SPECIAL: Neuer Musikserver L2 und Streamer D3 von Lumin

Für ein qualitativ hochwertiges und ebenso völlig unkompliziertes Streaming-Erlebnis wartet der audiophile Hersteller Lumin mit zwei neuen Komponenten auf. Basierend auf dem Erfolg des D2 will man mit dem neuen Lumin D3 allen anspruchsvollen Musikenthusiasten den perfekten Einstieg in die Streaming-Welt ermöglichen. Sabre DAC-Technologie, ein leistungsstarker Prozessor und Streaming-Flexibilität sollen im wahlweise in schwarz oder silber erhältlichen Aluminiumgehäuse stecken. Als perfekte Ergänzung soll sich dabei der ebenfalls neue Lumin L2 Musikserver erweisen. Keinerlei Konfiguration soll die Komponente erfordern und das Abrufen hochauflösender Musik völlig komfortabel gestalten.

Lumin D3

Lumin D3 als Streaming-Multitalent

Gegenüber dem D2 soll der neue Lumin D3, der neben einer vollumfänglichen analogen und digitalen Schnittstellenausstattung auch mit einer besonders hochwertigen Leedh Lautstärkeregelung ausgestattet ist, eine Reihe von Verbesserungen mitbringen. Die wichtigste Neuerung ist die Integration des neuesten Prozessors, der die Wiedergabe von DSD256 mit einer Auflösung von 2,8MHz und 1 Bit ermöglicht. Weitere Optimierungen umfassen die interne Stromversorgung und eine Überarbeitung des Platinenlayouts.

Ansicht von schräg oben

Typische bewährte Features, die Lumin-Produkte auszeichnen, bringt der neue D3 ebenfalls mit. Darunter ein vollsymmetrischer Aufbau mit XLR-Ausgängen, DSD-Upsampling und Unterstützung für DoP (DSD über PCM). Mit der App, die für iOS und Android erhältlich ist, kann man laut Hersteller komfortabel Browsen und Musik auswählen. Auch AirPlay 2-Support ist gegeben und der D3 unterstützt Tidal Connect. Auch Roon Ready ist die Komponente und UPnP AV steht zur Verfügung.

Lumin D3 innerer Aufbau

Vielseitigkeit in moderner, eleganter Optik

Eine nahtlose Wiedergabe von On-Device-Playlists und eine exzellente Musikpufferung soll der D3 bieten, um ein qualitativ hochwertiges Hörerlebnis ohne Ablenkungen zu ermöglichen. Das Gehäuse ziert eine formschöne Aluminiumfront sowie ein robuster Deckel aus Metall. In klassischem Lumin-Silber oder in Schwarz erhältlich, fügt er sich sehr gut in praktisch jede Wohnumgebung ein. Bei den unterstützten Dateiformaten gibt sich der D3 vielseitig und spielt natürlich die gängigen Formate wie FLAC, ALAC und MP3 ab, aber auch hochauflösendes PCM und DSD256/PCM384 mit 2,8 MHz und 1 Bit.

Audiophiler Musikserver Lumin L2

Lumin L2

Lumin sieht im neuen Musikserver L2 den perfekten Partner für den Streamer, um die eigene Musiksammlung optimal zu verwalten. Hinter der mühelosen Bedienung sollen sich fortschrittliche Funktionen und hohe Flexibilität verbergen. Der L2 ist mit einem 4-Port-Netzwerk-Switch ausgestattet, der zwei Glasfaser-SFP-Ports und zwei RJ45-Kupfer-Ports mitbringen. Mit den zwei SFP-Schnittstellen für Glasfasernetzwerke kann der L2 das HiFi-System vollständig von möglicherweise störenden Netzwerkgeräuschen isolieren. Besonderheit soll aber hier zweifellos die hohe Benutzerfreundlichkeit sein. Der L2 benötigt keine komplexen Konfigurationen. Hinzugefügte Musiktitel werden per USB oder Netzwerk bereitgestellt und automatisch übertragen.

Lumin L2 mit integrierten Samsung SSDs

Erhältlich ist die Komponente in verschiedenen Konfigurationen. Ganz ohne Laufwerk oder mit schnellen 4TB oder 8TB SSDs. Der Aufpreis für die Komponenten mit Speicherkapazität hat es allerdings in sich.

Rückseite

Ethernet-Switch mit zwei SFP-Ports

Verbindungen innen

Extrem leiste Konstruktion und fortschrittliche Software

Auf dem L2 Musikserver kommt die maßgeschneiderte Lumin-Server-Software zum Einsatz. Stabilität, umfangreiche Tag-Unterstützung und die Möglichkeit für hochauflösendes PCM/DSD sind hier die Highlights. Die Konstruktion des Musikservers soll zudem besonders leise und vibrationsfrei gestaltet worden sein. Verantwortlich ist hierfür u.a. sein robustes CNC-Aluminiumgehäuse, das ebenfalls in den Farben Schwarz und Silber verfügbar ist.

Preise und Verfügbarkeit

Der Streamer Lumin D3 und der Musikserver Lumin L2 sind ab sofort im Handel erhältlich, wahlweise in Schwarz oder LUMIN-Silber. Die Preise lauten:

Lumin D3: 2.590 Euro

Lumin L2 ohne SSD: 3.490 Euro

Lumin L2 mit 4TB SSD: 4.690 Euro

Lumin L2 mit 8TB SSD: 5.890 Euro

Special: Philipp Kind

Bilder: Lumin

Datum: 12.11.2023

Tags: Lumin