SPECIAL: QUAD präsentiert die neue Lautsprecher-Serie Revela mit neuestem True Ribbon-Bändchen

Revela ist die neueste Lautsprecherserie des britischen Herstellers QUAD. Innovative Technologien, und handwerkliche Verarbeitung in hoher Qualität sollen den beiden Boxenpaaren eine hervorragende Klangqualität und exklusives Finish bescheren. Die Serie umfasst den Revela 1, einen klassischen Regallautsprecher mit optionalen Stands sowie den Revela 2. Ein Standlautsprecher mit besonders hoher Performance.

Die Serie setzt laut Hersteller die QUAD-Innovationen der letzten Jahre konsequent fort und greift zahlreiche Technologien und Konstruktionsmerkmale der hochwertigen S- und Z-Serie aus gleichem Hause. Auch das exklusive optische Erbe behält man sich bei. Das geht zurück bis ins Jahr 1949, als Quad mit dem "Corner Ribbon" den ersten Lautsprecher des Unternehmens baute. Dabei wurde auch der QUAD "True Ribbon"-Hochtöner geboren.

Revela 2 Standlautsprecher

Rückseite

True Ribbon-Hochtöner und Reveal-Treiber

In die Weiterentwicklung des über Jahre hinweg optimierten Bändchen-Hochtöners hat Peter Comeau, Akustikdirektor von QUAD, mehr als vier Jahre Forschungsarbeit gesteckt und so laut eigenen Angaben ein neues Niveau an musikalischer Feinheit, Sanftheit und Detailreichtum erreicht. Die aktuelle Verison der "True Ribbon"-Einheit besteht im Gegensatz zu Hochtonkalotten, bei denen der Schwingspulen-"Antrieb" separat an der Membran befestigt ist, sowohl aus der Membran als auch aus dem Antriebssystem. Es wurde in Anlehnung an den ESL-Lautsprecher entwickelt, ist extrem leicht und dünn und soll eine beeindruckende Präzision und ein breites Abstrahlverhalten realisieren.

Je nach Modell kombiniert QUAD das Bändchen mit leistungsfähigen Tief- und Mitteltönern. Auch hier wurde konsequent weiterentwickelt und die Komponenten verfügen über neue, innovative Faserzusammensetzungen (Fiberglas-Matrix), die treffend mit "Reveal" bezeichnet werden. Die Reveal-Treiber wurden exklusiv für die neue Serie konzipiert und sollen sich besonders durch Steifigkeit und hervorragende Selbstdämpfungseigenschaften auszeichnen.

QUAD Revela 1

Eine neue, ebenfalls speziell entwickelte und maßgeschneiderte Gummisicke sorgt für eine größere Auslenkung und ein neues Hochleistungsantriebssystem garantiert laut Hersteller eine enorme Bassleistung und Kraft mit erstaunlichem Tefgang und dennoch erstaunlich hoher Geschwindigkeit. Fast drei Jahre lang hat QUAD an der neuen Faserzusammensetzung der Reveal-Treiber geforscht, die auch die perfekte Struktur für eine dynamische und komplexe Leistung mitbringen soll.

Revela 1

Frontansicht

Rückseite

True Ribbon-Bändchen

Der Regallautsprecher der Serie ist vergleichsweise kompakt und kommt in einem zeitlos eleganten, industriellen Design daher. Hier wird der True Ribbon-Tweeter mit einem 6,5 Zoll großen Reveal-Tieftöner kombiniert. Eine hervorragende Zusammenarbeit über das gesamte Genre-Spektrum hinweg soll damit garantiert sein. Perfekt für die Revela 1 passende Lautsprecherständer hat der Hersteller ebenfalls im Angebot. Der Revela-Ständer zeichnet sich durch schwarz lackierte Birkenholz-Säulen aus und ist mit einer High-Carbon-Stahlrohr-Bodenplatte ausgestattet. Gehärtete High-Carbon-Stahlfüße sollen für sicheren Stand und optimale Entkopplung sorgen. Der Wirkungsgrad beträgt hier 86 dB und die Abmessungen des 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechers lauten 395 x 246 x 280mm (HxBxT).

Revela 2 - Flaggschiff-Standlautsprecher

QUAD Revela 1 Frontansicht

Rückseite

Hochwertige Traversen-Standfüße

Hier schöpft QUAD aus dem Vollen und packt für den 3-Wege-Lautsprecher zum True Ribbon-Bändchen (27x60mm) einen 6-Zoll großen Reveal-Mitteltöner sowie zwei 6,5 Zoll Reveal-Tieftöner ins Gehäuse. Eingefasst sind die Töner in einem starren Druckgusschassis. Ein satter, kontrollierter Bass mit hervorragender dynamischer Performance soll die Folge sein. Der Hersteller selbst sieht den Revela 2 als absolutes Statement und Höhepunkt von mehr als vier Jahren Entwicklungsarbeit. Fortschrittliche Technologie, zeitloses Design und enorme Leistungsfähigkeit sollen hier geboten werden. Der Wirkungsgrad beträgt laut Datenblatt 89 dB. Die Abmessungen liegen bei 965 x 350 x 325mm (HxBxT mit Sockel).

Exklusives, anspruchsvolles Design

Revela 1 auf Stand

Lautsprecherständer einzeln

Die akustische Performance, aber auch die Optik stand stets im Fokus bei der Konzeption und Entwicklung der neuen Revela Lautsprecherserie. Die Boxen sollten gleichzeitig ein Möbelstück sein, welches der Besitzer gerne und mit Stolz präsentiert. Die Gehäuse werden daher von Hand gefertigt, sind mit exotischen Furnieren und speziellem Lack veredelt, der in sechs Tiefenstufen von Hand poliert wird. Unter dem Furnier befindet sich eine mehrlagige Konstruktion aus verschiedenen Hölzern, die entwickelt wurde, um unerwünschte Resonanzen zu reduzieren.

Den Aufbau nennt QUAD "Panel Resonance Optimisation System", kurz PROS. Dieser soll den weiteren Vorteil bieten, dass unerwünschte Schallenergie aus dem inneren des Gehäuses entweichen kann. Die Gehäuse der Revela-Serie gibt es wahlweise mit poliertem Echtholzfurnier oder mit edlem Schwarzem Lack. Die Front ist nahtlos eingepasst und ebenfalls mit polierter Oberfläche versehen. Schicke Akzente setzen Details in dunklem Chrom.

QUAD Revela 2 Lifestyle-Aufnahme

Preis und Verfügbarkeit

Die Revela Lautsprecher von QUAD sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die Paarpreise lauten wie folgt:

QUAD Revela 1: 1.999 Euro

QUAD Revela 2: 3.999 Euro

Stands für QUAD Revela 1: 899 Euro

