TEST-REFRESH: Teufel Motiv Go und Motiv Go Voice- Noblesse und erstaunliche Klangkultur im überzeugenden Gesamtpaket

Teufel hat echte "Rough & Tough"-Bluetooth-Lautsprecher im Programm, die aussehen, als würden sie jeden Outdoor-Einsatz souverän überstehen, so wie den brandneuen Rockster Go 2. Aber auch Liebhaber der seriösen Außenwirkung - die fließende, elegante Formen mit hervorragender Materialqualität verbindet - werden bei Teufel glücklich: Dank des Motiv Go und des Motiv Go Voice. Da die Tests beider aktiver Lautsprecher schon eine Weile her sind, nutzen wir in diesem Bericht die Gelegenheit, nochmals auf die zahlreichen Vorzüge beider Produkte hinzuweisen.

Motiv Go - der Motiv Go Voice ist auf dem ersten Bild im Artikel zu sehen

Die zwei Produkte können wahlweise in Teufels Flagship-Stores oder im Online-Shop der Berliner Sound-Experten erworben werden:

Wichtige Features

Zwei Mikrofone beim Motiv Go Voice

Bedienelemente beim Motiv Go im Detai

Der Motiv Go Voice ist das neuere der beiden Motiv Go-Modelle und kam erst vor gut einem Jahr auf den Markt. Durch die Integration von Google Chromecast-built-in und die Sprachsteuerung Google Assistant unterscheidet er sich technisch vom reinen Bluetooth-Lautsprecher Motiv Go, den es bereits seit 2020 gibt.

Motiv Go Voice, steuerbar über die Google Home-App

Beide Motiv Go-Varianten haben Bluetooth 5.0 mit aptX an Bord. Unterschiede finden sich bei der Farbauswahl, so stehen beim Motiv Go Voice zwei und beim Motiv Go drei Farben zur Wahl.

Den Motiv Go Voice gibt es in Night Black und in Silver White. Gerade in letzterer Farbvariante kommt unserer Meinung nach die Noblesse des Gerätes besonders gut zur Geltung. Der Motiv Go ist in den identischen Gehäusefarben, aber zusätzlich noch in Ivor Green zu haben.

Die Abmessungen sind mit 11 cm (Motiv Go Voice: 11,2 cm) Höhe, 2,05 cm breite und 6 cm Tiefe einerseits so kompakt, dass man die Lautsprecher gut mitnehmen kann, andererseits groß genug, dass man auch eine vernünftige Klangqualität erwarten kann. Beide Motiv Go-Editionen bieten gute 16 Stunden Akkulaufzeit, laut Teufel-Angaben ist nur der Motiv Go IPX5-zertifiziert (Strahlwasserschutz). Nicht mehr zeitgemäß ist bei beiden Modellen das antiquierte Netzteil, das auch fürs Aufladen des Akkus verwendet wird. Eine moderne USB C-Verbindung wäre hier die bessere Lösung.

Zwei Breitbänder arbeiten hinter der Front

Passivmembran auf der Rückseite

Die Chassis-Bestückung der beiden Modelle umfasst zwei 50 mm Breitbänder mit Aluminium-Membran vorne sowie eine große, nicht vom 20 Watt Class D-Verstärker angetriebene passive Membran auf der Rückseite.

Bedingt durch Google Chromecast built-in kann man den Motiv Go Voice über die Google Home-App steuern und den aktiven Lautsprecher auch in ein Google Home-basiertes Multiroom-Setup einbinden. Beides funktioniert problemlos.

Verarbeitung

Hochwertigkeit dominiert das Finish (Motiv Go)

Auch der Motiv Go Voice tritt bis ins Detail edel auf

Beide "Motive" präsentieren sich in überragender Verarbeitungsqualität. So besteht dar durchlaufende Rahmen aus hochwertigem Aluminium, und der gerade bei der silbernen Variante edel wirkende Bezugsstoff vor den Chassis ist faltenfrei aufgezogen.

Bezugsstoff der silberfarbenen Motiv Go Voice-Variante

Hochglanzumrandung (Motiv Go Voice)

In Schwarz sehen die Modelle (Bild: Motiv Go) nüchterner aus, das Finish ist aber auch hier hervorragend

Struktur der Rückseite (Motiv Go)

Die Bedienelemente oben weisen eine Oberfläche aus gummiertem Kunststoff auf, was sich als haptisch angenehm erweist.

