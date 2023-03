SPECIAL: Yamaha TW-E3C - Hohe Akkulaufzeit, praktische Features, günstiger Preis

Zum äußerst günstigen Preis von 99 Euro bietet Yamaha neue True Wireless Earbuds mit Bluetooth und aptX Adaptive an. An Bord sind außerdem Multipoint-Verbindung, Listening Care und IPX5. Mit verschiedengroßen Silikonstöpseln soll guter Tragekomfort garantiert sein. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller neun Stunden, im Case stecken dann weitere 15 Stunden Wiedergabezeit. Die neuen TW-E3C sind zudem in sechs unterschiedlichen Farben erhältlich.

Die Yamaha TW-E3C sind die dritte Generation der erschwinglichen TWS-Earbuds und sollen, identisch zu den Vorgängern, mit einem dynamischen und kräftigen Sound überzeugen, der sich jeder Umgebung und Nutzung anpasst. Dafür sorgt ein dynamischer 6,0-mm-Treiber und Silikonaufsätze in vier Größen. Damit soll hoher Tragekomfort und ein passender Sitz, der auch für eine gute Akustik verantwortlich ist, stets gewährleistet sein. Bluetooth ist in der Version 5.2 an Bord und AAC sowie Qualcomm aptX Adaptive werden unterstützt. Die Kopfhörer verfügen über einen Gaming-Mode, der für besonders geringe Verzögerung (Latenz) sorgt. Bei Spielen und der Wiedergabe von Videos ist somit ein synchroner Verlauf von Klang und Bild.

Mit Listening Care gelingt laut Yamaha ein ausgewogener Klang bei jeder Lautstärke. Die Funktion wirkt der Tatsache entgegen, dass bestimmte Frequenzen bei geringem Pegel weniger vom menschlichen Gehör wahrgenommen werden. Mit Listening Care muss die Gesamtlautstärke der Musik nicht erhöht werden, um den gesamten Frequenzbereich zu hören. Die Funktion baut auf YPAO Volume auf aus dem Heimkino-Bereich auf.

Eine gute Sprachverständlichkeit bei Telefonaten, Videocalls oder Meetings ist essentiell und um auch bei In-Ear-Kopfhörern eine exzellente Performance zu bieten, hat Yamaha in den TW-E3C laut eigenen Angaben die Mikrofone optimiert und mit der Qualcomm cVc (Clear Voice Capture)-Technologie kombiniert. Dabei werden gleichzeitig Geräusche und Echos unterdrückt und für eine optimale Übertragung gesorgt. Die TW-E3C können sich außerdem mit zwei Bluetooth-fähigen Geräten gleichzeitig verbinden. Ist man beispielsweise mit einem Smartphone und einem Laptop gekoppelt, muss man nicht umständlich in den Einstellungen das jeweilige Gerät wechseln, sondern kann einen Anruf auch direkt entgegennehmen, wenn man z.B gerade ein Video am Notebook ansieht.

"Ambient Sound" war bisher höherpreisigen Kopfhörern, wie dem TW-E5B und TW-E7B, vorbehalten. Jetzt bringt Yamaha die Technologie auch in die Preisklasse unter 100 Euro. Wichtige Umgebungsgeräusche werden damit auch bei laufender Musik gut wahrgenommen.

Die TW-E3C sind mit der kostenlosen Yamaha App "Headphone Control" kompatibel, die für iOS und Android im jeweiligen Store zur Verfügung steht. Damit kann man die Kopfhörer komfortabel steuern, mehrere Presets für verschiedene Musikgenres auswählen, schnelle Einstellungen für Ambient Sound und Listening Care vornehmen und erhält Hinweise für neue Firmware-Updates. Auch ein 5-Band-Equalizer ist integriert, der über zwei Nutzer-Speicherplätze verfügt. Siri und Google Assistant können auch genutzt werden und natürlich gibt es an beiden Earbuds Touchflächen, mit denen die Musikwiedergabe gesteuert und der Pegel justiert werden können.

Der TW-E3C ist in den Farben Schwarz, Grau, Blau, Grün, Beige und Rot ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19% Mehrwertsteuer liegt bei 99,00 Euro.

Special: Philipp Kind

Fotos: Yamaha

Datum: 25.03.2023

Tags: Kopfhörer