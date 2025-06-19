SPECIAL:Bowers & Wilkins präsentiert den Highend-Lautsprecher 801 Abbey Road Limited Edition

Bowers & Wilkins und Abbey Road haben eine wichtige & beständige, enge Partnerschaft - mit dem 801 Abbey Road Limited Edition gibt es nun ein besonders exklusiven Lautsprecher, um dieser Beziehung Ausdruck zu verleihen. Der Premium-Lautsprecher 801 Abbey Road Limited Edition basiert auf dem 801 D4 Signature und wird in einer exklusiven Auflage von lediglich 140 Paaren hergestellt.

Lautsprecher ohne Abdeckungen

Jedes Paar stellt eine Hommage an die einzigartigen Studioräume und weltweit bekannten Instrumente dar, die die Abbey Road Studios zum legendären „Home of Music Making“ innerhalb der Musikbranche gemacht haben. Jedes Paar wird mit einem eigens für diesen Zweck verfassten Buch geliefert, in dem die interessante Geschichte von Abbey Road und Bowers & Wilkins zum Leben erweckt wird.

Gehen wir nun detailliert auf die besondere Zusammenarbeit und den besonderen Lautsprecher ein.

Inspiriert vom „Home of Music Making“

Seit fast einem Jahrhundert werden in den Abbey Road Studios einige der weltweit ikonischsten Songs, Alben und Filmmusiken besonders einflussreichster Künstler und Komponisten aufgenommen. Bei der Eröffnung im November des Jahres 1931 war Abbey Road das erste speziell für diesen Zweck gebaute Aufnahmestudio weltweit. Die für die damalige Zeit äußerst moderne Ausstattung und die innovativen Techniken waren zum großen Teil von Alan Blumlein inspiriert, der 1934 im Studio Two die weltweit erste Stereoaufnahme in die Realität umsetzte. Später wurde das Studio schnell mit einigen der berühmtesten Musiker der Popkultur in Verbindung gebracht. Bis heute gestaltet Abbey Road die Zukunft des Musikschaffens durch die Entwicklung bahnbrechender Technologien und die Förderung der nächsten Generation von Künstlern und Kreativen.

Lautsprecher mit Abdeckungen

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Entwickelt für passionierte Hörer

Bowers & Wilkins steht seit seiner Gründung im Jahr 1966 im englischen Worthing für akustische Spitzenleistungen. In Bezug auf das Lautsprecher-Design hatte Unternehmensgründer John Bowers schon immer seine ganz eigenen Überzeugungen, die fast 60 Jahre später weiterhin die Unternehmensphilosophie prägen: Ein Hi-Fi-Lautsprecher sollte für das Ohr das sein, was eine makellose Glasscheibe für das Auge ist. Er sollte ein klares, unverfälschtes akustisches Bild generieren, das dem Original idealerweise in jeder einzelnen Nuance treu bleibt. Bowers & Wilkins nennt dies „True Sound“.

Kooperation seit 1980

Im Jahr 1980 besuchte John Bowers die Abbey Road Studios, um seine neue Konstruktion, den 801, vorzustellen. Er selbst beschrieb ihn als das erste Modell einer „neuen Generation von Lautsprechern, die sowohl für professionelle als auch für außergewöhnlich anspruchsvolle Anwender konzipiert wurde.“ Der 801 war nicht nur ein nahezu idealer Lautsprecher für Hi-Fi-Enthusiasten, sondern konnte aufgrund seiner enormen Präzision auch speziell in professionellen Aufnahmestudios verwendet werden. Die Toningenieure der Abbey Road Studios verwendeten ihn aufgrund seiner enormen Fähigkeiten als bevorzugten Monitor-Lautsprecher. So wurde Abbey Road das weltweit erste Tonstudio, das den 801 dauerhaft einsetzte.

Dies war der Beginn einer beständigen und besonders fruchtbaren 45-jährigen Partnerschaft. Seit 1980 haben die Weltklasse-Tontechniker in den Regieräumen der Abbey Road Studios sechs aufeinanderfolgende Lautsprechergenerationen der Bowers & Wilkins 800 Serie in der Praxis im Dauereinsatz gehabt.

Rückseite

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Der neue 801 Abbey Road Limited Edition

Der 801 Abbey Road Limited Edition feiert nun diese einzigartige 45-jährige Partnerschaft. Er basiert auf dem derzeitigen Lautsprecher-Topmodell von Bowers & Wilkins, dem 801 D4 Signature. Mit Liebe zum Detail gefertigte Gehäuse des Lautsprechers in der Farbe Vintage Walnut wurde von der Inneneinrichtung des Studios sowie den zahlreichen legendären Musikinstrumenten inspiriert, die die Aufnahmen in den Abbey Road Studios im Laufe der Jahrzehnte bereichert haben.

Optische Elemente der legendären Studios werden verwendet

Die charakteristische Holzoberfläche harmoniert optimal mit dem speziell entwickelten Verkleidungselement aus rotem Connolly-Leder, das Themen sowohl aus dem Regieraum von Studio Two, dem wohl berühmtesten Aufnahmeraum der Welt, als auch von den roten Lederstühle im gesamten Tonstudio aufnimmt, auf denen bereits Generationen von Künstlern saßen. Ein Typenschild auf der Rückseite kennzeichnet die Highend-Schallwandler zudem als eines von nur 140 produzierten Lautsprecherpaaren. Darüber hinaus erhalten die Käufer, wie bereits erwähnt, ein speziell für diesen Zweck verfasstes Buch, das die Geschichte der beiden Marken und ihrer Partnerschaft beschreibt und bisher unveröffentlichte Fotos enthält.

Nur 140 Paare werden gefertigt

Der 801 Abbey Road Limited Edition symbolisiert Technik der Spitzenklasse, ein legendäres musikalisches Erbe sowie zeitlose Handwerkskunst. Er ist ab sofort zum Preis von 60.000 € erhältlich und stellt eine würdige Hommage an eine der wichtigsten und bedeutendsten Partnerschaften der britischen Musikgeschichte dar.

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Special: Carsten Rampacher

Fotos: B&W Presse

Datum: 19. Juni 2025