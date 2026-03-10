SPECIAL: Nubert bietet vier hervorragende nuBoxx-/Yamaha Mehrkanal-Bundles mit bis zu 15 Prozent Rabatt an

Bei Nubert gibt es unter dem Motto "Großes Kino, großer Klang - starke Bundles für legendäres Heimkino" sehr interessante Mehrkanal-Bundles. Die Übersicht über alle vier Pakete findet man hier:

Nuberts starke Mehrklanal-Bundles

Bundle 1

Kommen wir zum ersten Paket, dem B-30 Movie Set Dolby Surround 5.1. Der Mehrkanal-Freund spart hier 15 Prozent und bezahlt 1.960 EUR anstatt 2.314 EUR - 354 EUR werden somit gespart.

Im Bundle ist das Folgende enthalten:

Mainspeaker 2x nuBoxx B-30

Centerspeaker nuBoxx B-50

Rearspeaker: 2x nuBoxx BF-10

Subwoofer: nuSub XW-900

AV-Receiver: Yamaha TSR-400, baugleich zum Yamaha RX-V4A

Die nuBoxxen sind in schwarzer Ausführung im Paket enthalten.

Ein gleichermaßen kompaktes wie klangsatarkes Paket im klassischen 5.1-Layout. Der solide aufgebaute Yamaha TST-400 erweist sich als modern ausgestattet und verfügt beispielsweise über Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect und MusicCast Multi-Room-Audio. Er besitzt vier HDMI-Eingänge und einen Ausgang, 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR10 + sowie spezielle Spielefunktion (ALLM, VRR, QMS, QFT) werden unterstützt (u.U. über Firmware-Update). Integriert ist eine Sprachsteuerung mit Alexa- und Google Assistant-Geräten. Dank des CINEMA DSP 3D Prozessors sind hochwertige Soundmodi mit an Bord. YPAO ist für die Lautsprecher-Einmessung und den Room-EQ zuständig. Die nuBoxx-Lautsprecher überzeugen durch eine untadelige Klarheit bei der Wiedergabe und zeigen sich auch bei erhöhtem Pegel souverän. Der nuSUB XW-900 steht für ein kraftvolles, präzises Bassfundament und ausgezeichneten Tiefgang. Er ist mit Nuberts X-Room-Calibration ausgestattet, die den Bassbereich analysiert und anschließend gezielt anpasst. Die Folge - ein klarer, druckvoller Bass ohne störendes Dröhnen.

Hier finden Sie das B 30 Movie Set 5.1 Dolby Surround bei Nubert

Bundle 2

Nun ist das zweite Paket an der Reihe: Das nuBoxx B-30 5.1.2 Dolby Atmos Set für 2.730 EUR anstatt 3.214 EUR. Man spart 15 Prozent, das sind nicht weniger als 484 EUR - dafür kann man ein schönes Wellness-Wochenende buchen.

Im Bundle ist das Folgende enthalten:

Mainspeaker: 2x nuBoxx B-30

Centerspeaker:nuBoxx B-50

Rearspeaker: 2x nuBoxx BF-10

Atmosspeaker: 2x nuLine RS-54

Subwoofer: nuSub XW-900

AV-Receiver: Yamaha TSR-700, baugleich zum Yamaha RX-V6A

Die Nubert-Lautsprecher sind in schwarz ausgeführt.

Der Yamaha TSR-700 ist ein kräftig agierender 7.2 AV-Netzwerk-Receiver mit Dolby Atmos, DTS:X und Zone2. Er ist mit unter anderem mit Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect und MusicCast Multi-Room-Audio. Weitere Merkmale umfassen Dolby Atmos® mit Höhenvirtualisierung, sieben HDMI-Eingänge sowie ein HDMI-Ausgang, kompatibel zu 8K/60Hz, 4K / 120Hz, ALLM, VRR, QMS und QFT. An Bord befindet sich die Option zur Sprachsteuerung mit kompatiblen Alexa- und Google Assistant-Geräten.Für die Lautsprecher steht die YPAO ™ Reflected Sound Control (R.S.C.) Klangoptimierung bereit. Unser Herz schlägt für dieses Ensemble, denn wer einmal Dolby Atmos oder DTS:X--Tonspuren angehört hat, wird das durch die Überkopf-Ebene bereitgestellte akustische Plus nicht mehr missen. Ein sehr interessantes Komplett-Paket, das zum sehr günstigen Preis bereits echtes Kino-Feeling in den eigenen vier Wänden verspricht - und das Versprechen hält.

Hier finden Sie das nuBoxx B-30 5.1.2 Dolby Atmos Set

Bundle 3

Erfreuliche 13 Prozent lassen sich beim Bundle Nummer 3 sparen. Das nuBoxx B-70 Movie Set 5.1 Dolby Surround kommt für 4.680 EUR anstatt für 5.384 EUR ins Haus, was 704 EUR Ersparnis bedeutet.

Folgende Komponenten sind im Bundle enthalten, die Lautsprecher werden in schwarzer Variante ausgeliefert:

Mainspeaker: 2x nuBoxx B-70

Centerspeaker nuBoxx B-50

Rearspeaker: 2x nuBoxx BF-10

Subwoofer: nuSub XW-1200

AV-Receiver: Yamaha RX-A6A

Nun wird es pegelfest - und zwar in jeder Hinsicht. Bei diesem Set in klassischer 5.1 Konfiguration schiebt im Bassbereich der mächtige nuSub XW-1200 mit enormer Kraft an, während die beiden recht großen Standlautsprecher nuBoxx B-70 die Performance des Yamaha RX-A6A bestechend gut umsetzen. Dank des Yamaha-AV-Netzwerk-Receivers, der zum Yamaha TSR-700 (Fachhandelsmodell) baugleich ist, kann man sein Ensemble später sogar noch erweitern, da der kräftige Yamaha über sieben Endstufen verfügt. Natürlich gehören auch Decoder für Dolby Atmos, DTS:X, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio zum Angebot, ebenso Streaming/Multiroom mit Yamaha MusicCast und das YPAO Lautsprechereinmess-System mit Room EQ-Funktion.

Hier geht es zum nuBoxx B-70 Movie Set 5.1 Dolby Surround

Bundle 4

Als logische Konsequenz aus Bundle 3 folgt nun Bundle 4 mit den identischen Bestandteilen, aber zusätzlich mit 2 x RS54 für eine realistische 3D-Audio-Wiedergabe: Das nuBoxx B-70 Movie Set 5.1.2 Dolby Atmos bringt sich in Stellung. Man spart 15 Prozent und bezahlt 5.150 EUR anstatt 6.054 EUR, das entspricht einer Ersparnis von 914 EUR.

Das Bundle setzt sich wie folgt zusammen:

Mainspeaker: 2x nuBoxx B-70 Farbe: Schwarz

nuBoxx B-70 Farbe: Schwarz Centerspeaker: nuBoxx B-50 Farbe: Schwarz

Rearspeaker: 2x nuBoxx BF-10 Farbe: Schwarz

nuBoxx BF-10 Farbe: Schwarz Atmosspeaker: 2x nuLine RS-54 Farbe: Mehrschichtlack Schwarz

nuLine RS-54 Farbe: Mehrschichtlack Schwarz Subwoofer: nuSub XW-1200 Farbe: Schwarz

AV-Receiver: Yamaha RX-A6A Farbe: Schwarz Mit diesem Paket gibt es leistungsstarke Mehrkanal-Akustik inklusive 3D-Audio auch für größere Lokalitäten. Der nuSub XW-1200 hat keinerlei Probleme, auch im Hörraum, der gut 30 Quadratmeter misst, im tieffrequenten Bereich für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Yamaha RV-X6A versorgt die passiven nuBoxxen dank seiner sieben Endstufen souverän mit Leistung. Dank des YPAO-Einmesssystems mit R.S.C werden störende Einflüsse der Raumakustik wirkungsvoll minimiert. Zudem ist der RX-V6A dank MusicCast für flexible Multiroom- und Streaming-Optionen offen.

Hier geht es zum nuBoxx B-70 Movie Set 5.1.2 Dolby Atmos

Special: Carsten Rampacher

Bilder:Nubert

Datum: 10. März 2026