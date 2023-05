SPECIAL: Technics auf der High End 2023 in München

Die hochwertigen und exklusiven Audioprodukte von Technics durften auf der High End Messe 2023 in München natürlich nicht fehlen. In typisch stilvollem Ambiente haben die japanischen Akustik- und Elektronikexperten aktuelle Highlights und Neuheiten präsentiert.

Technics SU-GX70

Der neue Technics SU-GX70

Im Fokus des Messe-Auftritts stand zweifellos der neue SU-GX70 Streaming-Vollverstärkers aus dem Grand Class-Portfolio. Die neue Komponente verbindet die klanglichen Technics-Gene mit Streaming-Vielfalt und kommt - ein Novum für Technics - erstmals mit einer HDMI ARC-Schnittstelle daher. Der Hersteller wird so der großen Nachfrage nach hochwertigen Verstärkern gerecht, die eine einfache Integration des Fernsehers mit der HiFi-Kette verbinden möchten. Mit Panasonic hat man ja ohnehin einen starken Mutterkonzern, der auf einen großen Erfahrungsschatz im Bereich der Videosignalverarbeitung zurückgreifen kann.

Darüber hinaus soll das akustische Potential dank der von Technics entwickelten Technologien wie der JENO-Engine voll zur Geltung kommen. An Bord ist ein doppelt ausgelegtes Netzteil für einen sehr hohen Signal-Rauschabstand für ein besonders feines und detailliertes Klangbild. Die "Power Clean"-Technologie wurde von der Technics Reference Class übernommen und soll alle folgenden Baugruppen von möglichem Restrauschen des Netzteils befreien.

Detailaufnahme

Lautstärke-Drehregler

Power-Button, Kopfhöreranschluss und USB-Slot

Farbvariante Schwarz

Rückseite mit Anschlüssen

Bei der Nutzung von Musikstreamingdiensten ist man sehr flexibel aufgestellt. Hier ist die Chromecast-Plattform an Bord und damit auch Spotify, Tidal, Deezer und Qobuz. Amazon Music HD kommt per Software-Update. Auch die Wiedergage von MQA wird unterstützt. Drahtlos oder per Kabel kann man den SU-GX70 ins heimische Netzwerk einbinden und auch AirPlay 2 und Bluetooth stehen zur Verfügung.

Der Streaming-Verstärker ist mit zwei Hochpegel- und drei Digitaleingängen bestückt, außerdem USB-A und USB-B-Schnittstellen für weitere Quellen. Internetradio steht ebenso wie DAB+ und analoger UKW-Empfang auf der Ausstattungsliste. Plattenliebhaber werden sich über den rauscharmen Phono-Eingang freuen, der für MM-Tonabnehmer geeignet ist.

Optisch besticht der SU-GX70 durch ein elegantes, schlichtes und dezentes Gehäusedesign.

Der Technics SU-GX70 ist für 1.799 Euro erhältlich.

Technics SL-1500C-W

SL-1500C jetzt auch in Mattweiß

Detailaufnahme

Tonarm

Standfuß und Gehäuse

Praktisch zeitgleich mit dem neuen Streaming-Vollverstärker hat Technics auch den SL-1500C-W in neuer Farbgebung vorgestellt. Auch der Plattenspieler war natürlich in München mit von der Partie und erscheint bereits in der ersten Jahreshälfte 2023. Zusätzlich zu den bekannten Farbvarianten in Silber und Schwarz ist der nahezu legendäre Plattenspieler mit Direktantrieb nun auch in Mattweiß verfügbar.

Der SL-1500C zeichnet sich durch hohen Bedienkomfort und ein üppig bestücktes Ausstattungspaket aus. Zum Lieferumfang gehört ein hochwertiges MM-Abtastsystem von Ortofon (2M Red), das bereits präzise auf dem beiliegenden Headshell montiert ist und per Bajonett-Verschluss schnell auf dem Tonarm fixiert werden kann. Als Ausgang stehen ein herkömmlicher Phono-Ausgang sowie ein separater Ausgang mit integrierter Phono-Entzerrung zur Verfügung, damit auch Audiokomponenten, die nicht über einen dedizierten Phono-Eingang verfügen, mit dem SL-1500C verbunden werden können. Am Ende der Platte startet die automatische Tonarm-Anhebung, um eine unnötige Abnutzung des Tonabnehmers zu verhindern.

Im Inneren sitzen zudem typische Technics-Gene. Der eisenkernlose Direktantriebsmotor garantiert zusammen mit der Regelelektronik maximale Rotationspräzision und soll einen lupenreinen, urtypischen analogen Plattensound bieten. Der doppellagige Plattenteller reduziert ebenso wie das steife, zweischichtige Chassis und der aus Alu gefertigte S-förmige Tonarm Vibrationen bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit für einen ungestörten Abtastprozess.

Der Technics SL-1500C-W kostet 1.199 Euro.

Auf der zweiten Seite geht es weiter mit den Flaggschiff-Neuheiten aus dem Kopfhörer-Portfolio!

