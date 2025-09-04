SPECIAL: Teufel zeigt zahlreiche IFA-Neuheiten im Berliner Flagship Store

Große Bühne und Heimspiel für Lautsprecher Teufel in Berlin zur IFA. Zwar nicht auf der Messe, dafür im Flagship Store im Bikini, Budapester Straße, wurden zahlreiche interessante Neuheiten der Berliner Lautsprecher- und Elektronikexperten präsentiert, die wir der Reihe nach vorstellen werden.

Soundbar CINEBAR 22 für Dolby Atmos

Cinebar 22 mit Subwoofer in Schwarz und Weiß

Detailansicht vorne rechts

Während die sehr günstige Einstiegsklasse nicht mehr so gefragt zu sein scheint, boomen hochwertige Soundbar-Systeme munter weiter. Mit der CINEBAR 22 führt Teufel ein sehr formschönes, klangstarkes Produkt in diesem Marktsegment ein. Die CINEBAR 22 ist mit Decodern für Dolby Atmos sowie DTS:X ausgestattet, und mit kabellosem Subwoofer und optionalen EFFEKT 2 Rear-Speakern kann man in sehr guter Qualität Filme und auch Musik anhören - sowie in akustisch überragender Qualität auch beim Gaming mitten im Geschehen sein. Teufel verspricht, dass die Treiber, die zur Bestückung verwendet wurden, allesamt hochwertig sowie belastbar sind. An Bord ist unter anderem ein koaxialer Center.

Die Cinebar 22 spielt laut Teufel bis 24 kHz, untenrum reicht sie bis an 150 Hz heran - 175 Watt an Leistung stecken in der Soundbar, der maximale Schalldruck liegt bei 96dB. Der Subwoofer übernimmt dann bis zur unteren Grenzfrequenz von 33 Hz, der Teufel T6 Sub ist im Lieferumfang enthalten.

Schwarze Variante von hinten

Der integrierte Koaxial-Töner (Center)

Weitere Ansicht

Der aktive Wireless-Subwoofer mit Einschaltautomatik ist kompakt, ermöglicht aber trotzdem eine kraftvolle Unterstützung im tieffrequenten Bereich. Weitere Merkmale des CINEBAR 22 Systems umfassen Bluetooth mit AAC, eine integrierte Wandhalterung sowie Teufels hauseigene Dynamore® Technologie für räumlich dichten Stereo-Sound. Der voraussichtlicher Preis liegt bei circa 600 - 700 Euro (inkl. Subwoofer), der voraussichtliche Launch der wahlweise in schwarzer oder weißer Variante lieferbaren CINEBAR 22 erfolgt in Q4/2025.

Studio Monitor STUDIO 5X

STUDIO 5X Aufbau

Gesamtansicht

Front einzeln

Detailansicht

Immer mehr Anwender suchen klar & kraftvoll aufspielende, kompakte aktive Monitore, gern auch für professionelle und semiprofessionelle Anwendungen. Teufel hat diesen Markt nun auch für sich entdeckt und präsentiert als zweite Neuheit den STUDIO 5X in klassisch-schwarzer Gehäuseausführung. Dabei handelt es sich um einen aktiven 3-Wege-Monitor mit Koaxialtreiber für linearen Klang und ausgezeichnete Detailtreue.

Front- und Rückseite

Rückseite Masterbox

Rückseite Slave-Box

Integrierter Koaxialtreiber

Tieftöner der Studio 5X

Entwickelt, so Teufel, wurde das System für professionelle Studios, aber natürlich eignet es sich auch für anspruchsvolles Hören zuhause. Der aktive Studiomonitor verfügt über einen extra weiten Frequenzbereich, die akustische Auslegung fokussiert eine kompromisslose Neutralität und eine hervorragende Impulstreue. Um das System auf die jeweilige Aufgabe optimal vorzubereiten, finden sich umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Optional ist das Set auch als STUDIO 5X BT mit zusätzlichem Bluetooth-Eingang erhältlich. Der voraussichtliche Preis wird mit 500 - 550 Euro angegeben, der voraussichtlicher Launch soll in Q1/2026 erfolgen.

Bluetooth-Lautsprecher BOOMSTER 4

BOOMSTER 4 in drei attraktiven Farben

Teufels BOOMSTER genießt schon so etwas wie einen ikonischen Status. Nun ist es an der Zeit, die nächste Auflage des Erfolgsgaranten aus der Taufe zu heben: Den BOOMSTER 4. Auch die neue Generation des kultigen Bluetooth-Radios bleibt ihren Wurzeln treu und kombiniert druckvollen Stereosound mit allen Vorteilen tragbarer, robuster Outdoor-Speaker.

Das ikonische Design blieb erhalten

Schick in Mint Green

Ein USB-C-Port plus eine lange Akkulaufzeit von bis zu 23 Stunden bei 70 dB nach IEC-Norm machen ihn zum wahren Multitalent. Bluetooth ist mit AAC und aptX an Bord.

Rückseite

Erweiterte Klangeinstellungen plus mehr Stationsspeicher bereichern den Ausstattungsumfang. Die beiden neue Farben Mint Green und Moon Grey ergänzen jetzt zusätzlich die Farbvariante Night Black. Der voraussichtliche Preis wird mit 350 - 370 Euro angegeben, und der voraussichtliche Launch erfolgt in Q4/2025.

Bluetooth-Lautsprecher MOTIV GO 2

MOTIV GO 2 - Farbauswahl

Bluetooth-Lautsprecher in Neuauflage: Der MOTIV GO® 2 vereint eine saubere Klangqualität mit einer modernen, schicken Optik. Verbesserte Bedienung, neue Features und frische Farbvarianten machen ihn zum stylischen Begleiter für alle Lebenslagen. Praktisch: Alle Buttons und Status-LEDs befinden sich jetzt an der Oberseite. Zudem erfolgte ein Upgrade auf Bluetooth 5.3, AAC ist nun mit dabei, und die neuen Features Party Link und Party Link Stereo erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Zu steuern ist das Device jetzt auch mit der praktischen Teufel Go App. Hier gibt es z.B. Informationen zum Ladestand und EQ-Einstellungen für die passende Akustik. Hinzu kommt ein neuer seitlicher USB-C-Port mit Doppelfunktion für Aufladen und die Verwendung als USB-C-Soundcard-Lösung.

Trendfarbe: Soft Lavender

Klassische Eleganz: Silver White

Schwarze Variante aus seitlicher Perspektive

Nun zur Farbauswahl, die auch die neue Trendfarbe Soft Lavender (Violett) neben den Farben Night Black und Silver White umfasst. Der voraussichtliche Preis liegt ca. bei 230 - 250 Euro, der voraussichtliche Launch erfolgt in Q4/2025.

In-Ear-Sportkopfhörer AIRY SPORTS TWS 2

In vier Farben lieferbar

Für maximale Klangqualität beim Sport - und das bei jedem Wetter: Die AIRY SPORTS TWS 2 offerieren typischen Teufel-Sound – gerade bei Bewegung – und verbinden dies mit ANC, App-Support und extrem bequemen Sitz. Optimal für Sport und Alltag, und in der neuen Generation in vier attraktiven Farbvarianten erhältlich. Die verbesserte Akustik kommt durch den größeren 10 mm Linear-HD-Treiber mit extra weitem Frequenzgang zustande. Zugleich besitzen die Earbuds jetzt die höhere Schutzklasse IPX4 für Rundum-Spritzwasserschutz. Neu hinzu gekommen gegenüber dem Vorgänger sind ANC, ein Transparency-Modus sowie die Kompatibilität zur Teufel Go App.

Optimierte Earhooks

Nun mit ANC & Transparenz-Modus

Erwähnenswert wären noch die optimierten Earhooks: Sie sind nun noch weicher & ergonomischer für noch längeres bequemes Tragen. Hinzu kommen zwei neue Farbvarianten: Neben Night Black & Moon Gray jetzt auch Misty Green & Space Blue. Der voraussichtliche Preis liegt bei circa 120 - 150 Euro, der voraussichtlicher Launch erfolgt in Q4/2025

Bluetooth-Lautsprecher Fender x Teufel ROCKSTER CROSS 2

ROCKSTER CROSS 2 im FENDER Style

Eine Ikone bezüglich Optik und Sound: Der ROCKSTER CROSS 2 in der Fender Edition (in Steel Black) beeindruckt mit kraftvollem Stereosound und kombiniert diesen mit dem legendären Fender Design. 360°-Schutz, enormer Tragekomfort durch den mitgelieferten Tragegurt und satter Klang fügen sich zu einem hervorragenden Gesamtkonzept zusammen.

Hier angekippt für besten Sound unter allen Bedingungen

Zwei Legenden treffen aufeinander

Für stabilen Einsatz unter allen Bedingungen sorgt der 360° Wasserschutz nach IPX5, das Device ist stoßfest und besitzt einen Tragegurt sowie Griffmulden. Für einen nachdrücklichen Klang sorgt das 2-Wege-System mit Subwoofer und Dynamore®. Ergänzt wird das Klang & Style-Paket von einem Outdoor-Mode und einer Ankippfunktion für optimalen Sound überall. Weitere Merkmale umfassen Bluetooth 5.3 mit AAC, Party Link/Party Link Stereo plus ein leistungsfähiger 38h-Akku und eine Powerbank-Funktion. USB-C-Anschluss sowie ein Eco-Modus zum Stromsparen vervollständigen das Konzept. Der voraussichtliche Preis: ca. 300 - 350 Euro, der voraussichtlicher Launch: Q4/2025

Eine "Standardversion" des Teufel Rockster Cross 2 gibt es schon jetzt bei Lautsprecher Teufel:

Diesen hatten wir auch bereits im Test:

Fender x Teufel ROCKSTER NEO

Der neue Fender x Teufel Rockster Neo

Gesamtansicht seitlich

Hier gabe es bereits eine News dazu: https://www.areadvd.de/news/der-neu-fender-x-teufel-rockster-neo-im-ikonischen-fender-stil/

Die Sonderedition in Steel Black des ROCKSTER NEO verbindet ikonisches Fender Design mit dynamischem, kraftvollem Teufel-Klang. Der ROCKSTER NEO ist Kompakt gebaut, aber mit bis zu 130 dB Schalldruck ausgestattet.

Fender x Teufel ROCKSTER NEO von vorne

Der Akku bietet 36 Stunden Laufzeit bei 70 dB nach IEC-Norm, 56 Stunden im Eco-Modus, unterstützt wird die Teufel Go App für praxisgerechte Einstellungsmöglichkeiten. Praktisch ist der Party Link, hier kann man kabellos bis zu 100 ROCKSTER NEO verbinden. Der Sound-Gignat ist IP44-zertifziert und besitzt Instrument-, Mikrofon- sowie Line-Eingänge. Der Preis: 899,99 Euro.

Hier bereits erhältlich:

Unser Fazit

Teufel gibt nach wie vor Vollgas und bedient die Marktsegmente, in denen die Berliner traditionell stark waren, mit leistungsfähigen Neuheiten weiter. Zu nennen wäre hier ganz besonders der BOOMSTER 4, aber auch der MOTIV GO 2. Bei den Soundbars hing man etwas hinterher, nach der CINEBAR 11 mit Dolby Atmos kommt jetzt aber die neue CINEBAR 22 und beweist, dass Teufel hier nicht nur aufgeholt hat, sondern ganz vorne mitspielt. Die neuen AIRY SPORTS TWS sind nun voll ausgestattet, während der STUDIO 5X ein neues Marktsegmen für Teufel öffnet. Bleiben noch die ikonischen FENDER x TEUFEL Sondereditionen von ROCKSTER NEO und ROCKSTER CROSS 2, die bestimmt den Verkaufserfolg weiter ansteigen lassen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel PR / Carsten Rampacher

Datum: 04. September 2025