SPECIAL: NAD C 3030 und C 3030 S: Preislich attraktive Verstärker im Retro-Look mit moderner Technik

NAD bringt in diesem Jahr die neuen Verstärker C 3030 und C 3030 S auf den Markt: Klassisches Retro-Design wird mit moderner HiFi-Technologie kombiniert.

Die beiden Modelle – das „S“ steht dabei für integriertes Streaming – richten sich an Musikliebhaber, die klassisches HiFi-Design schätzen, aber keine Kompromisse bei moderner Funktionalität und hochwertiger Klangqualität eingehen wollen.

In den 1970er Jahren, in der viel zitierten "goldenen HiFi-Ära", hatte NAD mit dem 3030 ein heißes Eisen im Feuer. Grund genug für den Hersteller, dieses legendäre Modell mit den beiden neuen Vollverstärkern optisch zu zitieren. Spezielle Merkmale umfassen ein kompaktes Gehäuse, eine dunkle Frontplatte, die charakteristischen beleuchteten VU-Meter sowie die haptischen Drucktasten. Sie sind, wie es NAD ausdrückt, "eine Verbeugung vor dem Original, während das Design mühelos in moderne Wohnumgebungen passt."

Im Zentrum der neuen Modelle steht die Verstärkertechnologie: HybridDigital™.

Beide Modelle nutzen die bewährte HybridDigital™-Verstärkerplattform von NAD, die für einen sauberen, dynamischen Klang mit minimalen Verzerrungen bekannt ist und in zahlreichen NAD Verstärkern erfolgreich zum Einsatz kommt. Mit einer Dauerleistung von 50 Watt pro Kanal und einer dynamischen Leistung von über 100 Watt bei Bedarf, treiben die Verstärker der C 3030 Serie eine Vielzahl an Lautsprechern an.

C 3030 S: Das Herzstück für modernes Streaming

Im C 3030 S ist die BluOS-Plattform integriert /Screenshot aus dem Test des NAD M10 V3)

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Während der C 3030 als klassischer Vollverstärker konzipiert wurde, spielt der C 3030 S durch integriertes BluOS™ das System auch die Rolle der modernen Streaming-Zentrale.

C 3030 S als Streaming-Vollverstärker

Er unterstützt alle gängigen Musikdienste, lokale Bibliotheken und bietet Multiroom-Fähigkeiten in High-Res-Qualität (bis zu 24-Bit/192 kHz). Die flexible BluOS-Plattform ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl an Musik-Streamingdiensten. Bei TIDAL, Spotify und Qobuz sind darüber hinaus die Connect-Versionen am Start, sodass man hier den C 3030 S direkt aus der App des Musikstreaming-Anbieters für die Wiedergabe auswählen kann. Zudem beinhaltet die BluOS-Plattform auch Apple AirPlay 2 und die Kompatibilität zu verschiedenen Haussteuerungssystemen. Beim Setup durch die praktische App kann man dem C 3030 S dann auch gleich die passende Hörzone in einem BluOS-Mehrraumverbund zuweisen. Die App bietet darüber hinaus auch praktische Audio-Einstellmöglichkeiten.

Unabhängig von der Streaming-Funktion bieten beide Modelle eine umfassende Ausstattung für den täglichen Gebrauch:

NAD C 3030 von hinten

NAD C 3030 S von hinten, zu erkennen an der RJ45 Ethernet LAN-Schnittstelle links unten

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Der Vinyl-Liebhaber freut sich über den dedizierten MM-Phonoeingang mit präziser RIAA-Entzerrung. Er bringt Schallplatten mit Wärme und Präzision zum Klingen, was wir natürlich in einem dieses Jahr folgenden Test des C 3030 oder C 3030 S auch live überprüfen werden. Möglich ist ferner die nahtlose Zusammenarbeit mit dem Smart-TV, denn dank HDMI eARC bei beiden Modellen lässt sich der Fernsehton bequem über die HiFi-Anlage steuern. Auch Bluetooth mit aptX™ HD, das hochwertiges Streaming direkt vom Smartphone garantiert, steht bei beiden neuen NAD-Modellen in der Ausstattungsliste. Das Anschlussangebot wird durch analoge und digitale Eingänge für CD-Player oder andere Quellen sowie durch einen Subwoofer-Ausgang mit optionalem 80 Hz-Hochpassfilter für ein 2.1-Setup ergänzt.

Nun stellt sich die Frage: Für welche Zielgruppe wurden die C 3030 Modelle entwickelt?

Die neuen Modelle sind sehr gut für den Betrieb zusammen mit einem Plattenspieler geeignet

Zunächst natürlich für den Vinyl-Enthusiasten. Die Kombination aus Retro-Look und leistungsstarker Phonostufe bietet tadellose HiFi-Klangqualität ohne die Kosten eines separaten Phono-Vorverstärkers. Auch hat NAD den designorientierten Musikfan im Blick: Mit einer Breite von nur 35,6 cm und dem markanten Vintage-Look ist der Verstärker ein echtes Lifestyle-Tool, das in jedes Regal passt. Aber auch der Alltags-Hörer wird mit dem C 3030 oder dem C 3030 S glücklich: Ob Streaming, TV-Sound oder CDs – die intuitive Bedienung und flexible Anschlussmöglichkeiten machen die neuen NAD-Modelle zu idealen Partnern für den täglichen Einsatz.

Der C 3030 kommt auf 999 EUR

Interessant sein könnten die NAD-Verstärker aber auch für preisbewusste Audiophile. Basierend auf NADs „Full Disclosure Power“-Philosophie bietet die C 3030 Serie eine enorme Leistungsstärke zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Kurz zum Erbe von NAD (New Acoustic Dimension).

Gegründet wurde die Marke in den 1970er-Jahren von Bjørn Erik Edvardsen und Marty Borish. NAD fokussiert seit jeher das Ziel, hochwertige Klangqualität für nahezu jeden zugänglich zu machen. Der C 3030 und der C 3030 S fühlen sich dieser Tradition verpflichtet: Mit dem klaren Fokus auf Performance, dem Verzicht auf unnötigen Ballast und eine tiefe Verbindung zur Musik, die sich in einer äußerst lebendigen, feingliedrigen Wiedergabe zeigt.

Wichtigste Merkmale auf einen Blick

Leistung: 2 x 50 Watt an 8 Ohm (Hypex UcD HybridDigital™ Verstärkung)

Design: Retro-Gehäuse mit VU-Metern und klassischem NAD-Logo

Streaming: BluOS™ Wireless Multi-Room Plattform (nur C 3030S)

Anschlüsse: HDMI eARC, Phono (MM), Line-In, Optischer Digitaleingang

Bluetooth: Unterstützung für aptX™ HD

Zubehör: Fernbedienung, BT- und WLAN-Antennen im Lieferumfang enthalten

Abmessungen: 365 x 329 x 129 mm

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Verstärker werden zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen und Terminen im deutschen autorisierten Fachhandel erhältlich sein:

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NAD C 3030: 999,- EUR (ab März 2026)

NAD C 3030S: 1.299,- EUR (ab Juni 2026)

Unser Fazit

Kompakte, attraktive und preislich sehr faire Vollverstärker im Retro-Style: NAD hat die Zeichen der Zeit erkannt und bringt zwei neue Modelle mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf den Markt. Besonders interessant wird der leider erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältliche C 3030 S.

Moderne Vollverstärker im ikonischen Retro-Design, die aber auch eine leistungsfähige Phonovorstufe aufweisen - damit punktet NAD

Denn dieser stellt hinsichtlich seines Ausstattungskonzepts genau das dar, was gerade im Trend liegt: Kompakte, mit Liebe zum Detail gestaltete Vollverstärker, die zum einen modernes Streaming und die HDMI-basierte Verbindungsaufnahme zum Smart-TV beherrschen, zum anderen durch die hochwertige Phonovorstufe aber auch sehr gut im Verbund mit einem Plattenspieler verwendet werden können.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: NAD

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 19. Januar 2025