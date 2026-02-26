SPECIAL: Kompaktes und klangstarkes Miller & Kreisel Movie 5.1-Lautsprechersystem jetzt zum Sonderpreis von 989 EUR

Im Jahr 2020 haben wir das Miller & Kreisel Movie 5.1-System ausführlich getestet - und nun gibt es das Lautsprecher-Komplettset des renommierten Herstellers für besonders günstige 989 EUR. Im Lieferumfang enthalten sind dreimal der K50 (Front L/R und Center) und die beiden aufwänduig konzipierten, trapezförmigen Tripel K40T. Für eine nachdrückliche Basswiedergabe liefert Miller & Kreisel den V8-Aktivsubwoofer mit, der mit 150 Watt Sinus- und 250 Watt Impulsleistung sehr gute Werte für diesen schmalen Kaufpreis aufbieten kann.

Für Front Links, Center und Front rechts kommt der K50T zum Einsatz - oben querformatig als Center

Hightech-Tripol K40T

Aktivsubwoofer V8, hier, wie auch die anderen Boxen, ohne Abdeckung

Hochtöner

Tiefmitteltöner

Seitlich beim K40 ist jeweils ein Breitbänder verbaut

Alle Lautsprecher sind aufwändig und durchdacht konzipiert. K40 sowie K50 sind mit einem 2,54 cm messenden Seidenkalotten-Hochtöner und mit einem 10 cm-Tief-/Mitteltöner mit Fiberglas-Membran bestückt.

Bedienelemente und Anschlüsse beim V8 Subwoofer

Der aktive Subwoofer V8 bietet auf der Rückseite stufenlose Regler für Übernahmefrequenz, Phase und Lautstärke sowie einen Cinch-Ausgang (doppelt) und einen Cinch-Eingang (doppelt), die rechte Cinchbuchse ist für die Mono-Nutzung (für den LFE-Kanal) vorgesehen.

Fürs investierte Geld präsentiert sich das gesamte Set als solide und hochwertig verarbeitet. Die Optik, die schon fast einen kleinen semiprofessionellen Touch hat, ist klassisch und dürfte beim Heimkino-Fan auf volle Zustimmung stoßen. Der Korpus der passiven Lautsprecher wird von einer exakt sitzenden Schallwand vorne ergänzt. Die Oberfläche besteht aus mattschwarzem Vinyl. Was die Farbe angeht, hat man bei Miller & Kreisel definitiv mitgedacht: Kaum ein Heimkino-Liebhaber möchte im Kinoraum zuhause hochglänzende Lautsprecher oder Boxen mit hellem Gehäuse haben. Haufenweise störende Reflexionen mindern dann den Filmspass. Wer es dezent mag, kann bei allen Lautsprechern natürlich die mitgelieferten Schutzgitter verwenden.

Passende, hochwertige Schutzgitter werden bei den passiven Lautsprechern und beim aktiven Subwoofer natürlich mitgeliefert

Wandhalterungen sind gleich integriert

Die Lautsprecherkabel-Anschlüsse sind vergoldet und für die Preisklasse definitiv hochwertig

Da man beim Hersteller offensichtlich genau weiß, dass solche Lautsprecher-Komponenten oftmals an der Wand befestigt werden, ist es nur konsequent, dass die passenden Wandhalterungen gleich mitgeliefert werden. Erwähnenswert wären noch die vergoldeten Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse bei den passiven Komponenten. Der aktive Subwoofer tritt ebenfalls solide auf und offeriert für die Preisklasse eine tadellose Verarbeitung.

Aktiver Subwoofer mit Abdeckgitter

Nun stellt sich natürlich die Frage nach dem Klang des 5.1-Ensembles. Und hier bekommt man außergewöhnlich viel für sein Geld: Eine dichte, authentische Räumlichkeit zum Beispie, durch die beiden K40 Lautsprecher mit ihrer speziellen Bauweise nehmen wir im Surroundbereich ein breites, zugleich aber realistisches Klangpanorama wahr. Eine klare, impulstreue Wiedergabe und einen sauber abgestimmter Hochtonbereich. Dazu passt der kompakt bauende V8-Subwoofer, der mit Nachdruck und Präzision agiert. Zu loben ist darüber hinaus die ausgezeichnete Pegelfestigkeit des gesamten Systems - daher kann man den Heimkino-Erlebnisfaktor, der sich meist eher bei höheren Lautstärken einstellt, sehr gut auskosten. Und. Durch den direkten, klaren Klang ist das Set nicht nur für Filmtonspuren, sondern auch für die Wiedergabe von Mehrkanal-Musik ausgezeichnet geeignet.

Unser Fazit

Wir können Mehrkanal-Fans nur raten, bei dieser Offerte zuzuschlagen. Ein robustes Mehrkanal-System, enorm praktisch (kompakte Abmessungen, integrierte Wandhalterungen) und leistungsstark für weniger als 1.000 EUR - da sollte man nicht lange zögern. Akustisch hervor sticht die saubere tonale Auslegung, ebenso die authentische Räumlichkeit. Hier merkt man deutlich, dass Miller & Kreisel aus einem großen Erfahrungsfundus hinsichtlich extrem performanter Mehrkanal-Lautsprecher schöpfen kann.

