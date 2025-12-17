TEST: Kenwood CR-ST200S - smartes und kompaktes Radio mit Internetradio, Bluetooth und DAB+ Tuner

All-In One-Devices mit modernen Streamingfeatures erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit - egal, ob sie im Homeoffice, im heimischen Wohnzimmer oder in der Küche Verwendung finden.

Aus dem Hause Kenwood haben wir das smarte Radio CR-ST200S für einen Test erhalten. Das kompakte Smartradio ist in einer schwarzen sowie weißen Farbvariante ab knapp 220 EUR im Handel erhältlich.

Um für ein flexibles Anwendungsspektrum bestens gerüstet zu sein, verfügt die Kenwood CR-ST200S über eine integrierte Netzwerkschnittstelle und kann dadurch komfortabel ins Heimnetzwerk eingebunden werden. Ebenfalls an Bord ist Bluetooth in der Version 5.2 für einfaches Musikstreaming vom Smartdevice. Weitere Dienste wie beispielsweise Internet-Radio, Podcasts sowie Spotify Connect (inkl. Spotify Lossless Audio) und Deezer werden ebenfalls unterstützt. Leider fehlt auch bei diesem Kenwood CR-ST200S AirPlay 2 sowie die Möglichkeit zur Sprachsteuerung in der Ausstattungsliste. Dafür wurden dem Kenwood-Device aber ein klassischer FM- sowie DAB+ Tuner spendiert. Für weitere Zuspieler stehen ein USB- sowie ein AUX-Eingang zur Verfügung.

Akkurate Detailverarbeitung

Unsere Kenwood CR-ST200S verfügt über ein schwarz eingefärbtes Kunststoffgehäuse, das in Anbetracht der Preisklasse sehr sauber verarbeitet ist. Die Gehäusekanten sind akkurat gestaltet, lediglich die Kantenbereiche auf der Geräteoberseite präsentierebn sich leicht scharfkantig. Auf der Frontpartie des smarten Radios ist ein Lochgitter aus Metall angebracht, welches die Lautsprecherchassis schützt und äußerst präzise eingepasst ist. Im unteren Mittelteil ist zudem ein verchromter Kenwood-Schriftzug angebracht.

Verchromter Kenwood Schriftzug auf der Frontpartie

IPS-Farbdisplay mit 11 cm Bilddiagonale

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Oberhalb der Metallabdeckung sitzt ein weitere Highlight ides All-In-One Device. Hier befindet sich ein 11 cm großes IPS-Farbdisplay, das über den gewählten Eingang, die derzeitige Wiedergabe, das WLAN-Signal sowie die Uhrzeit informiert. Zudem kann durch Betätigen der "Info"-Taste das Unterhaltungsprogramm der Sender angezeigt werden. Sehr gut gefällt uns die Tatsache, dass bei der Spotify-Wiedergabe der Interpret, der Titel sowie das Albumcover in qualitativ einwandfreier angezeigt werden. Das Display ist ausgezeichnet abzulesen, und es lässt sich im Menü der CR-ST200S komfortabel in mehreren Stufen dimmen.

Die Bedienelemente der Kenwood CR-ST200S in der Übersicht

Für eine stationäre Bedienung direkt am Gerät verfügt das Kenwood CR-ST200S Smart-Radio über zahlreiche Bedienelemente, die auf der Geräteoberseite untergebracht wurden. Wir starten unsere Erläuterungen mit dem Dreh-/Drückrad, das auf der linken Seite des Radios montiert wurde. Mittels einer Drehbewegung können wir die Lautstärke erhöhen bzw. verringern, und drücken wir dieses Bedienelement, werden die EQ-Einstellungen aufgerufen. Hier können wir "Normal", "Flat", "Jazz", "Rock", "Movie", "Klassik", "Pop" und "Nachrichten" sowie "Mein EQ" auswählen. Im Mittelteil der Blende befinden sich in der ersten Reihe Stationstasten, mit der sich Lieblingssender einfach und schnell abspeichern lassen. Der rote Button ist für das Ein- sowie Ausschalten der CR-ST200S-Systemlösung zuständig. Eine Etage tiefer finden wir den Mode-Knopf, mit der sich die Wiedergabequellen aufrufen lassen, und mittels der Menü-Taste gelangt man ins Hauptmenü des Radios. Den Abschluss der Bedienelemente bildet der Dreh-/Drückregler auf der rechten Seite. Durch Drücken wird die Wiedergabe pausiert und durch Drehbewegungen kann im Menü navigiert werden.

Auch auf die beiden Menüpunkte möchten wir etwas genauer eingehen. Der erste Menüpunkt nennt "Systemeinstellungen". Dort angekommen, können wir Einstellungen am Equalizer vornehmen und Klangpresets abrufen. Weiterhin befinden sich dort die Qualitätseinstellungen für den Audiostream, die Netzwerkeinstellungen, sowie die Menüpunkte Zeit/Datum, Sprache und Softwareupdate. Ein Einrichtungsassistent steht ebenfalls bereit, und wir können das Display in mehreren Schritten dimmen. Der zweite Menüpunkt nennt sich "Hauptmenü", dort können wir die unterschiedlichen Wiedergabemöglichkeiten auswählen sowie eine Wecker- oder Schlummerfunktion aktivieren.

.... sowie die Bedienelemente in der Detailansicht, Teil 1

Und hier Teil 2

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Teil 3

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Für eine komfortable Bedienung der Kenwood CR-ST200S aus der Distanz befindet sich im Lieferumfang eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff hergestellt ist. Sie präsentiert sich von der einfachen Seite, bietet aber sehr schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des smarten Radios. Die Taster sind gummiert und haben einen knackigen Druckpunkt.

Die Rückseite des Kenwood CR-ST200S

Wenden wir uns nun der Rückseite der Kenwood CR-ST200S zu. Im oberen Teil angebracht ist die ausziehbare Stabantenne, die für den bestmöglichen DAB+/FM-Empfang sorgen soll. Im unteren Teil des Radios befindet sich die Anschlusssektion. Hier finden wir eine AUX-Eingang, der für weitere Zuspieler genutzt werden kann sowie eine Kopfhörerbuchse, möchte man einen Kopfhörer nutzen. Darauf folgt die Buchse für den Anschluss des externen Netzteils und ein USB-Port für die Wiedergabe von MP3-Dateien (16 Bit/48 kHz) von USB-Speichermedien. Im rechten Teil der Rückansicht stoßen wir auf das Bassreflexrohr - das Lautsprechersystem arbeitet nach dem Bassreflex-Prinzip.

Die Anschlusssektion des Kenwood CR-ST200S

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Die Bassreflexöffnung

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