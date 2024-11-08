SPECIAL: Singles‘ Days bei beyerdynamic: 11 % auf Alles!

Das gibt es nur einmal im Jahr: 11% auf Alles bei beyerdynamic! Abgesehen von den brandaktuellen Neuheiten AVENTHO 300 und AMIRON 300 gilt der Rabatt auf das gesamte Sortiment des Traditionsherstellers aus Heilbronn. Zwar gibt es immer mal wieder Aktionen mit attraktiven Preisen bei beyerdynamic, 11% auf Alles gibt es aber wirklich nur an den Singles' Days. Der Rabatt wird dabei zusätzlich von den aktuellen und den teilweise bereits reduzierten Preisen abgezogen. Neu-Produkte sind erstmals rabattiert und auch das beyerdynamic Outlet mit geprüfter B-Ware und voller Garantie ist mit dabei.

Die beyerdynamic Singles' Days Aktion läuft ab heute, 08. November, bis einschließlich 11. November. Die Stückzahl der rabattierten Produkte ist begrenzt, es gilt also der Hinweis: Nur solange der Vorrat reicht! Der Rabatt von 11% wird am Ende im Warenkorb abgezogen, wenn man den Code "SINGLE11" eingibt.

Rabatt-Code: SINGLE11

Aktionszeitraum: 08. - 11.11.2024

11% auf ALLES!

Gilt auch für stark reduzierte Artikel im Outlet

Die 11% Rabatt gelten, wie bereits mehrfach erwähnt, auf das gesamte Sortiment von beyerdynamic. Wir haben uns aus der Vielzahl an hochwertigen, leistungsfähigen und exklusiven Komponenten einige Highlights ausgesucht und in Kategorien unterteilt. So kann man sich einen Überblick über die, unserer Meinung nach, attraktivsten Schnäppchen verschaffen. Wir beginnen im Consumer-Bereich und starten direkt mit einem ganz besonderen, innovativen Produkt:

VERIO 200

beyerdynamic VERIO 200

Die beyerdynamic VERIO 200 sind "Open True Wireless Earphones". Heißt konkret: Die Kopfhörer sitzen nicht innen im Ohr, sondern auf dem Ohr. Das bedeutet nicht nur außerordentlich hohen Tragekomfort, sondern auch, dass man Umgebungsgeräusche wahrnehmen und problemlos und jederzeit Gespräche mit anderen führen kann, ohne dass man die VERIO 200 abnehmen oder überhaupt die Musikwiedergabe stoppen muss.

Mit perfekter Ergonomie und einem Bügel aus Silikon und Memory Draht sitzen die Kopfhörer angenehm auf dem Ohr und lassen sich entspannt den ganzen Tag über tragen. Dazu gibt es einen offenen, transparenten und klaren Sound, dem es aber auch nicht an Basskraft fehlt. Zwei erstklassige Mikrofone mit Qualcomm aptX Voice sind für beste Sprachverständlichkeit integriert und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ist man bestens für den Alltag gerüstet. Zusätzliche 27 Stunden sind per Ladecase verfügbar. Für die qualitativ hochwertige Übertragung der Audiosignale ist Multipoint-Bluetooth 5.3 samt aptX Adaptive & AAC-Support an Bord.

Die VERIO 200 sind der ideale Begleiter im Home Office, beim Entspannen zu Hause, unterwegs oder beim Sport. Schweiß- und Spritzwasserschutz garantiert das IP54-Zertifikat. Die Bedienung erfolgt direkt per Touch-Sensoren am Gerät oder über die beyerdynamic App. Erhältlich sind die VERIO 200 in Schwarz, Creme und Sport.

Xelento wireless

beyerdynamic Xelento wireless

Wer weder aus akustischer Sicht noch bezüglich der verwendeten Materialien und Verarbeitungsqualität Kompromisse eingehen möchte, findet im Xelento wireless sein Wunschprodukt. Der exklusive und luxuriöse Kopfhörer vereint audiophile Klangeigenschaften mit einzigartiger Handwerkskunst in Perfektion. Dafür hat der Hersteller mit dem TESLA.11-Treiber miniaturisierte Tesla-Technologie integriert. Für maximale Detailtreue und Präzision, ausgeprägte Räumlichkeit und kraftvolle, nachdrückliche Bässe. Die Fertigung von Hand am Firmenstandort in Heilbronn ist beim Xelento wireless obligatorisch und auch die Verwendung von Premium-Bauteilen zählt hier zum Standard-Repertoire. Der Premium D/A-Wandler von AKM ist Garant für ein transparentes, jitterfreies Klangbild und eine hochpräzise Signalverarbeitung der via Bluetooth angelieferten Signale. Qualcomm aptX HD und aptX Adaptive gehören hier, ebenso wie LHDC, zum Ausstattungspaket. Auch der Tragekomfort erfährt hohe Aufmerksamkeit: Ein 10-teiliges Set von perfekt abgestimmten Ohrpassstücken sorgt dafür, dass jeder die passende Größe für den perfekten Sitz im Ohr findet.

Dass es sich um ein besonders exklusives Modell handelt, davon zeugen nicht nur die selektierten Komponenten. Das Logo aus 24 kt Echtgold, die versilberten Kabel, die vergoldeten Anschlüsse und die rundum exzellente Haptik unterstreichen die hohe qualitative Güte des Luxusmodells.

T5

beyerdynamic T5

Pure HiFi-Performance der Extraklasse findet man bei beyerdynamic im HiRes-Audio-zertifizierten Over-Ear-Kopfhörer T5. Mit Tesla-Technologie, schräg angeordneten Treibern und einer gehörigen Portion Erfahrung gelingt den beyerdynamic-Ingenieuren ein weitläufiges, immersives Klangbild mit außerordentlich hoher Klarheit, Transparenz und Struktur. Mit souveräner Kontrolle in jeder Situation und hoher Authentizität gelingt eine tadellose, charakteristische Stimmwiedergabe, klare Differenzierung und absolut stimmige Gesamtharmonie. Die dafür maßgeblich verantwortlichen Tesla-Treiber werden, wie der ganze Kopfhörer selbst, von erfahrenen Mitarbeitern in Heilbronn handgefertigt. Die spezifischen Eigenschaften der Töner ermöglicht dem T5, sowohl mit hochklassigen Kopfhörerverstärkern als auch Abspielgeräten, die nicht über massive Leistungsfähigkeit verfügen, perfekt zusammenzuarbeiten.

Mit einem Gehäusedeckel aus fein gebürstetem und lackiertem Aluminium, der mit einer aufwändigen Strukturierung versehen ist, wird das exklusive Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung deutlich. Kopfhörerpolster mit Memory Foam-Anteil, das weiche Velours-Deckmaterial und das Kopfband aus Alcantara sind für den hohen Tragekomfort des T5 verantwortlich. Das beidseitig geführte Kabel ist steckbar und mit einem hochreinen OCC7N-Kupferleiter versehen. High-End – bezahlbar!

DT 770 PRO X Limited Edition

Der DT 770 PRO X ist eine zeitlich limitierte Sonderedition zum 100-jährigen Firmenjubiläum von beyerdynamic und damit eine echte Besonderheit. Der Studiokopfhörer kombiniert die Maßstäbe setzenden Eigenschaften des DT 770 PRO mit der Flexibilität des dynamischen STELLAR.45-Treibersystems und einem steckbaren Kabel. Die Jubiläumsedition wird in Deutschland von Hand gefertigt und setzt auf die akustische Abstimmung des DT 770 PRO. Der geschlossene Kopfhörer realisiert also kraftvolle Bässe, detaillierte Höhen und ist absolut impulstreu. Die perfekten Eigenschaften, auf die professionelle Musiker, Produzenten, Studiobetreiber und Toningenieure seit Jahrzehnten vertrauen.

beyerdynamic DT 770 PRO X Limited Edition

Flexibilität beweist der Kopfhörer mit einem besonders weiten Frequenzgang von 5 Hz bis 40 kHz, den er mit einer Impedanz von 48 Ohm an unterschiedlichsten Abspielgeräten bereitstellt. Mit starkem Neodym-Magnet und einer Schwingspule aus kupferplattierten Präzisionsdrähten agiert der STELLAR.45-Treiber besonders schnell und ist auch bei hohem Schalldruck sehr verzerrungsarm. Maximalen Tragekomfort für ausgiebige Studio-Sessions garantiert die robuste Federstahlbügel-Konstruktion mit Velours-Ohrpolstern sowie dem Kopfband mit Memory-Schaumstoff und integrierter Fontanellen-Aussparung.

Die akribische Präzision und die geringen Toleranzen bei der Fertigung sowie die Kombination aus strapazierfähigen Metallteilen und schlag- und kratzfestem ABS-Kunststoff machen den DT 770 PRO X Limited Edition zum perfekten und langlebigen Begleiter im Studioalltag. Nahezu alle Teile des Kopfhörers können bei Bedarf ausgetauscht werden.

DT 900 PRO X

beyerdynamic DT 900 PRO X

Der DT 900 PRO X ist ein ebenso hochwertig verarbeiteter und komfortabler Over-Ear-Kopfhörer. Konstruiert nach dem offenen Prinzip spielt er seine Stärken insbesondere beim professionellen Abhören sowie beim Mixing und Mastering aus. Für den Studioeinsatz liegen Mini-XLR-Kabel in 1m und 3m bei. Die Kabel kann man beliebig wechseln oder durch andere Anschlussmöglichkeiten austauschen. Die angenehmen Velours-Ohrpolster und der Memory-Schaumstoff sorgen auch beim DT 900 PRO X für hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum. Akustisch sind vor allem die enorme Impulstreue, die maximale Detailauflösung und die außerordentlich hohe Pegelfestigkeit erwähnenswert. Dafür zeichnet auch hier der STELLAR.45-Treiber mit starkem Neodym-Antrieb und kupferplattiertem Hightech-Kabel verantwortlich.

DT 990 PRO

beyerdynamic DT 990 PRO

Auch der DT 990 PRO ist ein offener Studiokopfhörer, der sich perfekt für professionelles Abmischen, Mastern und Editieren empfiehlt. Ein absolut zuverlässiges Werkzeug mit ausgeprägter Räumlichkeit, breiter Stereokulisse und klarer Struktur. Weiche, ohrumschließende und atmungsaktive Velours-Ohrpolster garantieren bei der robusten Federstahl-Bügelkonstruktion hohen Komfort. Da tut auch der etwas festere Sitz keinen Abbruch, der den DT 990 PRO zusammen mit dem Spiralkabel und seiner Impedanz von 250 Ohm für den Einsatz im Studio prädestiniert. Für optimale Kompatibilität mit Mobilgeräten gibt es den DT 990 PRO inzwischen auch als 80 Ohm Variante. Der DT 990 PRO ist ausgezeichnet verarbeitet und trägt das Gütesiegel "Made in Germany".

FOX

beyerdynamic FOX

Exzellente Aufnahme-Eigenschaften, einfache Installation und unproblematisches Handling zeichnen das USB-Mikrofon FOX aus. Ausgestattet mit einer Großmembran-Kondensatorkapsel, die sowohl beim Recording von Instrumenten als auch bei Stream- und Podcast-Aufnahmen für erstaunlich hohe Aufnahmequalität sorgt, etabliert sich das FOX als treuer Begleiter in unterschiedlichsten Situationen. Über die praktischen Zusatzfunktionen freuen sich besonders Content Creator. Die Balance zwischen Spiele-Sound und Sprache lässt sich beispielsweise mit einem Drehregler direkt am Mikrofon besonders einfach justieren. Außerdem stehen ein Mute-Button, Lautstärkeregler und ein 3,5mm-Klinkenanschluss prominent an der Geräte-Front zur Verfügung. Das FOX kann an jedem beliebigen Stativ montiert werden, bringt aber auch einen eigenen Standfuß mit. Auch ein Pop-Schutz und notwendige Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten.

MMX 300 PRO

beyerdynamic MMX 300 PRO

Unangefochtenes Topmodell bei den Gaming-Headsets ist das MMX 300 PRO, das bereits in dritter Generation die Speerspitze in diesem Bereich stellt. Hohe Natürlichkeit, Präzision, Transparenz und weitläufige Räumlichkeit verhelfen hier nicht nur zu einem immersiven Erlebnis, sondern ermöglichen bei Multiplayer-Games echte Vorteile im Gaming-Alltag. Der Hersteller setzt hier ebenfalls auf den STELLAR.45-Treiber, der natürlich nicht nur mit seiner impulstreuen und ortbaren Effektabbildung, sondern auch mit exzellenter Musikwiedergabe überzeugt. Ausgezeichnete Dynamik-Eigenschaften, feine Detaillierung und unmittelbar bereitstehende Kraft sorgen auch bei der Zockpause für mitreißenden Sound. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wird ein ausgewogeneres Tief- und Hochtonprofil sowie insgesamt höhere Authentizität geboten. Dank seiner geschlossenen Bauweise werden Außengeräusche bereits passiv weitgehend abgeschirmt und man kann vollständig ins Spiel eintauchen.

Der bereits ausgezeichnete Tragekomfort wurde mit der neuen Fontanellen-Aussparung weiter optimiert. Zusammen mit dem moderaten Gewicht und den bewährten Velours-Ohrpolstern ist langer Spielspaß garantiert, ohne dass es zu unangenehmen Druckstellen oder "heißen Ohren" kommt. Dem elementar wichtigen Voice-Chat schenkt beyerdynamic natürlich auch hohe Aufmerksamkeit und verbaut ein hochwertiges Mikrofon für klare Sprachverständlichkeit. Das Gaming-Flaggschiff wird in Deutschland von Hand gefertigt und eignet sich für die Verwendung an PC, Mac und Konsole.

MMX 330 PRO

beyerdynamic MMX 330 PRO

Während das MMX 300 PRO mit seiner geschlossenen Bauweise Umgebungsgeräusche stark abschirmt, weist das MMX 330 PRO eine offene Konstruktion auf. Damit wird ein sehr räumliches, natürliches Klangerlebnis erreicht, bei dem man In-Game-Ereignisse unmittelbar lokalisieren kann. Darüber hinaus kann man Umgebungsgeräusche aktiv wahrnehmen. Davon abgesehen weisen beide Modelle eine ähnliche Klangsignatur auf und sind mit dem identischen STELLAR.45-Treiber bestückt. Das hochwertige Kondensatormikrofon sorgt für kristallklare Sprachverständlichkeit und die bewährten Materialeigenschaften, die auch im MMX 300 PRO zum Einsatz kommen, garantieren stundenlang hohen Tragekomfort und angenehmen Sitz.

MMX 200 wireless

beyerdynamic MMX 200 wireless

Das MMX 200 wireless sorgt für kabellose Freiheit beim Zocken, bietet als geschlossenes Gaming-Headset mit hochwertiger Treiber-Bestückung aber auch einen sehr immersiven Klang, hohe Präzision und einen tadellos abgestimmten, sehr dynamischen Sound. Dem 40mm großen Treiber steht dabei das META VOICE Mikrofon mit 9,9mm Kapsel für klare Stimmverständlichkeit und reibungslose Kommunikation zur Seite. Störende Umgebungsgeräusche, wie z.B. das Klicken der Maus oder der Tastatur, werden dabei konsequent ausgeblendet. Das Mikro ist außerdem abnehmbar, trotzdem kann man dank integriertem Mikrofon einfach weiter freisprechen, wenn z.B. ein Anruf eingeht.

Mit dem META LINK SWITCH wechselt man zwischen verschiedenen Verbindungsmodi, die perfekt auf den jeweiligen Anwendungsfall angepasst sind. BLUETOOTH MODE, LOW LATENCY MODE und HYBRID MODE lässt sich hier auswählen. m LOW LATENCY MODE wird der beiliegende USB-Dongle mit dem PC oder sonstigen USB-Geräten verbunden, um die Latenz beim Zocken so gering wie möglich zu halten. Im BLUETOOTH MODE kann der MMX 200 wireless ganz konventionell mit einem Smartphone oder anderen BT-fähigen Geräten verbunden werden. Im HYBRID MODE kommuniziert man per analoger Verbindung, während über die Bluetooth-Verbindung z.B. Musik wiedergegeben wird.

Die Bedienung erfolgt mit dem Kontrollrad, mit dem sich die Lautstärke besonders komfortabel einstellen lässt. Zudem kann man das Mikrofon stummschalten und den Augmented Mode steuern. Dieser ermöglicht einen Mix von Umgebungsgeräuschen und In-Game-Sound zu, wenn man gerade nicht in der Spielwelt versinken, sondern sein Umfeld wahrnehmen möchte.

Hohen Tragekomfort gewährleistet das MMX 200 wireless durch eine neue Ohrpolsterform und dem mit Memory Foam gefüllten Kunstlederkopfband mit Aluminiumbügel.

MMX 300 2. Gen (B-Ware)

beyerdynamic MMX 300 2. Generation (B-Ware)

Im Outlet lässt sich die zweite Generation des MMX 300 Gaming-Headset-Topmodells während der Singles' Days besonders günstig ergattern. Der Fokus liegt auf einer sehr präzisen Spielkulisse mit perfekter Ortungsgenauigkeit, um Bewegungen der Gegner blitzschnell einer Position zuordnen zu können. Mit ausgeprägter Räumlichkeit und dichter Atmosphäre taucht man tief in die Spielwelt ein und lässt den stressigen Alltag hinter sich. Klare Struktur, hohe Differenzierung und Transparenz sind geboten und dank der hohen Pegelfestigkeit sind auch höhere Lautstärken kein Problem.

Für die qualitativ hochwertige und störungsfreie Übertragung der Stimme setzt der Hersteller auf ein bewährtes Kondensatormikrofon und greift dafür auf die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich von Mikrofonen zurück. Glasklar und stets verständlich gelingen Konversationen im Team-Chat völlig ohne Probleme. Wird das Mikro nicht gebraucht, kann man es einfach nach oben wegklappen. Dank hohem Tragekomfort stehen zeitlich intensiven Gaming-Sessions nichts im Weg.

DT 1990 PRO MKI (B-Ware)

beyerdynamic DT 1990 PRO MKI (B-Ware)

Erst vor wenigen Tagen hat beyerdynamic die neue Generation des DT 1990 PRO vorgestellt, die in puncto Klangtreue und Tragekomfort nochmals optimiert wurden. Das bedeutet aber keinesfalls, dass der Vorgänger bereits ausgedient hätte. Im Gegenteil, der Studio-Referenzkopfhörer der 1. Generation ist auch heute noch eine exzellente Wahl, wenn es um Producing, Mixing und Mastering im Studio geht. Der Tesla-Neodym-Treiber mit 45mm Durchmesser steht für enorm hohe Auflösung und eine absolut authentische Stereobühne. Die enorme Ausgangsleistung sorgt dafür, dass man auch sehr laut abhören kann und dank der exzellenten Pegelfestigkeit gibt es hier auch keine Verzerrungen. Die Tonalität bleibt über den gesamten Pegelbereich praktisch unverändert und so bleiben die fein aufgelösten und hoch detaillierten Höhen sowie die strukturierten Mitten auch bei hoher Lautstärke ausgewogen und angenehm.

Hohe Materialqualität, tadellose Verarbeitung und ein exzellenter Tragekomfort zeichnen den DT 1990 PRO MKI aus, der weiterhin in Deutschland von Hand gefertigt wird.

Amiron wireless (B-Ware)

beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware)

Der in Deutschland handgefertigte Amiron wireless zählt seit Jahren zu unseren Favoriten im beyerdynamic-Sortiment. Hier werden exquisite Verarbeitungs- und Materialqualität mit hochwertigen und akustisch vorteilhaften Technologien, ausgezeichnetem Tragekomfort und simpler Bedienung in einem exklusiven Gesamtpaket kombiniert. Der selbst entwickelte Tesla-Treiber realisiert eine authentische Bühne, hohe Präzision und Transparenz und sorgt auch für ein besonders detailliertes und feinauflösendes Klangbild. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre. Die Übertragung erfolgt drahtlos per Bluetooth und gelingt dank aptX HD, aptX Low Latency und AAC in hoher Qualität. Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit sind möglich. Da ist es auch äußerst vorteilhaft, dass der Amiron wireless auch bei ausgiebigen Hör-Sessions hohen Tragekomfort bietet.

DT 770 PRO 80 Ohm (B-Ware)

beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm (B-Ware)

Der DT 770 PRO bedarf keiner großartigen Erklärung, handelt es sich doch beinahe um eine Legende im beyerdynamic Kopfhörer-Portfolio. Die professionelle Klangabstimmung und Tonalität, die der Studiokopfhörer in praktisch jeder Situation, bei jeder Lautstärke und jedem Musik-Genres bietet, sorgt für natürlichen, authentischen und harmonischen Sound beim Abhören. Nicht umsonst kommt die Ikone in zahlreichen Profi-Aufnahmestudios auf der ganzen Welt zum Einsatz. Angenehm weiche Ohrpolster, das anpassbare gepolsterte Kopfband die solide Bügelkonstruktion komplettieren den DT 770 PRO zum robusten und zuverlässigen Begleiter. Mit seiner Impedanz von 80 Ohm empfiehlt er sich nicht nur stationär im Studio, sondern auch an mobilen Endgeräten.

