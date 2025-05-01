SPECIAL: Luxman P-100C Kopfhörerverstärker: Handgefertigte Perfektion zum 100-jährigen Jubiläum

Luxman ist eine Legende - von den edlen japanischen Geräten träumten und träumen viele höchst anspruchsvolle HiFi-Liebhaber. Und das Unternehmen hat eine beeindruckende Geschichte, die vor 100 Jahren mit einer Vision startete: Dass Klang ein ganzheitliches Erlebnis sein sollte und nicht nur etwas, was man konventionell "hört". Gegründet wurde die technokratische Marke von Tetsuo Hayakawa, der seine Passion hinsichtlich Technik und Kunst von seinem Vater Uzaburo erbte. Hayakawa machte es möglich, dass Luxman von einem kleinen Radiohersteller zu einer Ikone der Audiowelt wurde.

Und jetzt erobert Luxman mit dem P-100C Kopfhörerverstärker auch die Kopfhörerwelt: In Japan und ganz Asien besitzen äußerst hochwertige Kopfhörer ein extrem hohes Ansehen. Das liegt auch an den speziellen Wohnbedingungen im asiatischen Raum. Oftmals sehr kleine Wohnungen mit dünnen Wänden, der tägliche Pendelverkehr in hoffungslos überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln und eine Kultur der Höflichkeit und Zurückhaltung haben dafür gesorgt, dass das Hören mittels Kopfhörern Hauptbestandteil des Alltags ist - in der U-Bahn, zuhause, in den kleinen Pausen. Beinahe grenzenlose Technikbegeisterung und enorme Ansprüche an die Güte der Akustik – gepflegt von einer ganzen Armada legendärer japanischer Hersteller – sind die treibenden Faktoren hinter einer weltweit einzigartigen Kopfhörerkultur. Diese betrifft nicht nur den Kopfhörer selbst, sondern dessen ganze Welt - gemeint ist damit, dass in Japan eine Haus-HiFi-Anlage der Spitzenklasse gern auch aus einem extrem hochwertigen Kopfhörer und dem perfekt dazu passenden Kopfhörerverstärker besteht. Dann kann man trotz der dünnen, hellhörigen Wände und dem beengten Platz frei, ungestört und auch gerne einmal richtig laut hören und vollkommen abschalten vom hektischen Alltag.

Luxman entwickelte sich exakt in dieser Umgebung und stellt mit dem P-100C ein echtes Meisterwerk vor, das genau den Ansprüchen an höchste technische Qualität gerecht wird: Das erste Modell der neuen Centennial-Serie. Innovationskraft und Handwerkskunst vom Feinsten spielen hier in Perfektion zusammen. Jedes Exemplar des P-100C entsteht in aufwendiger Manufakturarbeit in Japan und verkörpert 100 Jahre audiophile Leidenschaft der Marke Luxman.

Luxman P-100C: 100 Jahre audiophile Spitzenleistung

Der P-100C steht für japanische Premium-Kopfhörerkultur und die 100-jährige Tradition des Hauses Luxman

Der Luxman P-100C ist nicht nur ein weiterer Premium-Kopfhörerverstärker in einem Marktsegment, das für viele Luxus-Anbieter stetig an Bedeutung gewinnt. Das Headphone präsentiert sich als Summe eines Jahrhunderts audiophiler Innovationen. Entwickelt, um Musik bestmöglicher Art und Weise realisieren zu können und aus dem Muskhören ein Erlebnis werden zu lassen, folgt jedes technische und optische Detail des P-100C einer Philosophie, die eine akustische Detailtreue, enorme Dynamik und höchstmögliche Reinheit ebenso fokussiert wie eine Material- und Fertigungsqualität der Extraklasse.

Für die ultimative Akustik im High-End-Kopfhörerbereich ist es möglich, zwei P-100C im Monobetrieb zu koppeln. In dieser Parallel-BTL-Konfiguration arbeitet jeder P-100C als reiner Mono-Verstärker, wobei alle acht LIFES-Verstärkerkanäle gebündelt ihre Kraft freisetzen. Dies führt zu einer nochmals höheren Dynamik, einer 100 Prozent souveränen Kontrolle über jeden Kopfhörer und einer erstklassigen Klarheit selbst bei sehr differenzierten Musikpassagen.

Historie der Luxman Kopfhörerverstärker: ODNF und LIFES

Die Entwicklung der Kopfhörerverstärker des Hauses ist eng mit der firmeneigenen ODNF-Technologie (Only Distortion Negative Feedback) verbunden. Schon vor deutlich mehr als 20 Jahren, im Jahr 2002, schuf Luxman mit dem Modell P-1 einen Meilenstein. Die ODNF-Technologie, die ausschließlich Verzerrungskomponenten rückkoppelt und das Musiksignal praktisch nicht antastet, prägte auch spätere Modelle wie zum Beispiel den renommierten P-750u MARK II.

Front, linker Bereich mit den Kopfhöreranschlüssen

Mit dem P-100C präsentiert Luxman in diesem Jahr die nächste Evolutionsstufe: Das neu entwickelte LIFES (Luxman Integrated Feedback Engine System) ist hier das kennzeichnende Merkmal. Basierend auf den Stärken von ODNF wurden Schaltungen sowie Bauteile von Grund auf neu gestaltet. Aufgrund neu entwickelter Hochleistungs-FETs und langlebiger, hochwertiger Komponenten war es möglich, die Verzerrung gegenüber ODNF zu halbieren und das Signal-Rausch-Verhältnis um über 3 dB zu verbessern. So beseitigt LIFES Verzerrungen fast vollständig und garantiert zugleich die natürliche Lebendigkeit des Musiksignals. Das Resultat: eine gesteigerte Ruhe und eine maximale Souveränität sowie Reinheit im Klangbild, eine konturenreiche Präsentation sämtlicher Instrumente, fein ausgeformte vokale Elemente und eine weiter erhöhte Dynamik sowie eine absolut offene, lebendige akustische Bühne.

Hochentwickelte Lautstärkeregelung LECUA-EX

Rechts auf der Frontblende: Drehregler der hochentwickelten Lautstärkeschaltung

Eine ebenfalls erwähnenswerte Spezialität stellt die neu entwickelte LECUA-EX Schaltung dar. Mehr als 20 Jahre Forschung stellen die Basis dieser extrem präzisen Lautstärkeregelung dar, die besonders bei niedrigen Lautstärken eine Klangreinheit auf Spitzen-Niveau sicherstellt. Das Solid-State-System, versehen mit einem feinfühligen Drehgeber und einem Gewichtsrotationsmechanismus, ermöglicht eine ultrafeine Abstufung in 200 Schritten zu jeweils 0,5 dB.

Ebenso offeriert der LECUA-EX eine dreistufige Empfindlichkeitsumschaltung und eine LR-Balance-Funktion zur nahtlosen Anpassung an eine Vielzahl unterschiedlicher Kopfhörer. Eine große 7-Segment-LED-Anzeige sichert eine präzise, jederzeit reproduzierbare Lautstärkeeinstellung – optimal geeignet für ambitionierte Hörer.

Vierkanalige vollsymmetrische Verstärkerschaltung

Innenleben

Der P-100C besitzt vier identisch aufgebaute, diskrete LIFES-Verstärkerkanäle und bietet höchste Flexibilität für unterschiedlichste Kopfhörerkonfigurationen. Zuerst zu nennen wäre die Balanced Output (BTL-Verbindung). Sie steht für maximale Kanaltrennung, geringere Intermodulationsverzerrung und eine stabile Leistungsabgabe. Der nächste Modus ist der Unbalanced Output (Parallelbetrieb): Hier erfolgt eineVerdopplung der Ausgangsleistung für mehr Antriebskraft. Kennzeichen des "Parallel Unbalanced Mode" sind die getrennte Masseführung für linken und rechten Kanal über 4,4-mm-Pentaconn- und 4-Pin-XLR-Anschlüsse im Sinne einer noch feineren Stereotrennung. Bleibt der "Parallel BTL Balanced Mode" (mit zwei Geräten): Hier notieren wir eine enorme Leistungssteigerung durch Monobetrieb mit insgesamt acht Verstärkerkanälen – für ein kompromissloses Klangerlebnis auf höchstmöglichem Level.

Anschlüsse hinten

Rückseite in der Komplettansicht

Through Out, Control In/Out, Netzkabelanschluss

2 x XLR-Eingänge, Line-RCA (Cinch) Eingang

Handwerkliche Perfektion: Fertigung auf Manufakturbasis

Ein solches Gerät wie der P-100C wird natürlich nicht "von der Stange" gefertigt. Daher entsteht jeder dieser High End-Kopfhörerverstärker in Luxmans japanischer Manufaktur in sorgfältiger Handarbeit. Das besonders resonanzarme Gehäuse, im Loopless-Design gehalten, unterdrückt elektromagnetische Störungen kompromisslos und garantiert so die Integrität des Musiksignals.

Höchste Fertigungsqualität ist eine Selbstverständlichkeit

Die Stromversorgung folgt einem kompromisslosen Konzept: Zwei unabhängige, unter allen Situationen stabile OI-Transformatoren für die linke und rechte Kanalsektion sowie separate Transformatoren für die Steuerkreise ermöglichen eine maximale Stabilität. Acht großzügig dimensionierte Kondensatoren – vier mit 10.000 μF für die Ausgangsstufen und vier mit 3.300 μF für die Treiberstufen – sichern eine unabhängige und kraftvolle Energieversorgung jeden Kanal betreffend.

Ausschließlich ausgewählte High-End-Komponenten wie beispielsweise verlustarme Lautsprecherrelais und sauerstofffreie Kupferkabel, werden eingesetzt. Die spezielle CENTENNIAL-Plakette an der Front des P-100C dokumentiert zusätzlich seine besondere Stellung in der Geschichte Luxmans.

Verfügbarkeit und Preis

Der Luxman P-100C ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 12.990 €.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.luxman-deutschland.de

Special. Carsten Rampacher

Fotos: Luxman/IAD

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 01. Mai 2025