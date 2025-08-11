SPECIAL: Velodyne Acoustics-Subwoofer der Serien MicroVee X, MiniVee X, Impact X und Deep Blue in edlem Weiss

Landläufig stellt man sich unter einem aktiven Subwoofer immer einen dunklen, meist ausladenden Basslautsprecher vor – dabei bietet Velodyne Acoustics, renommierter Hersteller performanter Basslautsprecher aus Hamburg, auch viele der leistungsfähigen Baureihen in elegantem, wohnraumfreundlichen Weiß an.

Die weißen Varianten der Modelle Deep Blue, Impact X, VI-Q und MicroVee X beweisen, dass sich präziser Tiefton und ein ästhetischer Look nicht ausschließen. So machen die weißen Gehäuse aus den bewährten Subwoofern edle Objekte in nahezu jedem Wohnambiente. Weiß wirkt freundlich, elegant und dezent, schiebt sich nicht in den Vordergrund und stört die Harmonie eines Raumes nicht. Dabei stehen die schicken Basslautsprecher ansonsten natürlich für alles, was Velodyne Acoustics auszeichnet: Vorzügliche Verarbeitung, moderne Technik, umfassende Ausstattung und natürlich für grandiosen Bass und Tiefbass bis in subsonische Bereiche.

Kommen wir zu den einzelnen Modellen.

MicroVee X

MicroVee in weisser Version

Der MicroVee X passt wirklich in jeden Raum, dafür verantwortlich ist sein unglaublich kleines Format (23 x 23 x 23 cm). Das edel wirkende Gehäuse wird aus Aluminium gefertigt. Für nachdrückliche, zugleich klare Basswiedergabe steht das Digital Drive Control System (DDCS), und der eingebaute Class-AB-Verstärker realisiert mit 300W RMS und 800W Peak-Leistung äußerst erfreuliche Leistungswerte. Um die Power der Endstufe umzusetzen, steht ein ein 6,5 Zoll messender Treiber mit Polypropylen-Membran inklusive zweifach belüftetem Korb an der Vorderseite bereit. Ein doppelter Ferrit-Magnetmotor garantiert einen erstklassigen Antrieb. Ergänzend finden sich zwei separate Passivradiatoren an beiden Seiten.

MiniVee X

Der MiniVee X ist ein leistungsfähiger, kompakter aktiver Subwoofer, der über ein MDF-Gehäuse mit hoher Wandstärke verfügt, das innen strategisch optimal verstrebt ist. Der MiniVee X erzeugt nahezu keine Vibrationen beziehungsweise Resonanzen. Die Bestückung mit einem aktivem sowie einem passivem 8-Zoll-Treiber sorgt für Bassvolumen, einen extensiven Tiefgang und tieffrequente Präzision. Die Class D-Endstufe bietet 350W RMS-Leistung und eine Peak-Leistung von 800W. Für einen Subwoofer mit Abmessungen von 30 x 29 x 29 cm eine erstaunliche Leistung.

Mit an Bord ist die Velodyne Acoustics Auto EQ-Funktion (Raumeinmessung und EQ-Korrektur) mit unglaublich einfacher Bedienung. Die Steuerung sowie die Konfiguration geschieht mit der Velodyne Acoustics Auto EQ App. Für alle Messungen wird ein Mikrofon mitgeliefert. Für Flexibilität beim Anschluss steht die Velodyne-typische Vielfalt: professionelle XLR-Anschlüsse, Cinch-Eingangsbuchsen für den linken und rechten Kanal sowie Lautsprecherklemmen sind vorhanden.

Impact X

Impact X in weisser Version mit Gitter in Weiß

Die Frontfire-Subwoofer der Impact X-Baureihe werden 10, 12 und in großen 15 Zoll angeboten und verfügen über eine nach unten oder nach hinten abstrahlende Bassreflex-Öffnung. Das sehr hochwertig verarbeitete MDF-Gehäuse der Subwoofer wirkt schlicht und edel. Die komplett neu konstruierten Treiber der 10- und 12 Zoll-Versionen mit leichter, zugleich belastbarer Papiermembran liefern bei Musikmaterial oder Filmton gleichermaßen ab.

Leistungsfähiger Treiber

Ein mit geringster Verlustwärme arbeitender Class-D-Verstärker mit 500 beziehungsweise 600 Watt maximaler Leistung ermöglicht einen beeindruckenden Vortrieb. Alle Impact X-Subwoofer sind mit einer Anti-Clipping-Schaltung ausgestattet. Beim 10 Zoll- und beim 12 Zoll-Subwoofer kann man aus vier verschiedene DSP-Betriebsarten wählen. Die aktiven Subwoofer der Deep Impact-Serie bringen serienmäßig flexible Anschlussoptionen für die nahtlose Integration in praktisch alle Audio-Ketten mit.

Deep Blue

Die Deep Blue-Aktivsubwoofer erweisen sich als sehr flexibel: Wahlweise 8, 10, 12 oder gar 15 Zoll sind lieferbar. Das Leistungsspektrum der hier verwendeten Class AB-Endstufen geht von 300 bis 450 Watt (RMS) beziehungsweise von Impulsleistungen von 800 bis 1000 Watt. Die geschlossenen Gehäuse aus MDF-Material sind von hoher Qualität, eben typisch Velodyne. Daher kommt es selbst bei hohem Pegel praktisch nicht zu störenden Resonanzen oder Vibrationen. Die durchdachte Konstruktion des Basschassis und seiner Komponenten beinhaltet eine leichte, impulstreue plus pegelfeste Polypropylen-Membran, mehrlagige Schwingspulen, ein starkes Magnetsystem sowie einen belüfteten Korb. Mit einstellbarem Pegel, justierbarer Übergangsfrequenz und Phasenschalter können die Deep Blue Subwoofer an den Hörraum und an die anderen Komponenten der Audio-Kette angepasst werden. Für „beste Verbindungen“ sind Cinch-Eingangsbuchsen für den linken und rechten Kanal sowie ein eigener Subwoofereingang mit Durchschleifmöglichkeit vorhanden.

Fazit

Ob klein und zurückhaltend oder groß und kraftvoll: In Weiß haben die Velodyne Subwoofer gerade im Wohnzimmer den Pluspunkt, dass man für den linken und den rechten Kanall auf deutlich kompaktere Lautsprecher zurückgreifen kann. Auch zwei Subwoofer im Raum lassen sich nahtlos integrieren.

Preise der weißen Modelle (UVP)

Deep Blue 8 Zoll 999,00 Euro

Impact X 10 Zoll 899,00 Euro

Impact X 12 Zoll 999,00 Euro

MiniVee X 1.299,00 Euro

MicroVee X 1.399,00 Euro

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Velodyne Acoustics

Datum: 11. August 2025

