleich, ob Streicher oder Cembalo, hier passt schlichtweg alles, und die gebotene Auflösung ist zu jedem Zeitpunkt für die gehobene Preisklasse optimal.

Klassisches klingt so gut, dass wir gleich die Ouvertüre aus W.A.Mozarts "Figaros Hochzeit" nachlegen - hier läuft der RS520 ein weiteres Mal zu elitärer Form auf und belebt jedes Instrument des Orchesters bis ins Detail. Neben dieser unglaublich präzisen Arbeit beeindruckt jedoch zugleich die für die Preisklasse schon Maßstäbe setzende Homogenität, mit der hier gearbeitet wird. Immer ist man geneigt, noch lauter, noch intensiver zu hören, weil es schlichtweg so viel Vergnügen bereitet. Und auch bei wirklich imposanten Pegeln ist der RS520 noch in der Lage, Einzelheiten selbst im musikalischen Hintergrund fließend einzuarbeiten. Die lieblichen Klänge der Ouvertüre kommen mit viel Feinsinn und mit sensiblen Konturen ebenfalls überragend heraus.

Nun geht es richtig "zur Sache". Der Imperial March (John Williams), nicht nur für Str Wars-Fans Legende, gespielt von den Wiener Philharmonikern, steht auf dem Programm. Hier geht der HiFi-ROSE RS520 eine Idealverbindung mit den Rubikore 8 ein. Unglaublich, mit wieviel präziser Substanz agiert wird, ganz gleich, was man aktuell sonst tut, hier wird man, salopp gesprochen, "zum Zuhören gezwungen". Man kann sich der von atmosphärischer Dichte geprägten Faszination nicht entziehen, mit soviel Schwung und Präzision kommt jede Instrumentengattung innerhalb des großen Orchesters heraus. Und immer behält der RS520 die passende Balance. Klar wird es gerade im Hochton- oder auch im Bassbereich schon einmal prägnant, aber mit unglaublicher Sicherheit artet diese Prägnanz nie in zu schrille oder metallische Töne aus.

Bei der Jungle Cruise-Version des Metallica-Klassikers "Nothing Else Matters" kann sich der RS520 in den folgenden Minuten austoben. Die Klarheit und die Feinfühligkeit, mit der dieser Titel direkt von Beginn an präsentiert wird, erzeugt bei uns eine Gänsehaut. Wir hören nicht nur, wir fühlen diesen Track, und die Perfektion bei der Wiedergabe nährt die Hoffnung, dass diese auch bei den teils sehr deutlichen dynamischen Sprüngen ihre Fortsetzung findet. Und der RS520 enttäuscht uns nicht, sondern entfaltet ein äußerst kraftvolles Klangpanorama, und das in Pegelregionen, die viele auch teurere Verstärker kaum mitgehen können. Wuchtig, aber immer mit exakter Kontur, lässt der Streaming-Verstärker sämtliche Anteile durch den Hörraum donnern, und das mit einer unbestechnlich guten Räumlichkeit.

"Till Tomorrow"(Till Brönner & Yello) entfaltet einen unglaublich umfassenden, akustischen Reiz, wenn unsere Kette mit der Wiedergabe beauftragt wird. Sehr kraftvoll, aber trotzdem zu jedem Zeitpunkt in der Lage, Filigranitäten von Tills Trompete blitzschnell zu berücksichtigen, ist der RS520 zur Stelle. Die enorme räumliche Tiefe und Weite kennen wir bereits von anderen Titeln, die wir zuvor hören konnte. Der Bass kommt genau auf den Punkt, und hat einen herausragenden Nachdruck. Ändern sich die dynamischen Verhältnisse im Song, so ist der HiFi-ROSE Streamingverstärker sofort in der Lage, dies umzusetzen. Kleine klangliche Details werden über den gesamten Wiedergabebereich exzellent präsentiert.

Wir machen weiter mit "Resonance" von Boris Blank. Als Lautsprecher setzen wir auf unsere "kampferprobten" Dali Rubikore 8, die durch ihre enorme Homogenität und Klarheit schon oft ihre Klasse bewiesen haben. Auch diesmal gehen sie ihrem Job wieder hervorragend nach, und der HiFi-ROSE RS520 liefert satte, klare Kraft. Er ist vielen anderen Stereo-Streamingverstärkern durch seinen wuchtigen, zugleich extrem präzisen Antritt überlegen. Er schiebt an wie eine riesige unsichtbare Hand, entfaltet dabei ein grandioses Maß an Weitläufigkeit, die allzeit präzise gestaffelt im Hörraum zur Geltung gebracht wird. Alternierende Effekte kommen mit exakten Konturen heraus, und dynamische Differenzen arbeitet das Device mit unglaublicher Geschwindigkeit und allzeit passender Wirkung ein.

Erstes Fazit

Der HiFi-ROSE RS520, soviel können wir bereits jetzt festhalten, ist einer der besten All-In-One-Streaming-Stereoverstärker, die wir jemals gehört haben. Mit dem herausragenden Finish, der noblen Optik und der exzellenten Ausstattung setzt er schon vor der Klangwertung zahlreiche Bestmarken, wenn er aber beginnt, zu spielen, dann wird seine Ausnahmestellung überdeutlich. Extrem pegelfest, enorm dynamisch, zugleich homogen und mit einer fabelhaften Auflösung, kann man den talentierten Südkoreaner kaum auf dem falschen Fuß erwischen.

Preview und Fotos: Carsten Rampacher

