SPECIAL: Neue True Wireless In-Ears mit aktivem Noise-Cancelling und IPX7 von JBL

JBL konnte in den letzten Monaten mit verschiedenen True Wireless-Kopfhörern mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen, jetzt wurden im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz auf der IFA 2020 drei neue Modelle präsentiert. Der JBL FREE NC+ und der JBL Reflect MINI TWS sind mit aktivem Noise-Cancelling ausgestattet, außerdem gibt es ein Update des beliebten JBL Tune 220TWS - den Tune 225TWS.

„Wir führen eine Reihe neuer True Wireless-Kopfhörer ein, die den kraftvollen Sound und das markante Design von JBL mit innovativen Funktionen kombinieren“, erklärt Dave Rogers, Präsident der HARMAN Lifestyle Division. „Aktives Noise-Cancelling und IPX7-Schweiß- und Wasserfestigkeit erhöhen die Einsatzmöglichkeiten und die Leistung der Ohrhörer erheblich. Deshalb freuen wir uns, unsere TWS- Ohrhörer mit diesen Funktionen ausstatten zu können. Außerdem stellen wir unsere neue Dual Connect + Sync-Technologie vor. Beim Öffnen der Box verbinden sich die Kopfhörer automatisch mit dem Gerät. Jeder Ohrhörer verbindet sich dabei sofort und unabhängig voneinander, sodass Anrufe mit beiden Seiten angenommen werden könne. Außerdem lassen sich links und rechts spezielle Funktionen zuweisen.“

JBL Live FREE NC+

Den Anfang macht der JBL Live FREE NC+, der mit einer kombinierten Akkuleistung von bis zu 21 Stunden, bei aktiviertem Noise-Cancelling, aufwartet. Kombiniert bedeutet, dass der Großteil des gespeicherten Stroms im Ladecase bereitsteht, alleine schaffen die Kopfhörer aber überaus solide 7 Stunden. Die Box ist Qi-kompatibel und kann somit auch recht flink geladen werden. Über die integrierte Touch-Steuerung kann man per Push-to-Talk die Sprachassistenten Google Assistant oder Amazon Alexa starten, als weiteres wichtiges Ausstattungsmerkmal ist IPX7 zu nennen, die Live FREE NC+ sind somit wasserdicht und schweißresistent.

Neben dem aktiven Noise-Cancelling unterstützen die JBL True Wireles In-Ears die Smart Ambient-Technologie, um laute Hintergrundgeräusche z.B. beim Joggen wahrnehmen oder sich mit Freunden unterhalten zu können. Der linke und rechte Ohrhöhrer kann unabhängig voneinander für Anrufe und Musik verwendet werden und bereits beim Aufklappen der Box erfolgt die automatische Kopplung mit den In-Ears.

Reflect MINI TWS

Im Case

Die JBL Reflect MINI TWS eignen sich hervorragend für Sportaktivitäten und Training. IPX7-Zertifizierung, ein komfortables Ohrhörerdesign und bis zu 7 Stunden Musikwiedergabe in dezenter, kompakter Form machen die In-Ears laut JBL zum perfekten Sportfkopfhörer, eignen sich aber wohl ebenso gut für Reisen und den Arbeitsalltag. In Kombination mit dem Ladecase, das mit USB-C ausgestattet ist, kommt man auch hier auf eine kombinierte Wiedergabezeit von 21 Stunden. Schon beim Aufklappen der Box werden die In-Ears automatisch mit dem bekannten Bluetooth-Gerät gekoppelt. Auch hier ist die Smart Ambient-Technologie integriert und die Kompatibilität mit den Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa gegeben.

Die JBL Reflect MINI TWS sind ab Oktober in Schwarz, Weiß und Blau (reflektierende Farben) zur UVP von 99,99 Euro erhältlich.

JBL Tune 225TWS

In Weiß

Blaues Modell

Mit den JBL Tune 225TWS kündigt JBL den Nachfolger der Tune 220TWS an und versieht die In-Ears mit neuen, zusätzlichen Funktionen. Dazu gehört eine längere Akkulaufzeit sowie ein laut Hersteller optimierter Sound. Der "JBL Pure Bass Sound" soll mit einem 12mm großen Dynamiktreiber realisiert werden. Die Akkulaufzeit beträgt fünf Stunden und bis zu 25 Stunden in Kombination mit der USB-C-Ladebox. Wie bei den anderen beiden Modellen können der linke und rechte Ohrhörer unabhängig voneinander für Musik und Anrufe verwendet werden, auch Stereo-Anrufe per Freisprechfunktion sind hier möglich.

Die JBL Tune 225TWS kommen im Oktober 2020 in den Farben Schwarz, Weiß, Pink, Blau, Grau und Goldrose in den Handel. Die offizielle UVP liegt bei 99,99 EUR bzw. 129 CHF.

Anzeige

Special: Philipp Kind

Bilder: JBL

Datum: 04.09.2020

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.

Tags: JBL