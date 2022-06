SPECIAL: Neuer Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer Px7 S2 mit hoch entwickeltem ANC von Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins präsentiert den neuen Px7 S2 Kopfhörer, der für 429 EUR auf den Markt kommen wird. Wir tählen zunächst die Kernmerkmale auf. Diese umfassen neue, schräg in den Ohrmuscheln positionierte Hi-Res-Treiber für eine faszinierend räumliche Klangbühne, ein neues aktives Noise-Cancelling-System für äußerst musikalischen Klang und verbesserte Mikrofonanordnung für eine hervorragende Sprachqualität bei Anrufen sowie ein neues, schlankeres Design mit verbesserter Passform, hochwertigeren Materialien und erstklassigem Tragekomfort – Dank Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff auch bei langen Hörsessions. Einrichtung und Feinabstimmungerfolgen über die Bowers & Wilkins Music App, z. B. Anpassung von Höhen, Bässen und Einschalten/Ausschalten der Geräuschunterdrückung, des Transparenzmodus oder des Tragesensors.

Wenden wir uns nun den Einzelheiten zu.

Mit 40 mm Treibern

Der Px7 S2 basiert auf einer neu entwickelten Akustik-Plattform, deren Fokus auf einer exzellenten Soundqualität bei Hi-Res-Dateien liegt. Das Herzstück bilden hoch entwickelte 40 mm-Treiber, die äußerst impulstreu, detailreich und räumlich aufspielen. Zudem sind sie auch hoch belastbar. Zudem sind die Treiber, wie schon erwähnt, in Schräglage in den Ohrmuscheln positioniert, um an jeder Stelle denselben Abstand zum Ohr des Anwenders sicherzustellen und so eine natürlichere und zugleich räumlich dichtere Klangbühne zu generieren.

Graues Modell

Diese High-Performance-Treiberkonfiguration kombiniert der Px7 S2 mit der Wireless-Technologie aptX™ Adaptive von Qualcomm. So wird die kabellose Musikübertragung von entsprechend kompatiblen Smartphones, Tablets und Computern automatisch optimiert. Darüber hinaus liefert die leistungsstarke, von Bowers & Wilkins entwickelte digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) eine fesselnde Hi-Res-Soundqualität (24 Bit) von entsprechenden Streaming-Diensten wie Tidal, Amazon Music oder Qobuz. USB-C- und 3,5-mm-Kabelverbindungen werden ebenfalls unterstützt. Beide Kabel liegen dem mitgelieferten Etui bei.

Kopfband beim blauen Modell

Kopfband beim schwarzen Modell

Mit enormem Aufwand haben die Ingenieure von Bowers & Wilkins die Noise-Cancelling-Leistung des Px7 S2 weiter verbessert. Diese unterdrückt unerwünschte Störgeräusche, ohne die Musikqualität zu beeinträchtigen - versprechen die Briten. Sechs weiterentwickelte, leistungsstarke Mikrofone arbeiten Hand in Hand, um optimale Ergebnisse zu liefern: Zwei messen die Ausgangsleistung jedes Treibers, zwei reagieren auf Umgebungsgeräusche und zwei sorgen mithilfe verbesserter Rauschunterdrückung für eine klare Sprachqualität im Verlauf eines Telefonats. Durch die penibel genaue Positionierung und Ausrichtung der Mikrofone wird zudem selbst in lauten Umgebungen eine enorme Performance erzielt.

Bedienelemente an der Ohrmuschel

Sehr elegant bis ins Detail, hier die blaue Variante

B&W verspricht: Der Px7 S2 stellt einen Meilenstein in puncto Benutzerfreundlichkeit dar und lässt sich direkt mit der Bowers & Wilkins Music App steuern. Die App ermöglicht es, den Px7 S2 mit einem mobilen Gerät zu koppeln, den Klang anzupassen, den Tragesensor sowie Noise-Cancelling und den Transparenzmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, um mehr oder weniger Geräusche der Außenwelt wahrzunehmen und den Akkustand im Auge zu behalten. Durch ein künftiges Funktions-Upgrade werden Anwender in der Lage sein, ihre Musik direkt von der Music App auf ihren Px7 S2 zu streamen.

Bedienelemente an den Ohrmuscheln sorgen für eine komfortable Steuerung auch ohne App. Außerdem ist es möglich, den Sprachassistenten des Smartphones mit einem Fingertipp zu aktivieren. Die Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden ist gut, aber nicht Maßstäbe setzend. Muss man zwischendurch aufladen, sorgt eine 15-minütige Schnellladung für weitere sieben Stunden Laufzeit.

Feine Material-Kombination

Hoher Tragekomfort

Der Px7 S2 ist in den drei Farbvarianten Grau, Blau und Schwarz mit jeweils passenden Details erhältlich. Die völlig neue Konstruktion ist auf erstklassigen Langzeit-Tragekomfort ausgelegt und schlanker sowie leichter als das Vorgängermodell. Die edlen Ohrpolster mit optimiertem Memory-Schaumstoff umschließen und polstern die Ohren optimal und sind selbst bei langen Hörsessions angenehm zu tragen.

Stephanie Willems, Brand President von Bowers & Wilkins, kommentiert die Markteinführung wie folgt: „Ich bin unglaublich stolz auf unseren neuen Px7 S2. Er ist sehr bequem zu tragen, sieht toll aus und klingt großartig. Der perfekte Begleiter, um auch unterwegs in den Genuss von True Sound zu kommen.“

Demnächst erhältlich: Der neue Px8

Der Px7 S2 ist nicht das einzige Kopfhörermodell, das Bowers & Wilkins 2022 auf den Markt bringt. Auch die Einführung des neuen Flaggschiff-Modells Px8 (UVP 599 EUR) steht für dieses Jahr noch auf dem Programm. Mit diesem kompromisslosen Wireless-Modell der Referenzklasse wird Bowers & Wilkins neue Maßstäbe in puncto Premium-Design, Luxusmaterialien und Audio-Performance setzen.

Px7 S2

Wireless-Kopfhörer mit aktivem Noise-Cancelling

Einrichtung und Steuerung mit der Bowers & Wilkins Music App

Akkulaufzeit von 30 Stunden

USB-C- und 3,5-mm-Kabel in Lieferung enthalten

In Grau, Blau und Schwarz verfügbar

Ab Juli zum Preis von 429 EUR bei ausgewählten Fachhändlern sowie auf der Website von Bowers & Wilkins erhältlich

