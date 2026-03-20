TEST: Regallautsprecher EPOS ES-7N - Akustisch hochpräzise Regallautsprecher im optischen Stil der 80er Jahre

Bevor wir "zur Tat schreiten" und uns dem Test der EPOS ES-7N Regallautsprecher widmen, möchten wir einleitend einige Zeilen zur Geschichte der Marke EPOS schreiben. Gegründet wurde das Unternehmen 1983 von Robin Marshall. Später stand EPOS unter der Leitung von Mordaunt-Short (1988 bis 1999) und später unter Michael Creek (1999 bis 2020). Traditionelle Werte der Marke umfassen eine für die jeweilige Preisklasse kompromisslose Klangqualität und echte Ingenieurskunst. 2020 dann übernahm die Branchen-Legende Karl-Heinz Fink, seines Zeichens Entwickler und Leiter von Fink Audio Consulting, die Marke EPOS. Sein Ziel war dabei klar umrissen: Den wertvollen Markenkern bewahren, gleichzeitig aber das akustische Niveau durch den Einsatz moderner Technologie weiter anzuheben. Ein stattlicher empirischer Wissensfundus, gepaart mit zeitgemäßen, innovativen Entwicklungs- und Fertigungsmethoden - das ist EPOS heute. Auf der High-End 2022 präsentiert man mit dem ES-14N das erste neue Modell, das direkt viel Aufsehen erregen konnte.

Hier geht es zur Seite der Marke EPOS mit der ES-7N bei IDC Klaassen

Und nun sind wir schon bei unseren Testkandidaten gelandet, die in schwarzmatter Ausführung vor uns stehen. Alternativ sind noch die Versionen Orange matt, Nußbaum und Weiß matt im Angebot. Der Paarpreis beträgt 1.999 EUR, passende Standfüße gibt es zum Paarpreis von 499 EUR.

Abgeschrägte Schallwand

Traditionelles Lautsprecher-Design - hier mit Schutzgitter

Die Verarbeitung der in schlichtem Schwarz-Matt gehaltenen Lautsprecher ist hochwertig. Die Optik muss man natürlich mögen, die EPOS ES-7N sehen aus wie klassische Lautsprecher der 80er Jahre, was unserer Meinung nach den spezifischen Reiz ausmacht. Etwas gröber und einfacher gehalten als manches Boxen-Designermodell, aber das ist absolut gewollt. Daher gibt es auch kein Unibody-Gehäuse, und die Chassis sind mit sichtbaren Schrauben an der Schallwand montiert. Leztere präsentiert sich als abgeschrägt an den Kanten, und bei den nicht schwarzen Ausführungen des Korpus in Orange-Matt, Walnuss oder Weiß-Matt ist die Schallwand stets als Kontrastelement in Schwarz ausgeführt.

Solide Abdeckungen

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Klassisch: Stifte werden in dafür vorgesehene Bohrungen auf der Schallwand eingesetzt

Auch die sehr solide auftretenden Lautsprecher-Schutzgitter werden nach alter Väter Sitte in dafür vorgesehene Vertiefungen geschoben, es gibt keinen neumodischen "Schnickschnack" wie magnetisch haftende Abdeckgitter.

EPOS selbst bezeichnet den Regallautsprecher selbstbewusst als "die kompakte Klangrevolution". Was das Thema "kompakt" angeht, können wir sofort zustimmen, denn mit einer Höhe von 290 mm, einer Breite von 200 mm und einer Tiefe von 270 mm beansprucht der Lautsprecher nur wenig Platz, und von einer ungewollten optischen Dominanz im Hörraum kann man in Anbetracht solcher Abmessungen auch nicht sprechen.

Wenden wir uns den Daten zu. Die EPOS 7N realisieren einen Frequenzgang von 48 Hz bis 28 kHz und weisen eine Empfindlichkeit (2,83V/1m) von 86/89 dB (je nach Betriebsmodus) auf. Die Übergangsfrequenz gibt der Hersteller mit 2.000 Hz an. Bestückt ist der Regallautsprecher mit einem 130 mm messenden "High Power" Tief-/Mitteltöner, die dazugehörige Bassreflexöffnung befindet sich auf der Front. Ergänzend fügt sich ein 28 mm messender Hochtöner mit einer Kalotte aus Aluminium-/Keramik hinzu.

Tiefmitteltöner

Bassreflexrohr

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Beim ES-7N hat der Hersteller einen beträchtlichen Aufwand betrieben. Befassen wir uns daher mit den Details. Der unterhalb von 2 kHz angekoppelte Tiefmitteltöner ist mit einer glimmergefüllten Polypropylenmembran ausgestattet, die im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Eine 30 mm-Schwingspule mit einem Kern aus Glasfaser/Epoxit sowie ein Doppelmagnet sind für den enormen Dynamikumfang verantwortlich, alles andere als selbstverständlich bei einer derartig kompakten Box.

28 mm-Hochtöner

Der 28 mm messende Hochtöner kommt in allen EPOS Lautsprechermodelllen zum Einsatz. Die Kalotte ist mit Keramik beschichtet, der Antrieb erfolgt mittels einer 28 mm-Schwingspule, die aus einer hochwertigen, langzeitstabilen Aluminiumlegierung hergestellt ist, und eines leistungsstarken Ferritmagneten. Ferrofluid im Spalt kommt bewusst nicht zum Einsatz, damit ein stabiles Temperaturverhalten und eine äußerst geringe Kompression erreicht werden können.

Auch in Bezug auf die Gehäusekonstruktion hat EPOS an alles gedacht. Um störende Resonanzen zu unterbinden, besteht das Gehäuse aus zwei jeweils 8 mm starken MDF-Platten. Zwischen ihnen fügt der Hersteller eine absorbierende Dämpfungsschicht ein. Durch vier Gewindeeinsätze kann man den Lautsprecher zuverlässig an einem im Idealfall 70 cm hohen Standfuß befestigen. Silikongumme-Spikes liefert EPOS ab Werk mit.

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Wir sprachen eingangs von "Innovationen", für die EPOS stets gut war - und ist. Daher bietet der ES-7N auf der Rückseite des Gehäuses zwischen den beiden Buchsen für den Anschluss des Lautsprecherkabels/der Bananenstecker einen Schalter, der zwei Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Klangbalance bietet.

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Kippschalter aus Metall

Welche Position die richtige ist, hängt von der Positionierunf des Lautsprechers. Ist der Schalter in der oberen Stellung, sollte der ES-7N circa 30 bis 50 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden. Wird der Schalter in die untere Position gebracht, sollte die Aufstellung nahe einer Wand oder aber beispielsweise in einem Bücherregal erfolgen. Wichtig hierbei ist, dass EPOS darauf hinweist, dass der perfekt zur Positionierung im Regal passende Klang nicht mittels einer sonst oft üblichen Bassabsenkung erreicht wird - sondern mittels einer, wie der Hersteller sich ausdrückt, "dezenten" Anhebung des Mittel- und Hochtonbereichs. Durch diese Maßnahme soll die Box besonders homogen und miminal wärmer als bei freier Aufstellung spielen.

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EPOS beschreibt den ES-7N als kompakten Lautsprecher, der eine "beeindruckende Dynamik und einen musikalischen, ausdrucksstarken Charakter" bietet. Konzipiert wurde die Box für den Einsatz in alltäglichen Wohnumgebungen. Dabei ist die Aufstellung laut EPOS flexibel, durch die sorgfältige Auslegung ist der Lautsprecher für alle Musikrichtungen geeignet und stellt diese mit einem hohen Maß an Musikalität dar. Ob dies zutrifft, überprüfen wir natürlich in aller Ausführlichkeit in der Klangwertung. Eine Bemerkung gleich hier: Wer die Boxen frei aufstellt, bekommt bei leichter Anwinkelung auf den Hörplatz schon einen noch intensiveren sowie präziser justierten Klang.

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