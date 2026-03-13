SPECIAL: LEAK TruStream - Neuer HiFi-Streamer im Retro-Look mit ESS-DAC und Roon-Support

LEAK stellt mit dem TruStream die erste Streaming-Komponente des Unternehmens vor und bleibt sich, was Design und Philosophie betrifft, absolut treu. Im Stile der bisherigen Komponenten bleibt man konsequent bei der charakteristischen Mid-Century-Retro-Ästhetik und integriert gleichzeitig modernste Technologie. Mit moderner Streaming-Architektur ist der LEAK TruStream als vollwertiger HiFi-Baustein konzipiert und passt klanglich wie optisch perfekt zu den LEAK Vollverstärkern STEREO 130 und STEREO 230. Stabilität, Bedienkomfort und klangliche Souveränität stehen im Fokus, so die Briten.

Frontansicht LEAK TruStream

Ausschließlich in "Walnuss" erhältlich

Detailansicht links vorne

Ansicht von schräg oben

Streaming-Plattform in Kooperation mit Silent Angel

LEAK setzt auf Bewährtes und verbaut im TruStream eine Streaming-Plattform, die gemeinsam mit den Netzwerk- und Streaming-Experten von Silent Angel entwickelt wurde. Klar Vorgabe und Ziel waren ein stabiler und störungsarmer Datenfluss, um hohe akustische Authentizität, feine Details, Dynamik und Räumlichkeit in hoher Qualität zu gewährleisten.

Gesteuert wird alles über die LEAK TruStream App, die für iOS und Android kostenlos verfügbar ist. Streamingdienste, lokale Bibliotheken im Netzwerk und andere Quellen kommen hier zentral zusammen. Die Wiedergabe kann zusätzlich über die jeweiligen Connect-Apps der Streaming-Dienste erfolgen. Der LEAK TruStream bringt außerdem ein Roon Ready-Zertifikat mit und lässt sich naht- und kompromisslos in ein bestehendes Roon-Ökosystem integrieren. Auch AirPlay 2 wird unterstützt.

Holzgehäuse rundum

Der TruStream möchte die Brücke zwischen digitalen Musikquellen und klassischen HiFi-Setups schlagen. Auch zwischen unterschiedlichen Hörgewohnheiten: Ob hochauflösendes Streaming über Qobuz und Tidal, Podcasts über Spotify oder Internetradio. Auch lokale Musikarchive von USB-Speichern können wiedergegeben werden.

Schließlich befindet sich auch eine klassische Fernbedienung für die komfortable Steuerung vom Hörplatz aus im Lieferumfang.

Geringer Jitter, präzises Upsampling

In Kombination mit LEAK CDT und Stereo 230

TruStream und STEREO 230 nebeneinander

Lifestyle-Aufnahme der drei LEAK Komponenten Stereo 230, TruStream und CDT

Der TruStream ist für die D/A-Wandlung mit einem hochwertigen ESS ES9038Q2M Chip ausgestattet. Eingehende Signale werden automatisch auf 352,8 oder 384kHz hochgerechnet, um mögliche Artefakte weiter aus dem hörbaren Bereich zu schieben. Die Stromversorgung wurde, so der Hersteller, besonders rauscharm ausgelegt und eine sorgfältige Signalführung unterstützen Klarheit, Kontur und Transparenz im Klangbild. Gleichzeitig wird Jitter minimiert, um die Präzision von Timing und Ortung zu verbessern.

Flexibilität bei der Signalausgabe

Rückseite des LEAK TruStream

Detailansicht Anschlüsse

Der TruStream ist bezüglich der analogen Ausgänge sowohl mit Cinch- als auch mit XLR-Anschlüssen versehen. Außerdem gibt es optische und koaxiale Digitalausgänge und auch USB Audio Out. So lässt sich der TruStream problemlos in moderne Streaming-Setups sowie klassische HiFi-Verstärker-Ketten integrieren und auch mit externen DACs kombinieren.

Auch ein dedizierter Kopfhörerverstärker ist im TruStream verbaut. Dieser arbeitet mit Current Feedback-Technologie, die für schnelle Kontrolle, saubere Dynamik und einen stabilen, kontrollierten Bass sorgen soll, so LEAK. Auch anspruchsvolle Kopfhörer soll der TruStream zuverlässig und in hoher Qualität ansteuern können.

Preis und Verfügbarkeit

LEAK TruStream

Der LEAK TruStream ist ab März 2026 im autorisierten Fachhandel in der Farbe Walnuss erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.199,- Euro.

Special: Philipp Kind

Fotos: LEAK

Datum: 13.03.2026