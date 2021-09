SPECIAL: Neue AV-Komponenten mit Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D und HDMI 2.1 von JBL Synthesis

Bereit zu Beginn des Jahres hat JBL Synthesis ein HDMI 2.1-Upgrade-Programm für den bestehenden SDP-55 Surround-Prozessor und den SDR-35 AV-Receiver angekündigt. Im Dezember 2021 soll der globale Rollout über das autorisierte Händlernetzwerk von Harman Luxury hierfür stattfinden, Preise gibt es noch nicht, sollen aber im November bekanntgegeben werden. Dabei wird die vorhandene HDMI 2.0-Karte durch ein neues HDMI 2.1-Chipsetz ersetzt. Alle Ein- und Ausgänge können dann unkomprimierte 8K-Video-Inhalte verarbeiten. Im Anschluss an das Update-Programm soll es im ersten Quartal 2022 mit dem SDP-55 und SDR-35 zwei neue Modelle geben, die bereits werkseitig mit der neuen HDMI 2.1-Videokarte bestückt werden. Hinzu kommt auch ein neuer Subwoofer-Verstärker SDA-1700.

JBL Synthesis SDR-38

SDP-58 und SDR-38 verfügen über sämtliche Features der Vorgänger-Modelle SDP-55 und SDR-35 inklusive 16-Kanal-Unterstützung für Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D. Dazu gehört auch die Dirac Live-Raumkalibrierung inklusive Multi-Subwoofer-Basskontrolle. Auch die DANTE-Konnektivität und IMAX Enhanced-Zertifizierung bringen die Komponenten mit.

Mit dem Subwoofer-Verstärker SDA-1700 präsentiert Harman Luxury eine dritte Komponente, die ausschließlich der Befeuerung des passiven Wandeinbau-Subwoofermoduls SSW-4 dient. Der SDA-1700 verfügt über ein Rack-einbaufähiges Gehäuse für zwei Steckplätze. An der Vorderseite ist der Lautstärkeregler angebracht, hinten gibt es Regler für Frequenzweiche, Phase, Einband-PEQ und Modul-EQ. Der Class D-Verstärker liefert 350 Watt an einen einzelnen SSW-4 oder 700 Watt an ein Paar SSW-4 Subwoofer.

weitere Ansicht des neuen SDR-38

Mit dem 8K-HDMI-2.1-Upgrade, Subwoofer-Verstärker und dem kürzlich erweiterten Sortiment an SCL-Wand- Deckeneinbaulautsprechern sollen weitere Möglichkeiten, individuelle Lösungen für verschiedene Anwendungen anbieten zu können, eröffnet werden.

„Die heute angekündigten Produkte stärken unsere Marke JBL Synthesis weiter und verbessern die Beziehung zu unseren Handelspartnern auf der ganzen Welt ", sagte Jim Garrett, Senior Director, Product Strategy and Planning, HARMAN Luxury Audio. „Dank unserem erweiterten Portfolio an Best-in-Class-Produkten, patentierten Technologien und der Fähigkeit, unsere Systeme für nahezu jedes Budget und jede Raumgröße zu skalieren, können Händler und Kunden gleichermaßen sicher sein, dass sie die beste Leistung für ihre individuellen AV-Installationen erhalten."

Alle genannten Produkte sind voraussichtlich ab Q1 2022 verfügbar, Preise sind noch nicht bekannt.

Special: Philipp Kind

Bilder: JBL / Harman Luxury

Datum: 25.09.2021

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: AV-Receiver