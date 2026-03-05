TEST: Canton GLE 80 S2 - schlanker Standlautsprecher aus dem Taunus mit sauberer akustischer Abstimmung

Die GLE-Lautsprecherserie von Canton ist seit Generationen äußert beliebt, bietet sie doch zum äußerst fairen Preis eine spürbar über dem Durchschnitt liegende Klangqualität. Bereits im Juli vergangenen Jahres haben die Weilroder Klangspezialisten die neuen Canton GLE S2-Modelle eingeführt.

Die Canton GLE S2-Baureihe umfasst die Wandlautsprecher-Modelle GLE 15 Pro S2, GLE 15 S2, GLE 10 Pro S2 und GLE 10 S2 sowie die beiden Kompaktlautsprecher GLE 30 S2 und GLE 20 S2. Mit dem GLE 50 Center S2 werden auch diejenigen Anwender bedient, die sich ein Mehrkanal-Setup erstellen möchten, und die standesgemäße Wiedergabe von 3D-Audioformaten wird mit den flexibel einsetzbaren AR 4 S2 möglich. Passende aktive Subwoofer aus der Power-Sub-Serie finden sich ebenfalls, wie beispielsweise der Power Sub 10 S2 mit 10 Zoll-Chassis.

Als Standlautsprecher-Modelle schickt Canton gleich fünf Modelle ins Rennen - die GLE 70 S2, die GLE 80 S2, die GLE 90 S2, die GLE 90 AR S2 mit integrierten Dolby Atmos-Top Firing-Modulen sowie die GLE 100 S2.

Nachdem wir bereits die kompakten GLE 20 S2 getestet haben, möchten wir uns diesem Review ein Standlautsprecher-Modell genauer ansehen - und vor allem auch anhören. Die Wahl fiel auf die kompakten, recht schlank auftretenden Canton GLE 80 S2. Die Schallwandler sind in einem schwarzen oder weißen Dekor für einen Stückpreis von 649 EUR im Handel oder direkt im Onlinehop des Herstellers erhältlich.

Die aktuelle Canton GLE S2-Serie ist das Ergebnis zielgerichteter, sorgfältiger Entwicklungsarbeit, um die Klangqualität weiter zu optimieren. Das heißt, die Treiber wurden vollständig überarbeitet, und zwar mit Hilfe von Technologien, die man aus Cantons Vento-Serie kennt. Vom Membranmaterial kommt bei Vento Aluminium-Titanium-Graphit zum Einsatz. Bei der Canton GLE S2-Serie hört das an die Vento angelehnte Membranmaterial auf den Namen Aluminium-Titan-Black, was gut erkennbar an der komplett schwarzen Optik der Membran ist.

Bei der Vento-Serie wird nicht ausschließlich eloxiertes, speziell geformtes Aluminium verwendet. Vielmehr wendet Canton zusätzlich einen chemischen Prozess an, der die Oberfläche aufraut und dadurch wegen der offenporigen Struktur für mehr Fläche sorgt. Mit dieser offenporigen Struktur wird die Membran eloxiert, sodass der Weg offen steht für mehr Metallpartikel, die die Membran weiter versteifen und die Belastbarkeit erhöhen. Genau das gleiche Verfahren wird jetzt bei der GLE S2-Serie angewandt. Der spezielle Materialmix drückt sich dann, wie erwähnt, in einer schwarzen Membran aus, ähnlich wie es auch bei der aktuellen Reference-Serie der Fall ist.

Der Hochtöner der GLE 80 S2 in der Detailansicht

Beim Hochtöner setzen die Hessen auf schwarzes Aluminium. Der 25 mm Hochtöner (Alu-Black mit entsprechender Beschichtung) stellt eine vollständige Neuentwicklung dar. Bei der Vorgänger-Baureihe wurde eine flache Kalotte verwendet (Alu-Mangan-Kalotte mit angehaftetem Schwingspulenträger), nun orientiert sich das Schwingsystem an dem aus den Vento-und Reference-Modellen. Die Kalotte verfügt daher nun über eine hohe Kuppel, die mit einer einfachen Schwingspulen-Konfiguration kombiniert wurde.

In der Detailansicht: Der Mitteltöner....

.... sowie die beiden 174-mm-Tieftöner

Die Canton GLE 80 S2 wurden als 3-Wegelautsprecher konzipiert und sind mit zwei 174-mm-Tieftönern, einem 174 mm messenden Mitteltöner sowie mit einem 25-mm-AB-Hochtöner mit integriertem Waveguide ausgestattet. Der Frequenzgang wird vom Hersteller mit 23 Hz bis 40 kHz angegeben, und die Nennimpedanz liegt bei 4 - 8 Ohm. Der Wirkungsgrad kommt auf 89,5 db (2,83V/1m) und die Nennbelastbarkeit liegt bei 130 Watt, die Musikbelastbarkeit bei 280 Watt.

Durch die relativ kompakten Abmessungen von nur 100 cm Höhe, einer Breite von 19 cm und einer Tiefe von 30 cm ist die GLE 80 S2 besonders wohnraumfreundlich und findet auch in kleineren Wohnzimmern oder Hörräumen ihr Plätzchen. Die Gehäuse der Schallwandler überzeugen durch klare Linien, seidenmatt lackierte Schallwände und magnetisch haftende Stoffabdeckungen in Schwarz oder Weiß.

Tadelloses Oberflächenfinish

Die Gehäuse der GLE 80 S2 bestehen aus MDF und werden aufwändig mit einem schwarzen oder weißen Dekor beschichtet. Das Stückgewicht einer Canton GLE 80 S2 beträgt 17,6 kg. Die Lautsprecherchassis schließen nahezu plan mit der aufgesetzten Schallwand ab, die Lautsprecherchassis sind von vorne sichtbar mit dem Gehäuse verschraubt. Die Verarbeitungsqualität der Gehäuse ist in Anbetracht der günstigen Preisklasse über jeden Zweifel erhaben. Scharfe Kanten, unsaubere Übergänge oder nicht korrekt aufgebrachtes Dekor sind bei unseren Testsamples nicht feststellbar.

Die aufgesetzte Schallwand im Detail

Die Frontansicht mit Abdeckung

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügen die Lautsprecher über magnetisch haftende Lautsprecherabdeckungen. Sie sind mit einem Akustikstoff bezogen, der fest auf einem Rahmen aus MDF aufgebracht ist. Die ovalen Stoffabdeckungen sind dabei ein mittlerweile typisches Canton-Styling-Merkmal.

Die Canton GLE 80 S2 ohne Lautsprecherabdeckungen

Die an den Enden gerundeten Stoffabdeckungen sind mittlerweile ein typisches Canton-Styling-Merkmal

Die Rückseite der Abdeckungen

Die Rückansicht der GLE 80 S2

Wenden wir uns nun der Rückseite der Canton GLE 80 S2 zu. Diese präsentiert sich wenig spektakulär und verfügt über das gleiche Oberflächenfinsih, wie wir es auf den Seitenwangen sowie auf der Oberseite vorfinden. Da die GLE 80 S2 als Bassreflex-Lautsprecher konzipiert ist, befindet sich im unteren Teil der Lautsprecher das aufgesetzte und schwarz-matte Bassreflexrohr. Eine Etage tiefer untergebracht sind die vergoldeten, hochwertigen Lautsprecherterminals. Canton verzichtet bewusst in dieser Preisklasse auf die Bi-Wiring Terminals, da diese im Einsteigerbereich selten genutzt werden.

Die Anschlussterminals in der Detailansicht

.... sowie das Bassreflexrohr

