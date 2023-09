SPECIAL: Premiere des Cinemike Mods für die Trinnov Altitude 16 & 32 Surround und weitere Highlights auf der Cinemike Hausmesse

Schon am Samstag, den 23. September 2023 findet in Simmerath bei Aachen in den Cinemike Studios die diesjährige Hausmesse statt. Absolutes Highlight ist in 2023 die Premiere der Cinemike Modifikation für die exklusiven Trinnov Altitude 16 & 32 Surround AV-Prozessoren. Darüber hinaus wird es zahlreiche Vorführungen mit hochwertiger Elektronik, erstklassigen Lautsprechern und High-End-Zubehör geben. Mit dabei sind Komponenten von Ascendo, Arcam, Audioquest, Barco, KEF, Monitor Audio, REL, etc. Das Team von Cinemike und zusätzliche kompetente Experten der Hersteller begleiten das Event und stehen Interessenten für alle Fragen zur Verfügung. Die Hausmesse findet von 10:00 bis 19:00 Uhr statt, im Anschluss sind alle Gäste herzlich zur Aftershowparty geladen.

Um kurze formlose Anmeldung zur Hausmesse per Mail an info@cinemike.de wird gebeten! Hier nun weitere Informationen zum Event.

YouTube-Teaser: Sei dabei bei der Cinemike Hausmesse 2023

Kino 1

Premiere für die Trinnov Altitude 16 & 32 Surround Cinemike Editionen

Die Demos und Vorführungen der exklusiven Audiokomponenten finden, wie üblich, in den verschiedenen Cinemike-Kinos vor Ort statt. Die Premiere der Cinemike Modifikationen für die AV-Prozessoren Trinnov Altitude 16 & 32 Surround wird dabei gleich in Kino 1 gefeiert. In diesem Raum gibt es auf 60m2 ausgiebige Vergleiche zwischen der Original-Version und der von Cinemike modifizierten Geräte geben, so dass man sich als Interessent direkt einen Eindruck verschaffen kann, ob sich das Upgrade lohnt und an welcher Stelle von den Experten von Cinemike optimiert und perfektioniert wurde.

Über die Komponente selbst müssen wir keine großen Worte verlieren. Die ultimativen High-End-AV-Prozessoren zählen in der Grundversion bereits zu den besten Geräten, die man im Bereich der Merhkanal-Signalverarbeitung für Geld kaufen kann. In beiden steckt Trinnovs überragende Lautsprecher-/Room Optimizer-Technologie, 3D Audio-Rendering in maximal möglicher Auflösung, aktive Frequenzweichen und eine Maßstäbe setzende Flexibilität bezüglich des Bass-Managements. Ebenso wie die Altitude 32 ist auch die Altitude 16 zukunftssicher. Dank austauschbarer HDMI-Boards ist sie für neue HDMI-Versionen offen, hinzu kommen regelmäßige Software-Updates, sofern erforderlich.

Besonders interessante Vergleiche wird es im Referenzkino Kino 1 von Cinemike geben

Thijs Helwegen und Cinemike demonstrieren den Einfluss einer kompletten Audioquest Dragon Signal-Verkabelung

Audioquest Dragon Analog Interconnect

Die Elektronik wird im High-End-Kino von Cinemike mit hochwertigen Aurum Lautsprechern in der Cinemike Edition kombiniert, darunter die Titan 9, der Center Base Titan 9, Vulkan 9 und Phase 9.

Die Trinnov AV-Komponenten sind aber nicht das einzige, was die Zuschauer und Zuhörer in Kino 1 erwartet. Zusammen mit Thijs Helwegen von Audioquest wird hier der Einfluss einer kompletten Audioquest Dragon Signal-Verkabelung auf das Heimkino-Erlebnis gezeigt.

Kino 2

Bildwerfer im Kino 2: Der beeindruckende Barco Bragi Residential CS

In Kino 2 kommen audiophile Heimkino-Enthusiasten voll auf ihre Kosten. Hier wird es ein komplettes Mehrkanal-Set, bestehend aus Ascendo-Komponenten, zu hören geben. Für das absolut immersive 3D-Audio-Erlebnis in einer 7.1.6-Konfiguration. Hier kommen folgende Lautsprecher zum Einsatz:

Front: 3x The 10" passive

Surrounds, Rears und Decken-LS: 10x The 6" passive

Subwoofer: 4x The 18" Sub Pro

Die Ascendo The 6" passive (CCM6-P) stellen Rears-Lautsprecher, Surrounds und Decken-Lautsprecher

The 6" passive mit Abdeckung

Rückseite

ASCENDO setzt bei den Heimkino-Lautsprechern auf einen Koaxialtreiber, der mit Präzision und Neutralität, aber auch einer enormen Dynamik aufwarten soll. Der große Dynamikumfang ist ebenso wie der hohe maximale Lautstärkepegel ein für den Hersteller essentielles Feature. Kombiniert wird der Koax mit einem Basstreiber, der extrem schnell und kontrolliert agieren und für die Größe der Box auch einen beachtlichen Tiefgang realisieren soll. Sprachverständlichkeit ist natürlich ebenfalls ein Hauptaugenmerk der Ingenieure, damit auch bei komplexem Action-Spektakel kein Dialog untergeht.

Der CCM-10P ist der zweitgrößte passive Kinomonitor von ASCENDO und perfekt als LCR-Lautsprecher geeignet. Explosive Dynamik, hohe Geschwindigkeit, Kontrolle und Pegelfestigkeit werden hier kombiniert. Dabei kommt eine Kombination aus 10-Zoll Tief-/Mitteltonchassis und dem zentrisch angeordneten Druckkammer-Hochtöner als 25,2 cm Coax-Schallquelle zum Einsatz. Im soliden und sehr stabilen Gehäuse sollen Störschwingungen der Vergangenheit angehören. 120 dB kontinuierlich und 123 dB Peak sind schon eine heftige Ansage, die Belastbarkeit liegt bei 500 W. Der CCM-10P mit den Abmessungen 624 mm x 200 mm (BxHxT) verfügt über die flexiblen Möglichkeiten der Wandmontage + VESA-Halterung.

Der CCM-6P ist eine vergleichsweise neue 6,5"-Ergänzung der CCM-Lautsprecherserie von ASCENDO. Es kommt die identische Punktschallquellen-Koaxialtechnik wie bei der größeren CCRM-Serie in einem kompakteren Gehäuse zum Einsatz. Der 165mm Tieftöner wird dabei wieder mit dem 25 mm Soft Dome-Tweeter gekoppelt. Mit der hohen Empfindlichkeit von 93 dB/w/m in Verbindung mit der Belastbarkeit von 200 W RMS lässt sich der Lautsprecher mit einem breiten Spektrum an Elektronik-Komponenten kombinieren.

Neben dem Barco steht in Kino 2 auch ein JVC DLA-NZ7

Hier dient auch in Kino 2 die Cinemike optimierte Trinnov Altitude 16, zusammen mit dem Amplitude 16. Fürs exzellente Bild sorgt der Barco Bragi Residential CS Projektor und die Stewart Wallscreen Deluxe Studiotek 130 Microperf.

Unterstützt wird Cinemike hier von Chris Makovets vom deutschen Ascendo & Barco Vertrieb.

Bonus mit KEF & Monitor Audio

Das Team von Cinemike freut sich über Besuch zur Hausmesse am 23. September 2023

Wer von gutem Klang noch nicht genug hat, kann sich an zwei weiteren Vorführungen gütlich tun. Cinemike wird außerdem noch die extrem hochwertige Blade 2 von KEF im Stereo-Setup vorführen und auch ein Monitor Audio Silver Surround Set ist für den immersiven Mehrkanal-Genuss spielbereit aufgebaut.

Im Anschluss an das Event sind alle Gäste zur Aftershowparty geladen, die ebenfalls bei Cinemike in Simmerath stattfindet.

Wann und wo?

Samstag, 23.09.2023, von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr Aftershowparty

Cinemike, Sonnenstraße 9 in 52152 Simmerath

Kurze formlose Anmeldung bitte an info@cinemike.de

Teil des Teams um Cinemike / MS-Technik

Special: Philipp Kind

Bilder: Cinemike/Ascendo

Datum: 13.09.2023

