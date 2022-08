SPECIAL: Yamahas Auftritt auf der IFA 2022 mit Soundbars, Kopfhörern und Gaming-Equipment

Yamaha-Fans müssen 2022 etwas umdenken: Keine großen AV-Receiver, Vor/Endstufenkombinationen und keine neuen Top-HiFi-Komponenten werden in Berlin auf der IFA vom 02. bis zum 06. September ausgestellt. Sondern Kopfhörer, preislich fair kalkulierte Soundbars sowie Equipment für Gaming und Streaming stehen im Fokus - andere Zeiten, was manch einer, wie wir auch gut verstehen können, bedauern wird. Im gegensatz zu anderen Audio-Anbietern sind die Japaner aber wenigstens noch auf der Internationalen Funkausstellung auf dem Messegelände in Berlin vertreten.

Im Zentrum bei Yamaha stehen die Over-Ear-Kopfhörer YH-L700A und YH-E700A sowie die beiden Earbud-Modelle TW-E7B und TW-ES5A. Mit dem Audiomixer ZG01 und dem Headset YH-G01 zeigt Yamaha überdies wichtiges Zubehör für optimale Sprachqualität und hochwertige Streams. Darüber steht die Soundbar YAS-209 (aus 2020) auf der IFA und wird dort auch vorgeführt. Mit der SR-C30A findet sich auf dem Yamaha-Stand zudem eine exklusive Messeneuheit für Gamer und Heimkino-Fans. Auf dem gemeinsamen Messeauftritt mit Expert an Stand 101 in Halle 7.2a sind die Yamaha-Produkte zu finden.

Soundbars

SR-C30A

Die kompakte SR-C30A mit schlankem, kabellosem Subwoofer feiert auf der IFA 2022 ihre Premiere. Yamaha verspricht ein räumlich intensives Klangerlebnis und erstaunlich gute 3D-Audio-Effekte.

Im Einsatz

Kompakte Fernbedienung

Die verbauten Lautsprecherchassis entfalten dank der Adaptive Low Volume Technologie auch bei geringerer Lautstärke ein lebendiges und glaubwürdiges Klangbild, wovon laut Yamaha auch Gamer profitieren, die den Lautsprecher einfach auf dem Schreibtisch platzieren. Bluetooth, HDMI ARC, ein optischer Digitaleingang und ein Analogeingang stellen die Verbindungsmöglichkeiten dar. Mit mehreren, für Yamaha typischen Sound-Modi sowie der Clear Voice-Funktion für eine optimale Verständlichkeit von Dialogen lässt sich der Klang in Abhängigeit von der Quelle justieren.

YAS-209

Anschlüsse

Fernbedienung

Neben der Neuheit wird auch die bereits seit 2020 erhältliche YAS-209 ausgestellt, die bei uns im Test mit sehr guten Ergebnissen aufwarten konnte. Die YAS-209 bietet 200 Watt Gesamtleistung (2 x 50 Watt Soundbar, 1 x 100 Watt Subwoofer). Sie verfügt über eine integrierte Alexa Sprachsteuerung und offeriert dank DTS Virtual:X 3D-Surround-Sound in beachtlicher Güte. Im Lieferumfang befindet sich ein Wireless-Subwoofer, was gerade Freunde einer gepflegt-kraftvollen Filmton-Wiedergabe zu schätzen wissen. Der Subwoofer setzt auf ein 16 cm Chassis, in der schlanken Soundbar sind 2 x 2,5 cm Hochtöner und 4 x 4,6 cm Mitteltöner. Hinzu kommen Features wie WLAN sowie Spotify Connect, Amazon Music und Tidal sowie anschlusseitig HDMI-Slots.

Headset YH-G01 und Audiomixer ZG01

YH-G01

Das Headset YH-G01 und der Audiomixer ZG01 sind die nächsten IFA-Produlte, die für ein immersives Spielerlebnis in Studioqualität stehen sollen.Yamaha hat mit dem YH-G01 (169 EUR) kürzlich ein Headset vorgestellt, das sich durch ausgezeichneten Klang, eine tadellose Sprachverständlichkeit sowie enormen Tragekomfort auszeichnet.

ZG01für 299 EUR

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

Als Bundle verfügbar

Passend dazu gibt es mit dem ZG01 einen speziell auf immersive Spielatmosphäre ausgelegten Audiomixer. Mit diesem Device haben Gamer die Möglichkeit, den Soundtrack des Spiels, die Stimme der Spieler sowie die eines Chatpartners zu regeln und Mischungen per Stream an Zuschauer und Chatpartner zu liefern. Beide Geräte sind auch gemeinsam als Bundle ZG01 PACK erhältlich.

