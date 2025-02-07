XXL-PREVIEW: HiFi-ROSE Vorverstärker/DAC/Vorstufe RS151 - Neuheit mit großen Talenten?

Der HiFi-ROSE RS151 für 4.799 EUR, wahlweise in schwarzer oder silberner Ausführung, ist gerade brandneu und hat den Weg schon in unserem Testraum gefunden - mit einem neuen, überaus schnell arbeitenden Prozessor mit acht Kernen und mit einem hochauflösendem, 15,4 Zoll messende Touchscreen vom RS130, dem hauseigenen Netzwerk-Transport-Device aus der Top-Liga.

Fürs große Display gibt es auch eine tolle VU-Meter-Anzeige

Feine Verarbeitung sowie die Bedienelemente auf der Oberseite

Mitgeliefert wird auch eine neue Fernbedienung, die jetzz mit IR anstatt mit Bluetooth für die Signalübertragung funktioniert. Laut Hersteller werden in Bezug auf Reichweite und Winkel Verbesserungen erzielt.

Im Vorverstärker/DAC/Streamer RS151 kommen insgesamt hochmoderne Komponenten zum Einsatz. Hier zu nennen wäre beispielsweise der ES9039PRO DAC aus dem renommierten Hause ESS, der eine höchsten Ansprüchen genügende D/A-Wandlung sicherstellt, sowie das HiFi-ROSE RD160-basierte interne Schaltkreis-Layout. Der HiFi-ROSE RD160 präsentiert sich als luxuriöser D/A-Wandler, der 2024 September erstmalig gezeigt wurde wurde. Das Referenz-Schaltungsdesign garantiert, dass der RS151 einen besonders fein auflösenden, reinen Klang generiert.

Schauen wir uns nun im Detail auf die Neuerungen sowie die Verbesserungen an.

Zunächst erwähnenswert ist die weiter optimierte Signalverarbeitung. Im Mittelpunkt steht das HiFi-ROSE DPC Modul (hardwarebasiertes Digital Processing aus dem RD160) inklusive Femto-Taktsynchronisierung sowie I2S-Abgleich (DSD-Upsampling bis hoch auf DSD512) plus das Premium-DAC-Design mit den bereits erwähnten ESS-Komponenten. Diese umfassen die mittlerweile vierte Generation der Hyperstream-Technologie (minimiert den CPU-Ressourcenverbrauch für eine Verbesserung bei Klangqualität und Latenz, setzt den Jitter auf ein Minuimum herab), sowie die vollständige Trennung der unabhängigen D/A-Sektion vom Rest der internen Schaltungen. Das Ergebnis dieser konstruktiven Bemühhingen führt zu verbesserter Linearität∕ für noch mehr akustische Details. Hinzu kommt die achtkanalige Signalverarbeitung für die optimale Kanaltrennung und ein hohes Maß an Immersivität. Gegeben ist ferner die Konvertierung von PCM-Audio in DSD-Audio (bis hoch auf DSD512) mittels DPC-Modul.

Gehen wir noch näher auf den verbauten DAC ein. Beim Vorgänger, dem RS150B, arbeitete der ES9038PRO mit Hyperstream der dritten Generation, im RS151 arbeitet der ES9039PRO mit Hyperstream der vierten Generation. Statt High-Precision-Takt wird beim ES9030PRO mitnochmals exakterer Femto-Taktung gearbeitet. Erweitert wird das neue Layout durch die physikalisch getrennte Signalpfad-Schaltung, und anstatt eines gemeinsamen 8-Kanal-Verarbeitungskonzepts wird ein ungleich aufwändigeres, unabhängiges 8-Kanal-Verarbeitungskonzept aufgefahren. Beim Konzept der Kanalschaltkreise setzt man nun auf einen unabhängigen Betrieb in dedizierten Schaltkreisen, sodass dadurch größtmögliche akustische Reinheit gewährleistet werden kann.

Auch mit verantwortlich für die möglichen Höchstleistungen ist der HiFi-ROSE NRA (Noise Reduction Analog)-Filter aus dem RD160: SNR 131,4 dB (Vorgänger 121 dB), und ein THD+N von 0,0002 Prozent stehen für unglaublich sauberen Sound . Merkmale: Ein fester Frequenzgang über den gesamten darstellbaren Bereich, und ohne Roll-Off, damit eine möglichst optimale Reproduktion der ursprünglichen Klanginformationen gewährleistet ist.

Spezialität des RS151 sind auch der Widerstand und der verwendete Folienkondensator: Beim RS150A kam noch ein Standard-Chip-Widerstand zum Einsatz, beim RS151 setzt HiFi-ROSE auf Audio-Grade MELF-Widerstände und auf WIMA-Kondensatoren. Auch hier: Teure, streng selektierte Bauteile, die dafür sorgen, dass auch der HiFi-Gourmet Augen und Ohren öffnet. Neu ist zudem ein besonders hochwertiger Entkopplungskondensator mit niedrigem ESR und hoher Restwelligkeit, frisch neu entwickelt wurde auch das Erdungskonzept mit Ein-Punkt-Masse (anstatt Ebene-Masse).

Eingangs von uns erwäjnt wurde schon der blitzschnellle 8-Kern-CPU (8-Core RK3588). Im Vergleich arbeitete im Vorgänger RS150B ein 4 Core Cortex A53. Die neue CPU garantiert eine viermal schnellere Datenverarbeitung und eine achtmal bessere Grafikleistung. Kennzeichnen im Sinn einer maximalen Performance sind auch8GB anstatt 4GB DRAM, ein größerer eMMC (32GB anstatt 8GB", die neuere Version OS Android 12 (anstatt 7.1). Das alles ergibt eine 2-fache I/O-Geschwindigkeit, eine nahtlose Wiedergabe von 4K HDR-Material, eine 3 x höhere Kapazität der Bilbliothek (der RD151 unterstützt große Bibliotheken mit mehr als 1 Million Titel) und einen verbesserten Bedienkomfort sowie mehr Sicherheit.

Schon im Intro unseres Berichtes angesprochen wurde der 15,4 Zoll (Vorgänger 14,9 Zoll) Full HD-Multi-Touch-Screen mit 1.920 x 382 Pixel (Vorgänger: HD-Auflösung 1.280 x 255 Pixel). Das ermöglicht ein nochmals souveräneres Handling und eine optimierte Grafik.

Rückseite

Reichhaltiges Anschlussangebot, sehr hochwertige Terminals. Mit dabei; Digital-Koaxial In/Out, HDMI eARC, AES/EBU Digital, Line Input (Cinch)

PC-Audio-In (USB-B), Trigger In/Out, AES/EBU Ausgang, HDMI-Ausgang, symmetrische und unsymmetrische Stereoausgänge

I2s Ausgang, USB 3.0 Schnittstellen (Typ A), WiFi-Antenne, Ethernet-Buchse

Die verbesserte Konnektivität dürfen wir ebenfalls nicht vergessen. Der RS151 offeriert zum Beispiel HDMI-eARC, Trigger und Bluetooth 5.4 mit aptX - letzteres Feature nicht mehr über ein Dongle wie beim Vorgänger, sondern mittels SIG-zertifiziertem Modul plus eigener Antenne. Erweitert wurde die Samplingrate bei COAX/EBU: Anstatt PCM bis 192 kHz/24 Bit stehen nun bis zu 384 kHz/24-Bit, anstatt DSD64 nun DSD128 zur Verfügung.

