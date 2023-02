SPECIAL: Neue Creator Einbaulautsprecher und neue Custom-Install-Verstärker von Monitor Audio

Neue Lautsprecher mit fortschrittlichen Technologien und intelligenten Funktionen für Installer kündigt Monitor Audio im Rahmen der ISE 2023 an. Für eine unkomplizierte Auswahl für den Kunden und flexible Systemgestaltung sind die neuen Komponenten in ein einfaches, innovatives Stufenkonzept eingeteilt. Dieser neue Ansatz im Bereich der Custom Installation soll hochwertigen Klang und Klarheit mit einer umfangreichen und sauber definierten Palette an hochleistungsfähigen Wand- und Deckenlautsprechern bieten. Auch von klanglich neuen Maßstäben spricht der Hersteller.

Die neue Creator-Serie umfasst ingesamt 19 Modelle, davon 14 Deckeneinbau- und fünf Wandeinbaulautsprecher. Diese Komponenten sind in drei eindeutig definierten Stufen unterteilt, von denen jede ein höheres Leistungsniveau und zusätzliche Funktionen gegenüber der kleineren Stufe bietet. Bereits lange vor der Einführung hat Monitor Audio im Rahmen des Partnerprogramms (MAPP - Monitor Audio Partner Programme) umfangreiches Feedback von einem breiten Netzwerk an Installateuren gesammelt und analysiert. Aufs Wesentliche reduzierte und optimierte Technologien, Bezeichnungen, Anwendungsmöglichkeiten und Lösungen sollen den gesamten Prozess der Produktauswahl sowohl für den Kunden als auch den Installateur wesentlich vereinfachen. Klanglich entsprechen die Lautsprecher aus dem Custom-Install-Segment wieder den "klassischen" Lautsprecherserien Bronze 6G, Silver 7G und Platinum 3G.

Monitor Audio Creator Serie C2M

Rückseite C2M-TX

Von einer besonders attraktiven Innovation spricht Monitor Audio bei der Verwendung des zum Patent angemeldeten "Quik-Link"-Terminals, das eine besonders schnelle Installation ermöglicht. Mit Quik-Link kann das Kabelterminal vom Lautsprecher entfernt werden, um die Lautsprecherkabel daran anzuschließen. Sobald der Lautsprecher selbst dann im dafür vorgesehenen Ausschnitt montiert ist, kann der Quik-Link an den Anschlusspunkt des Lautsprechers herangeführt werden und rastet magnetisch ein. Ein weiteres Merkmal ist "Tri Grip II", eine Weiterentwicklung des Dogleg-Mechanismus, der nun wesentlich stabiler und zuverlässiger als die vorherige Generation ist. Der Tri Grip II vereinfacht das Herausnehmen der Lautsprecher enorm. Dazu sorgen bei den vier Controlled Performance (CP)-Modellen der Creator-Serie integrierte Backboxen für eine unkomplizierte Installation und einen kontrollierten, authentischen Klang - laut Monitor Audio selbst bei schwierigsten Anwendungen und Umgebungen.

Creator-Serie C1L

Bei der Creator-Serie kommen auch akustische Innovationen zum Einsatz, die Monitor Audio traditionell in den hochwertigen HiFi-Lautsprechern einsetzt. Die mittleren und großen Deckeneinbaulautsprecher verfügen über die identischen Montageausschnitte, die Treibergröße konnte allerdings von 6,5" auf 7" und von 8" auf 9" erhöht werden. Zwangsläufig wird so ein besseres, kraftvolleres Klangbild erzielt. Die Treibertechnologie wählt der Hersteller in jeder Stufe sorgfältig aus: C-CAM-Hochtöner und Tief-/Mitteltöner in Stufe 1, RST II-Mitteltöner und -Tieftöner in Stufe 2 sowie RST II-Mitteltöner und RDT III-Tieftöner in Stufe 3. Das Stufe 3-Einbaumodell ist darüber hinaus mit einem MPD II-Hochtöner ausgestattet, der auf der THX Ultra-zertifizierten Heimkinoserie Cinergy basiert.

Rückseite C3L

Die drei Stufen untergliedern sich folgendermaßen:

Stufe 1:

Hier spricht man den Budgetkunden an. Ein Sortiment an Decken- und Wandeinbaulautsprecher für einfachere, kostengünstige Installationen. Hier steht eine solide akustische Performance und einfaches Handling im Vordergrund. Alle Stufe 1-Lautsprecher sind 2-Wege-Konzepte mit C-CAM-Tief-/Mitteltöner und C-CAM-Hochtöner mit Uniform Dispersion Waveguide I.

Stufe 2:

Auch bei der Stufe 2 handelt es sich um 2-Wege-Konzepte mit RST II-Tief-/-Mitteltönern, die auf der exzellenten Silver 7G-Serie basieren. Als Hochtöner, wie erwähnt, wiederum C-CAM-Töner, allerdings mit Uniform Dispersion Waveguide II. Stufe 2 bietet zudem weitere Features für mehr Flexibilität bei der Positionierung der Lautsprecher. Hier kann man Grenzflächenkorrekturen und eine Hochtonabsenkung bzw. Hochtonverstärkung vornehmen. Die akustische Performance sieht der Hersteller klar über der Leistungsfähigkeit der Komponenten von Stufe 2. Als Teil der optimierten Flexibilität der Stufe 2-Deckeneinbaulautsprecher kombiniert der neue T2X die Modelle T2 und FX der früheren Generation in einem einzelnen, vielseitigen Lautsprecher. Er kann in den Modi "Cinema Mono FX" als Bipol, "Mono Wide Dispersion" als Dipol und "Single Stereo" betrieben werden.

Monitor Audio C3M

Stufe 3:

In Stufe 3 kommen als Deckeneinbaulautsprecher 3-Wege-Konzepte mit RDT III-Tieftönern zum Einsatz, die auf der neuen Platinum 3G-Serie fundieren. Die Inverted Dual Concentric II-Koaxialtreiberanordnung für den Mittel- und Hochtonbereich wurde komplett neu entwickelt und ist mit einer größeren Schwingspule ausgestattet, um den Uniform Dispersion Waveguide II zur Lenkung der Hochtonabstrahlung verwenden zu können. Als Punktschallquelle soll er für eine besonders außergewöhnlich große Bühne im Raum sorgen.

Das Modell C3L-A bietet einen Inverted Dual Concentric II mit festem Winkel für einen fokussierten klang und bietet sich perfekt als LCR-Montage in der Decke an. Der feste Winkel von 25 Grad garantiert maximale Linearität des Lautsprechers trotz der sehr breiten Abstrahlung.

Der Wandeinbaulautsprecher W3M der Stufe 3 ist ebenfalls ein 3-Wege-Konzept. Hier fußen die Technologien auf der THX Ultra-zertifizierten Cinergy-Serie. Integriert ist hier ein RST II-Mitteltöner und ein MPD II-Hochtöner, der zwischen zwei RDT III-Tieftönern angeordnet ist. Das IDC II Koaxial-Mittel-Hochton-Treiber-Array ist winkelbar und befindet sich in der akustischen Mitte des Lautsprechers.

Zusätzlich zur hohen akustischen Kompetenz der Komponenten mit enormer Bassperformance verfügt die dritte Stufe wiederum über zusätzliche Features für einen größeren Positionsspielraum. Darunter die Grenzflächenkorrektur und eine mögliche Anhebung bzw. Absenkung der mittleren und hohen Frequenzen. Monitor Audio sieht hier "unauffällige, leistungsstarke Lautsprecher mit echtem HiFi-Anspruch.

W1M Wandeinbaulautsprecher

Rückseite (W2M)

Designphilosophie

Die Creator-Serie basiert auf einer Forschungs- und Entwicklungsphilosophie, die ein Gleichgewicht zwischen Design und Technologie anstrebt. Weder das eine, noch das andere darf überwiegen, aber beide spielen eine zentrale Rolle bei der Erfüllung des Versprechens der musikalischen Neutralität und akustischen Transparenz von Monitor Audio.

Hauptmerkmale der Monitor Audio Custom Install-Lautsprecher in der Kurz-Übersicht:

Quik Link-Terminal für besonders einfache, schnelle Installation

Tri-Grip II für vereinfachte Montage und Demontage der Lautsprecher

Simpler, stufenbasierter Ansatz lässt keine Fragen offen

Drei klar definierte Größen für den Montageausschnitt (klein 5", mittel 7", groß 9"

Alle neuen Wandeinbaumodelle entsprechen der "mittleren" Ausschnitt- größe und liegen zwischen den bestehenden kleinen und großen Modellen

Die 2. Generation der MPD II-Hochtöner in den Modellen der Stufe 3 reduziert Verzerrungen, glättet den Frequenzgang und soll zu einem breiteren, klareren, ausgewogeneren und realistischeren Klang führen

Die Membranen der Rigid Diaphragm Technology III (RDT III) spielen laut Hersteller auch bei extremen Pegeln kontrolliert und präzise und sorgen somit für eine akkurate, naturgetreue Klangbalance mit extrem niedrigen Verzerrungen.

Die Rigid Surface Technology II (RST II) erhöht die Konusstabilität erheblich und soll so für ein optimales Abstrahlverhalten unter allen Bedingungen sorgen

Inverted Dual Concentric II (IDC II) Mittelton-Array (in Stufe 3) für eine breitere, realistischere Bühnendarstellung

Alle Produkte der Creator-Serie werden in zu 100 % recycelbarer Verpackung geliefert.

W3M Frontansicht

W3M Rückseite

Die Creator Serie ist voraussichtlich ab Sommer 2023 erhältlich, auf der Website von Monitor Audio kann man sich ebenfalls bereits ein Bild machen: https://www.monitoraudio.com/en/architectural-speakers/

Die Preise lauten wie folgt (Änderungen möglich):

Creator-Serie C1S Deckeneinbau Klein: 349 Euro

Creator-Serie C1M Deckeneinbau Medium: 419 Euro

Creator-Serie C1L Deckeneinbau Groß: 499 Euro

Creator-Serie C2S Deckeneinbau Klein: 499 Euro

Creator-Serie C2M Deckeneinbau Medium: 549 Euro

Creator-Serie C2L Deckeneinbau Groß: 619 Euro

Creator-Serie C2M-CP Deckeneinbau Medium: 619 Euro

Creator-Serie C2L-CP Deckeneinbau Groß: 699 Euro

Creator-Serie C2M-T2X Deckeneinbau Medium: 499 Euro

Creator-Serie C2L-T2X Deckeneinbau Groß: 549 Euro

Creator-Serie C3M Deckeneinbau Groß: 899 Euro

Creator-Serie C3L Deckeneinbau Groß: 1049 Euro

Creator-Serie C3L-A Deckeneinbau Groß: 1319 Euro

Creator-Serie C3L-CP Deckeneinbau Groß: 1199 Euro

Creator-Serie W1M-E Wandeinbau Medium: 399 Euro

Creator-Serie W1M Wandeinbau Medium 549 Euro

Creator-Serie W2M Wandeinbau Medium: 799 Euro

Creator-Serie W2M-CP Wandeinbau Medium: 1099 euro

Creator-Serie W3M Wandeinbau Medium: 1399 Euro

Monitor Audio Custom-Install-Verstärker

Passend zur neuen Creator-Serie bringt Monitor Audio vier neue leistungsstarke Custom-Install-Verstärker auf den Markt. Die Geräte sollen exzellente Klangqualität mit intelligenten Features wie ein konfigurierbarer DSP, Netzwerk- und Wireless-Konnektivität, intuitive Webkonfiguration und Power-Sharing-Technologie zusammenbringen. Dazu soll es eine hohe Verarbeitungsqualität, Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit, intuitive Funktionalität und eine einfache Einrichtung geben.

Alle vier Neuzugänge sind mit Netzwerk- und WiFi-Konnektivität ausgestattet. Installateure können bereits vor dem Anschluss an ein Netzwerk eine Feinabstimmung des DSP und sonstige individuelle Einstellungen vornehmen können. Die DSP-Config ist bei allen Modellen verfügbar und gewährleistet, dass die EQ-Einstellungen perfekt mit den ausgewählten Monitor Audio Einbaulautsprechern harmonieren. Die Geräte sind vollständig anpassbar, um selbst für anspruchsvollste Innen- oder auch Außenumgebungen gerüstet zu sein.

Neu ist ein Web-Konfigurator, der die grundsätzlich simple Installation und Einrichtung nochmals vereinfachen soll und stellt zudem sicher, dass die Verstärker problemlos in die wichtigsten Heimautomations- und Steuerungssysteme wie Crestron Home, Crestron, RTI und Control4 integriert werden können. Für weitere kundenspezifische Anforderungen ist auch eine vollständige API verfügbar.

Monitor Audio IA60-4

Rückseite

Die vier neuen Modelle sind mit der Powersharing-Technologie mit Hochspannungsschienen ausgestattet. Damit wird es einer einzelnen Endstufe ermöglicht, die volle Ausgangsleistung des Gesamtsystems abzuliefern. Kanäle für nieder- und hochohmige 4- und 8-Ohm-Lautsprecher müssen nicht gebrückt werden, um die höchste Leistung zu erbringen. Alle vier Modelle bringen zudem 70- und 100-V-Unterstützung mit und können auch in Garten- und Outdoor-Systemen optimale Leistung liefern.

Durch die hohe Leistungsperformance können laut Monitor Audio mehr Kanäle auf weniger Raum als je zuvor untergebracht werden. Die Gesamtabmessungen der Komponenten bleibt so kleiner, was die Integration zusätzlich vereinfacht. Thermisch optimierte Class-D-Verstärker sind für ein kleineres Gehäuseprofil, kühleren Betrieb und realistischen Klang an Bord.

Die vier Verstärker in der Übersicht:

Der IA60-4 ist ein leistungsfähiger 4-Kanal-Verstärker, ideal für Zwei-Zonen-Stereo-Anwendungen, Höhenkanäle im Atmos-Betrieb oder kleine Gartensysteme. Er hat eine 1U-Halbrack-Breite, die über die enormen Leistungsreserven hinwegtäuscht. Er bietet 4 Kanäle mit jeweils 60 Watt oder 2 Kanäle mit je 125 Watt. Via Power-Sharing kann er auf einem einzelnen Kanal 250 Watt Leistung abliefern.

IA125-4

Rückseite

Der IA125-4 kommt ebenfalls im 1U-Format daher und bringt noch mehr Leistung auf die Straße. An vier Kanälen liefert er bis zu 125 Watt ab oder an 2 Kanälen 250 Watt. Er eignet sich für größere Zwei-Zonen-Stereoanwendungen und Höhenkanäle in anspruchsvollen Heimkinosystemen, die mehr Leistung benötigen. Auch er kann im Powersharing-Modus (2 x 250 Watt) eingesetzt werden und eignet sich ideal für den Antrieb der THX-zertifizierten Cinergy 100-Lautsprecher. Hervorragend arbeitet er dem Hersteller nach auch mit dem Monitor Audio Custom Install Streamer IMS-4 zusammen, der mit BluOS ausgestattet ist und den Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste (Spotify, Tidal, Deezer, Internetradio sowie Highres-Audio aus dem Netzwerk) ermöglicht.

IA750-2

Rückseite

IA750-4

Rückseite

IA750-2 und IA750-4 stehen bereit, wenn der identische Funktionsumfang wie bei den vorher genannten Modellen, aber noch mehr Performance und Leistung benötigt wird. Bei beiden handelt es sich um 2U hohe Modelle, die für größere Installation Indoor wie Outdoor mit 70/100V Line-In sowie für Subwoofer-Installationen vorgesehen sind. Fortschrittliche DSP-Features und vorkonfigurierte Lautsprecherprofile sind hier an Bord. Auch hier sieht Monitor Audio eine perfekte Kombinationsmöglichkeit mit der THX Ultra-zertifizierten Cinergy-Heimkino-Serie.

Für eine unproblematische Installation ist erweitertes Zubehör für die Verstärker erhältlich, das die Installation in Racks, an Wänden oder auf klassischen Möbeln ermöglicht.

Die Hauptmerkmale laut Monitor Audio in der Kurzübersicht:

Vier neue, leistungsfähige Verstärker: IA60-4, IA125-4, IA750-2 und IA750-4

Optimierte, anpassbare DSP- und vorab integrierte Monitor Audio- optimierte DSP-Einstellungen (für ausgewählte Modelle) bedeuten, dass die Systeme ganz einfach für den besten Klang konfiguriert werden können

Ein intuitives Webkonfigurations-Tool ermöglicht eine einfache und bequeme Einrichtung und funktioniert mit allen gängigen Webbrowsern, um den Zugriff von jeder Plattform aus zu ermöglichen.

Die Einrichtung ist einfach und unkompliziert mit einer Vielzahl an zusätzlichen Optionen, die auf Knopfdruck zur Verfügung stehen

Endstufen mit höherer Leistungsdichte ermöglichen es, mehr Kanäle auf kleinerem Raum als je zuvor unterzubringen, und mit aktiver Kühlung bleiben die Gesamtabmessungen überschaubar und praktisch

Power-Sharing-Technologie ermöglicht flexible Leistung über alle Kanäle

Die Class-D-Verstärkung sorgt für kraftvollen, präzisen und naturgetreuen Klang in den unterschiedlichsten und anspruchsvollsten Umgebungen

Alle Modelle verfügen über eine Reihe von Eingängen, von digitalen Ein- und Ausgängen bis hin zu symmetrischen und unsymmetrischen Eingängen, was eine größere Flexibilität bei Verkabelung und Ansteuerung ermöglicht

Alle vier Verstärkermodelle können hoch- und niederohmige Lautsprecher mit 4 und 8 Ohm über 70- oder 100-Volt-Leitungen ansteuern

Eingebaute Netzwerk- und Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht die einfache Integration in intelligente Heimautomationssysteme

Die neuen Custom-Installation-Verstärker sind planmäßig ab März 2023 zu folgenden Preisen verfügbar:

IA60-4: 1.349 Euro UVP/Stück

IA125-4: 1.999 Euro UVP/Stück

IA750-2: 2.649 Euro UVP/Stück

IA750-4: 3.999 Euro UVP/Stück

Zubehör:

Rack Mount: 60 Euro

Wall/Desk: 60 Euro UVP/Stück

Special: Philipp Kind

Bilder: Monitor Audio

Datum: 13.02.2023

