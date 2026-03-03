TEST: Philips 65OLED810 - Bildstarker OLED-Fernseher mit überzeugendem Gesamtpaket

Der Philips 65OLED810 ist ein 2025er 4K-Smart-TV-Modell, das nach wie vor zum Marktpreis von rund 1.400 EUR erhältlich ist. Alternativ gibt es den eleganten, schlichten und zeitlosen Fernseher auch noch in 42, 48, 55 und 77 Zoll. Kernmerkmale umfassen die P5 Intelligent Picture Engine, wie heute gängig mit KI-Verarbeitung, ein 120 Hz-Panel und natürlich HDMI 2.1. Auch akustisch ist KI aktiv, bei Philips heißt dieses System "IntelliSound Engine".

Das Audiosystem ist im 2.1-Layout gehalöten und setzt nach RMS-Norm ordentliche 70 Watt frei (4 x 10 Watt für die Mittel- und Hochtöner, 30 Watt für den Subwoofer). Unterstützt werden unter anderem HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Atmos, Dolby Vision und auch DTS:X und VRR mit 144 Hz, was Gamer interessieren dürfte. Für diese Gruppe ist auch die Game Bar 2.0 vorgesehen.

Natürlich ist als typisches Philips-Feature auch Ambilight mit an Bord (bei unserem Testmodell in dreiseitiger Ausführung) und sorgt für noch mehr Atmosphäre, z.B. beim Betrachten eines Films, einer Dokumentation oder beim Gaming. Wie bei Philips seit einigen TV-Generationen üblich, fungiert Google TV als Betriebssystem. Der 65OLED810 ist zudem, Smart Home-Funktionalität betreffend, kompatibel zu Control4, MATTER und Apple Home.

Wenden wir uns den Möglichkeiten zur Bildoptimierung zu. Hier vorhanden sind zum Bespiel der Filmmaker Mode, die Calman Autocal ready-Funktion und die Option zur manuellen Calman-Bildoptimierung, Micro Dimming Perfect und Perfect Natural Motion. An Funktionen für akustische Verbesserungen stehen der KI-Equalizer, wie erwähnt ein KI-Soundmodus, Clear Dialogue, eine Raumklang-Betriebsart und ein Nachtmodus zur Verfügung.

Verarbeitung

Schwenkbarer Standfuß beim 65OLED810

Ecke oben links

Schmaler Rahmen aus Aluminium um das OLED-Display, hier unten links

Seitliche Ansicht

Saubere Verarbeitungsqualität rundum

Schmal im oberen Bereich

Etwas ausladender unten

Standfuß des 65OLED810 von Philips

Bereich links mit Logo

Elegante TV-Basiskonstruktion

Standfuß von der Rückseite aus betrachtet

Hier lassen sich Strom- oder Anschlusskabel durchführen

Standfuß von der Rückseite aus betrachtet im Detail

Der 65-Zöller der Philips OLED810 Serie weist eine sehr solide Verarbeitungsqualität und ein edles, gediegenes Design auf. Typisch für den Hersteller setzt man auf einen massiven Aluminium-Standfuß, schwenkbar bei diesem Modell, und ein flaches OLED-Panel mit schmalem Rahmen, der ebenfalls aus Aluminium besteht. Der Standfuß mit seiner ovalen Form verleiht dem Philips 65OLED810 einen etwas progressiveren optischen Akzent, der aber sehr gut zur sonst eher schlichten, zeitlos eleganten Optik passt. Die Rückseite birgt auch keine Überraschungen und kommt in mattschwarzem Kunststoff daher. Mittig im oberen Bereich sitzt ein Subwoofer plus zwei Passivmembranen für die akustische Unterstützung in tieferen Frequenzbereichen.

Darunter wird, nachdem man den Fuß montiert hat, eine Kunststoffabdeckung angebracht, die zum rudimentären Kabelmanagement dient und das Strom- oder auch Anschlusskabel zentral nach unten führt. Rechts sitzen die Anschlüsse, die sowohl seitlich als auch nach unten integriert sind und solide eingepasst wurden. Bei der Bautiefe zeigt er sich in gängiger Zweiteilung: Im oberen Drittel ist der TV extrem schmal, da hier nur das OLED-Panel sitzt. Der untere Bereich mit der gesamten Elektronik, Signalverarbeitung und dem Audiosystem beansprucht dann etwas mehr Platz. Das Stromkabel kann man abnehmen und ebenfalls auf der Rückseite gibt es noch ein kleines Bedienelement, um den TV im Notfall ohne Fernbedienung einschalten und steuern zu können.

Rückseite des Philips 65OLED810

Bereich rechts mit Ambilight-LEDs seitlich und oben

Ambilight-LEDs im Detail

Die rechte untere Ecke von der Rückseite gesehen

Unterer Bereich - 65OLED810 mit dreiseitigem Ambilight

Bereich rechts und Subwoofer mittig

Rundum, in der 810 Serie an drei Seiten, sind die Leuchtdioden für Ambilight integriert. Es gibt auch vierseitiges Ambilight, z.B. beim Philips OLED+950, dort kommen noch weitere LEDs im unteren Bereich des Fernsehers dazu. Der 65OLED810 bietet ansonsten das übliche Ambilight-Programm mit unterschiedlichen Modi inklusive einen Spiel- und einen Musikmodus. Auch die Anpassung an die Wandfarbe ist möglich, um stimmige Ambilight-Farben auch dann zu realisieren, wenn die Wand hinter dem Fernseher nicht weiß gestrichen ist. Mit der Ambilight Suite bietet unser Testgerät auch einen Lounge-Modus für entstpannte Stimmung und Atmosphäre sowie Ambisleep und den Sunrise-Modus als Weckfunktion.

Anschlüsse

Anschlüsse Gesamtübersicht

HDMI 3 und HDMI 4, Kopfhörerausgang und USB-Slots

Zwei weitere HDMI-Schnittstellen, Tuneranschlüsse sowie ein Ethernet-Slot und ein optischer Digitalausgang

Bei den Anschlüssen orientiert man sich am derzeitigen Standard und bringt vier HDMI-Eingänge mit. Zwei Schnittstellen sind als HDMI 2.1 ausgeführt. Für den erweiterten Audio-Rückkanal eARC wird HDMI 2 verwendet. Der Single-Tuner ermöglicht den Empfang von DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2. Außerdem gibt es einen optischen Digitalausgang für TV-Audiosignale, einen Kopfhörerausgang, zwei USB-Slots (1x USB 3.0, 1x USB 2.0) und CI+.

Außerdem bringt der Philips OLED810 WLAN 802.11ax und Bluetooth 5.2 sowie AirPlay-Kompatibilität mit. Bei HDR zieht der Philips 65OLED810 alle Register und unterstützt neben HDR10 und HLG sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ Adaptive. Hier muss man keine Kompromisse eingehen, was die Inhaltsauswahl betrifft.

Gaming Features

Einstellungen beim Gaming

Frame-Rate anzeigen

Einstellungen zur Bewegungsoptimierung beim Spielen

Ambilight-Stil während dem Zocken festlegen

Zwischenbildberechnung aktivieren oder lieber nicht?

Einstellungen zum Fadenkreuz

Farbfilter

Was Gaming betrifft, ist man flexibel aufgestellt. AMD FreeSync Premium wird unterstützt und G-Sync-Kompatiblität ist gegeben. HDMI 2.1-Features wie ALLM und VRR sind natürlich auch dabei und Dolby Vision Gaming ist an Bord. Die HDMI-Slots sind zwar lediglich mit 4K120 ausgezeichnet, unterstützen aber auch 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 144 Bildern pro Sekunde.

Außerdem hat der Philips 65OLED810 die Game Bar an Bord. Beliebte Titel werden automatisch erkannt, zusätzlich kann man eigene Einstellungen und Optimierungen für einzelne Spiele selbst vornehmen und unter einem Profil abspeichern. Startet man das entsprechende Spiel, wählt der Philips Fernseher das vorher gespeicherte Profil aus und lädt alle entsprechenden Parameter. Natürlich gibt es Dinge wie eine Fadenkreuz-Anzeige, Minimap-Zoom, Kantenverbesserung und Schattenverstärker, auch ein Farbfilter ist integriert. Zudem kann man wählen, ob beim Gaming die Bewegungsoptimierung verwendet werden soll, da hier mit zusätzlicher Latenz zu rechnen ist. Selbst den Ambilight-Stil während des Spielens kann man festlegen.

