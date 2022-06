SPECIAL: LG OLED evo C2 in limitierter Star Wars-Sonderedition

In Zusammenarbeit mit Lucasfilms präsentiert LG Electronics eine Star Wars-Sonderedition des LG OLED evo C2 in 65 Zoll. Der Star Wars LG OLED evo TV setzt schon bei der Verpackung auf ein unverkennbares Darth Vader Design, aber auch am Fernseher selbst, stößt man regelrecht überall auf das bekannte Thema. Die Benutzeroberfläche ist in Star Wars-Ästhetik gehalten und eine Galerie mit besonderen Star Wars-Inhalten gibt es ebenfalls. Dazu erhält der Mauszeiger, den man mit der Magic Remote-Fernbedienung steuern kann, das Aussehen des typischen Star Wars-Lichtschwerts.

Echtheitszertifikat und weitere Goodies

Im Gallery Mode von LG, der den schicken OLED-Fernseher in ein Kunstwerk verwandeln soll und mit dem man Gemälde sowie Fotografien, etc. anzeigen lassen kann, wurde mit zwei weiteren, neuen Kategorien von Star Wars-Kunstwerken bestückt. Es handelt sich hier um "Die Konzeptentwürfe" und "Die Reise von Darth Vader". Ersteres sind originale Storyboards und illustrierte Bilder, die zeigen, wie Star Wars zum Leben erweckt wurde. "Die Reise von Darth Vader" zeigt Inhalte wie Filmplakate und wichtige Filmszenen.

Ansicht von oben

„Mit der OLED-Fernsehtechnologie von LG kann die dunkle Seite wirklich ein aufregendes und brillantes Erlebnis sein, besonders durch die Zusammenarbeit mit Lucasfilm“, sagt Andreas Urbach, Head of Product Marketing Home Entertainment bei LG Electronics Deutschland. „Wir freuen uns, dass begeisterte Star Wars– und Technik-Fans ihre Lieblingsfilme mit den limitierten OLED-Fernsehern auf eine faszinierende Weise erleben können. Sie werden Star Wars mit neuen Augen sehen – eine Erfahrung, die man nicht mehr missen will!“

Spezielle Fernbedienung

Das es sich um eine limitierte Sonderedition handelt, wird mit einem nummerierten Echtheitszertifikat attestiert. In Deutschland ist die Star Wars-Edition des LG OLED evo C2 auf 501 Exemplare begrenzt. Der Vorverkauf startete am 03. Juni 2022 und der Fernseher ist exklusiv über Saturn und über die LG-Website erhältlich. Die Auslieferung soll zum 29. Juni 2022 beginnen.

Alle Informationen inklusive erster Bildeindrücke zum LG OLED evo C2 gibt es in unserem Special hier auf areadvd.de!

Special: Philipp Kind

Fotos: LG

Datum: 05.06.2022

