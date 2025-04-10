SPECIAL: Nuberts bassstarke Osterfreuden - der Hochleistungs-Aktivsubwoofer nuZeo 8w für 3.390 EUR ist jetzt erhältlich

Neue aktive Subwoofer braucht das Land - und eine in Fachkreisen als höchst kompetent bekannte Marke für tieffrequente Spezialisten bringt jetzt vor Ostern ein neues Topmodell auf den Markt: Nubert präsentiert den extrem hochwertigen, brutal kraftvollen und optisch edlen nuZeo 8w, wahlweise in weißer oder schwarzer Farbgebung für 3.390 EUR lieferbar.

Rückseite

Anschlusseitig kann man ihn kabelgebunden mittels Cinch oder XLR ins Setup integrieren. Dank der Kompatibilität zu X-Connect Surround ist es zudem möglich, den nuZeo 8w wireless einzubinden. Er ist der perfekte Partner für Premium-Setups aus der Nubert nuZeo-Serie.

Großer, 381 mm messender Frontfire-Treiber

Kompromisslosigkeit und höchste Qualität, die sich zum Beispiel auch in den feinen Mehrschicht-Lackierungen manifestiert, standen bei der Realisierung des Projekts im Zentrum. Der Tiefgang reicht hinunter bis auf 18 Hz, für enorme Reserven sorgt das 15 Zoll-Chassis (381 mm, Carbonfasermembran mit Polymerbeschichtung + Balanced Force-Magnetsystem), das nach vorne abstrahlt und eine maximale Nennleistung von satten 1.200 Watt und eine schier unglaubliche Impulsleistung von 3.200 Watt sind die Eckdaten.

Abmessungen in der Übersicht

Der Bassist ist 42 cm breit, 75 cm hoch und 60 cm tief, mit Standfuß sind es 51,5 cm Breite, 80 cm Höhe und 69,5 cm Tiefe. Der Bassreflex-Subwoofer wird mit der Nubert X-Remote-App gesteuert und bietet selbstverständlich auch die clevere Nubert-Einmessfunktion für den Bassbereich, die auf den Namen X-Room Calibration hört.

Mit X-Room Calibration

Besagte X-Room Calibration arbeitet im Bereich von 20 Hz bis 160 Hz und ist in der Lage, den Bass um +/- 6dB mittels vollparametrischen Equalizern automatisch zu korrigieren.

Hightech und enormes Leistungsvermögen zeichnen den nuZeo 8w aus

Apples iOS-Devices dienen direkt als Mikrofon für den X-Room Calibration-Algorithmus, aufgrund der bei Android-Smartphones unterschiedlichen Hardware-Spezifikationen bietet Nubert hier optional im Shop ein passendes externes Mikrofon an.

