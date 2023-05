SPECIAL: Velodyne präsentiert VI-Q Subwoofer mit App-Steuerung, automatischer Einmessung und flexibler Anschlussvielfalt

Erst kürzlich hat Velodyne die neuen Deep Waves Subwoofer-Modelle vorgestellt. Schon legt der LFE-Spezialist mit den neuen Modellen der VI-Q Serie nach. Die neuen Komponenten sollen maximale Präzision bei gleichzeitig hohem Nachdruck bieten und überzeugen auch mit Möglichkeiten zur automatischen Raumanpassung, einem 25-Band parametrischen Equalizer und praktischen Presets. Ausgestattet sind die drei Neuzugänge unter anderem mit Class D-Verstärkung, effizienten Schaltnetzteilen, besonders leichten Kohlefasermembranen und XLR-Anschlüssen.

Velodyne VI-Q Subwoofer-Familie

VI-Q - geschlossene Gehäuse für maximale Präzision

Die VI-Q Subwoofer von Velodyne kommen in 10 Zoll, 12 Zoll und 15 Zoll daher und sind allesamt als geschlossene Konstruktion konzipiert. Die Kombination aus kraftvoller Verstärkung, leichter Kohlefasermembran und 3-Zoll Schwingspule sollen dank niedriger Verzerrungswerte und exzellenter Impulswiedergabe audiophile Hörer begeistern. Identisch zur neuen Deep Waves Serie steht nicht nur reine Kraftentfaltung, sondern auch praktische Bedienung im Fokus. Dazu gehören bei Velodyne ein Trigger-Eingang für die Auto-On-Funktion, ein Pairing-Knopf für die App-Steuerung, XLR-Anschlüsse, Cinch-Eingänge für den linken und rechten Kanal sowie Lautsprecherklemmen. Zusätzlich ist ein 5V-USB-Anschluss platziert, der die Stromversorgung für das kommende V-Connect-System zur kabellosen Verbindung sicherstellt.

Velodyne VI-Q in 15 Zoll

Frontansicht des großen Modells

Leistung satt

Beeindruckend ist natürlich das besonders kraftvolle 15-Zoll-Modell mit einem maximalen Schalldruck von bis zu 120 dB. Die Class-D-Verstärkung realisiert hier 650 Watt RMS bzw. 1.200 Watt maximal. An Bord ist ein hocheffizientes Schaltnetzteil mit 2 x 25 A / 650 V MOSFET. Der 12-Zöller kommt mit 500 Watt RMS (900 Watt max) und der 10-Zöller mit 450 Watt RMS (850 Watt max) daher. Die imposante Technik der VI-Q Subs steckt in einem aufwändigen und massiven Gehäuse. Die Front ist aus einer 21-lagigen Multiplex-Platte mit einer Materialstärke von 50 Millimetern gefertigt, was für besonders niedrige Verzerrungswerte sorgt. Die Treiberabdeckung sitzt fest und ohne Magnethalterung. Velodyne begründet dies damit, dass die an- und abmontierbare Abdeckung auch bei hohem Pegel an Ort und Stelle bleibt.

Velodyne VI-Q 12

VI-Q 10 ohne Abdeckung

Komfortable und umfangreiche App-Steuerung

Die Einmessung und automatische Raumkorrektur zählt schon lange zum Funktionsumfang der Flaggschiff-Subwoofer von Velodyne Acoustics und über die Jahre hinweg hielt das Feature auch Einzug in die günstigeren Komponenten des Herstellers. Mit der iWoofer Pro App ist eine automatische Raumanpassung auch bei der VI-Q Serie möglich. Darüber hinaus steht ein 25-Band parametrischer Equalizer zur Verfügung. Zahlreiche DSP-Funktionen lassen sich steuern: Trennfrequenz, Einstellung der Phase und verschiedene Presets können schnell und einfach ausgewählt werden. Viele Einstellungsmöglichkeiten, abgesehen von der automatischen Raumeinmessung, sind auch mit der kostenlosen iWoofer App möglich. Für die Pro-Version erhalten aber alle Kunden einen Gutschein, die ihr Produkt beim Hersteller registrieren.

VI-Q 10

Preise und Verfügbarkeit

Die VI-Q Serie ist ab Mai im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt:

VI-Q 10 Zoll: 1.799,00 Euro

VI-Q 12 Zoll: 1.999,00 Euro

VI-Q 15 Zoll: 2.499,00 Euro

Special: Philipp Kind

Fotos: Velodyne

Datum: 07.05.2023

