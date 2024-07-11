XXL-PREVIEW: HiFi rose Vorstufe/Streamer/DAC HiFi rose RS250A - südkoreanisches Medien-Ass mit Premium-Audioqualität?

Für 2.599 EUR ist bei der südkoreanischen Hightech-Brand HiFi rose, die seit kurzer Zeit ein Joint-Venture unter dem Namen "rose x PIEGA" mit dem Premium-Lautsprecherhersteller aus der Schweiz eingegegangen ist, der "Complete HiFi Network Streamer" RS250A zu finden. Das flexbel einzusetzende Device läuft unter dem eigenen Betriebssystem von HiFi rose und ist zu sehr vielen Streamingdiensten und Streaming-Funktionen kompatibel. Das Joint Venture "rose x PIEGA" übernimmt im übrigen auch den Vertrieb von HiFi rose in Deutschland.

Merkmale des RS250A umfassen zum Beispiel einen besonders hochwertigen und präzisen D/A-Wandler des renommierten Anbieters ESS - der ES9028PRO kommt bei HiFi rose zum Einsatz. Zudem verbaut sind diskrete Premium-Operationsverstärker für eine hohe Bandbreite, Kanaltrennung und maximale akustische Klarheit.

Im Detail gehen wir zunächst auf die bereits erwähnten D/A-Wandler von ESS ein. Im Sortiment des Herstellers ist der verbaute ES9028PRO weit oben zu finden, und er zeichnet sich besonders durch das extrem niedrige Rauschen und die extrem geringen Verzerrungen aus. Unterstützt wird PCM 32-Bit/768 kHz und natives DSD512. HiFi rose verkündet mit Stolz, dass die Audio-Expertise im Haus groß ist, wenn es darum geht, eine besonders gute analoge Audio-Akustik zu definieren. Akustikingenieure und Audio-Konstruktionsexperten mit 30 Jahren Erfahrung haben sich den RS250 vorgenommen und ihm daher eine hohe klangliche Reife angedeihen lassen.

Hochwertige Audio-Signalverarbeitung bei HiFi rose

Eine absolut authentische Klangreproduktion, die einen kraftvollen Bassbereich ebenso umfasst wie sauber strukturierte Mitten sowie brillante Höhen, steht hier im Fokus der Bemühungen. Das lineare Design der Stromversorgung stellt sicher, dass bereits an der Basis alles für eine herausragende Akustik getan wird. So bekommen die CPU-Unit und die Audio-Ausgangsschaltkreise auf hochwertige Art und Weise "Energie geliefert". Natürlich ist die Netzteilsektion auch entsprechend geschirmt, damit sensible Bauteile wie z.B. der DAC nicht durch Störungen beim Verfolgen ihrer Arbeit beeinträchtigt werden.

Der RS250A ist MQA-zertifiziert, ebenso können beispielsweise DSD, DXD, FLAC- und AIFF-Dateien wiedergegeben werden. Zudem ist auch Ultra HD 4K Video-Playback möglich. Video-Files können von entsprechend kompatiblen Speichermedien oder als Streaming Media von rose Tube, Tidal oder Bugs mittels HDMI-Verbindung in Ultra HD 4K Qualität wiedergegeben werden. Das bereits erwähnte 8,8 Zoll Touchscreen-IPS-Display ist nicht nur in der Lage, beispielsweise Album-Cover darzustellen, sondern auch, Videos mit 60 fps wiederzugeben.

Wenden wir uns nun dem HiFi rose OS System zu und nennen alle Kernmerkmale:

Das hauseigene OS System

Hi-Res-Audio-Zertifikat

Musik: Musik und Videodateien können von USB-Speichermedien, MicroSD-Karte oder SSD wiedergegeben werden. Auch möglich ist es, die Bibliothek auf einem NAS-System für den RS250A abzuspielen.

CD Ripping/Play: Wenn man ein externes CD-Laufwerk über USB anschließt, ist die CD-Wiedergabe möglich. Zudem kann man Musik extrahieren von Files, die auf CD abgelegt sind, und diese auf einer SSD speichern.

RoseTube: Hier kann man High Definition YouTube-Videos streamen.

Roon ready, Spotify Connect.

Rose Radio: Internet Radio-Plattform mit weltweiten Radiosendern, mit Shazam-Integration.

Zugriff auf viele Musik-Streaming-Services wie Tidal, qobuz oder Apple Music

Hi-Res-Audio: HiFi rose Devices sind Hi-Res-Audio-zertifiziert (von der JAS, Japan Audio Society) und ebenfalls MQA-kompatibel

Auf der nächsten Seite befassen wir uns mit der Verarbeitungsgüte und der Anschlussauswahl sowie den Menüs bei Verwendung des Touchscreens.

